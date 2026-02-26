Aluehallitus päätti lomautusten pituudeksi 10 vuorokautta
4.3.2026 10:16:10 EET | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus päätti äänestyksessä henkilöstön lomautusten pituudeksi 10 vuorokautta. Lomautukset ajoittuvat ajalle 1.6.–31.12.2026 eivätkä koske ympärivuorokautista toimintaa.
Aluehallitus käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti äänestyksen jälkeen viranhaltijoiden esityksestä poiketen, että Keusoten henkilöstö lomautetaan enintään 10 vuorokauden ajaksi. Lomautuksen ulkopuolelle jäävät 24/7 palvelua tuottavat yksiköt, muun muassa sosiaali- ja kriisipäivystys, kotihoito, asumispalveluita tai laitoskuntoutusta tuottavat yksiköt, henkilökohtaisen avun keskus, lastensuojelun laitokset, fysio- ja toimintaterapia ympärivuorokautisissa yksiköissä, akuuttiosastot, kotisairaala ja kuntoutuskeskus. Nämä yksiköt tarkentuvat valmistelun aikana.
– Lomautuksista päättäminen oli aluehallituksessa erityisen vaikea ja ikävä tehtävä. Yhtälö on haastava, kun henkilöstöön ja sitä kautta palveluiden järjestämiseen joudutaan kohdistamaan useita säästötoimenpiteitä rahoituksen ollessa näin niukkaa. Vaikka viime vuoden tulos oli ylijäämäinen ja helpotti tilannetta siltä osin, että saimme vihdoin alijäämän kasvamisen taitettua, meillä on yhä vastuulla 125 miljoonan alijäämän kattaminen vuoteen 2029 mennessä. Samaan aikaan kuluvan vuoden rahoituksen kasvu on edellistä vuotta huomattavasti pienenempi, mikä lisää vaikeuskerrointa. Hallituksen keskustelussa käytiin läpi monia vaihtoehtoja tiukan talouden tilanteen hoitamiseksi, mutta oli mahdotonta löytää lomautuksia korvaavia uusia säästöjä 4 miljoonan budjettivarauksen hoitamiseksi. Äänestyksen jälkeen päädyimme kuitenkin vähentämään lomautuspäiviä 10 vuorokauteen pidemmän viranhaltijaesityksen (14 vrk) sijaan, toteaa aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu.
Päätös koskee Keusoten henkilöstöä laajasti. Lomautukset eivät kuitenkaan koske ympärivuorokautisissa yksiköissä työskenteleviä, jotta välttämättömien palvelujen jatkuvuus voidaan turvata.
Talouden tasapainotus vaatii toimia
Lomautukset ovat osa laajempaa tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa, jolla vastataan lakisääteiseen velvollisuuteen kattaa vuosien 2023–2024 kertynyt alijäämä, yhteensä 125 miljoonaa euroa. Hyvinvointialue aloitti toimintansa vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset ovat kasvaneet voimakkaasti koko maassa ilman vastaavaa lisäystä valtion rahoitukseen.
Aluehallituksen päätöksen jälkeen toimeenpano voi käynnistyä. Henkilöstöä informoidaan päätöksestä ja lomautusten käytännön toteutuksesta erikseen. Esihenkilöt saavat tukea viestintään ja kysymyksiin vastaamiseen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helinä Perttu, aluehallituksen puheenjohtaja, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Puh: 040 315 2490
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
