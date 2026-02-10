Elintarviketeollisuusliitto ry

Ruoka-ala odottaa kehysriihestä kasvupäätöksiä

4.3.2026 10:54:48 EET | Elintarviketeollisuusliitto ry | Tiedote

Jaa

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) esittää huhtikuun kehysriiheen kolmea konkreettista painopistettä: lisätään vauhtia kasvuun ja investointeihin, otetaan täysi hyöty puhtaasta siirtymästä ja turvataan elintarvikealan ravitsemustyö.

Suomalainen ruoka-ala on merkittävä työllistäjä ja kasvun moottori. Yksi työpaikka elintarviketeollisuudessa synnyttää kolme työpaikkaa muualle yhteiskuntaan aina alkutuotannosta logistiikkaan ja palveluihin. Ala pystyy vahvistamaan kasvua nopeasti, kunhan sen toimintaolosuhteet ovat kunnossa. 

Ruoka-ala yhdistää kasvun, huoltovarmuuden ja hyvinvoinnin. Oikeilla päätöksillä voidaan vahvistaa kaikkia kolmea. Kun ruoka-ala menestyy, koko Suomi hyötyy. 

Investoinneilla vauhtia kasvuun 

Kasvu syntyy investoinneista ja uudistumisesta. Kehysriihestä tarvitaan päätöksiä, jotka kannustavat yrityksiä investoimaan Suomeen. Ruoka-alan investointipotentiaali pitää hyödyntää viimeistään nyt, kun talous tarvitsee kasvua. 

Elintarvikealan yritykset odottavat päätöksentekijöiltä ennakoitavaa veropolitiikkaa. Yksittäiset, kohdennetut pisteverot heikentävät kilpailukykyä ja hidastavat investointeja. 

Konkreettisia, kehysriihessä päätettäviä keinoja kasvun vauhdittamiseksi ovat esimerkiksi superpoistot kone- ja laiteinvestoinneille sekä TKI-verovähennyksen laajentaminen innovaatioiden edistämiseksi. 

Puhdas siirtymä on ruoka-alalle suuri mahdollisuus 

Ruoka-ala on keskeinen toimija ilmasto- ja luontotavoitteiden saavuttamisessa. Suurimmat päästövähennykset ovat mahdollisia alkutuotannossa, energiankäytössä ja ravinteiden kierrossa. 

Kehysriihestä tarvitaan päätöksiä, jotka nopeuttavat puhdasta siirtymää. Niitä ovat esimerkiksi sähkön ja uuden teknologian käyttöönoton helpottaminen, biokaasun tuotannon lisääminen, lannoiteomavaraisuuden vahvistaminen ja kasviproteiinien jalostusta vahvistavan ohjelman käynnistäminen. 

Suomella on mahdollisuus olla kokoaan suurempi tekijä kestävien ruokaratkaisujen ja ruokaturvan kehittäjänä. Se edellyttää pitkäjänteistä ja investointeihin kannustavaa politiikkaa. 

Ravitsemustyö tukee kansanterveyttä ja tuotekehitystä 

Suomalaiset elintarvikeyritykset ovat olleet edelläkävijöitä terveysvaikutteisten tuotteiden kehittämisessä. Työn jatkuminen edellyttää ajantasaista tutkimustietoa. 

Kehysriihessä on varmistettava rahoitus uudelle FinRavinto-tutkimukselle, lasten valtakunnallisen ravitsemusseurannan jatkuminen sekä linjattava ruokainnovaatiosetelistä pk-yritysten ravitsemustyön kannusteeksi. 

Laadukas ravitsemustieto auttaa yrityksiä kehittämään parempia tuotteita ja vahvistaa samalla kansanterveyttä.   

Lue lisää Elintarviketeollisuusliiton viesteistä kehysriiheen (pdf)

Avainsanat

kehysriihiruoka-alakasvuinvestoinnitinnovaatiotpuhdas siirtymäkestävä kehitysravitsemuspk-yrityksetkansanterveyselintarvikkeetelintarvikeala

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa

Linkit

Tietoa julkaisijasta

Elintarvike­teollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. Tavoitteenamme on uudistuva ja vetovoimainen ruoka-ala, joka luo hyvinvointia koko Suomeen.

Elintarviketeollisuusliiton toiminnan piirissä olevat noin 600 yritystä kattavat kaikki elintarviketeollisuuden toimialat ja elintarviketeollisuuden tuotannon Suomessa lähes kokonaan.

Elintarviketeollisuus on Suomessa kolmanneksi suurin teollinen toimiala, joka työllistää 44 000 henkeä. Ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii kaikkialla maassamme.

Koko ruoka-ala (alkutuotanto, elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ruokapalvelut) työllistää Suomessa yhteensä 320 000 henkeä, kun välilliset vaikutukset lasketaan mukaan.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Elintarviketeollisuusliitto ry

ETL, Kaupan liitto ja PTY: Kiertotalouden edistämisessä keskityttävä kustannustehokkaimpiin toimiin10.2.2026 12:30:00 EET | Tiedote

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL), Kaupan liitto ry ja Päivittäistavarakauppa ry pitävät ympäristöministeriön kiertotalouslakia valmistelleen työryhmän mietintöä tärkeänä avauksena kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi. Liitot kuitenkin kritisoivat puutteellista lain valmistelutyötä ja kustannusvaikutusten arviointia. Ympäristöministeriö julkaisi ehdotuksen uudesta kiertotalouslain valmistelusta tiistaina 10.2.2026.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye