Ruoka-ala odottaa kehysriihestä kasvupäätöksiä
Elintarviketeollisuusliitto (ETL) esittää huhtikuun kehysriiheen kolmea konkreettista painopistettä: lisätään vauhtia kasvuun ja investointeihin, otetaan täysi hyöty puhtaasta siirtymästä ja turvataan elintarvikealan ravitsemustyö.
Suomalainen ruoka-ala on merkittävä työllistäjä ja kasvun moottori. Yksi työpaikka elintarviketeollisuudessa synnyttää kolme työpaikkaa muualle yhteiskuntaan aina alkutuotannosta logistiikkaan ja palveluihin. Ala pystyy vahvistamaan kasvua nopeasti, kunhan sen toimintaolosuhteet ovat kunnossa.
Ruoka-ala yhdistää kasvun, huoltovarmuuden ja hyvinvoinnin. Oikeilla päätöksillä voidaan vahvistaa kaikkia kolmea. Kun ruoka-ala menestyy, koko Suomi hyötyy.
Investoinneilla vauhtia kasvuun
Kasvu syntyy investoinneista ja uudistumisesta. Kehysriihestä tarvitaan päätöksiä, jotka kannustavat yrityksiä investoimaan Suomeen. Ruoka-alan investointipotentiaali pitää hyödyntää viimeistään nyt, kun talous tarvitsee kasvua.
Elintarvikealan yritykset odottavat päätöksentekijöiltä ennakoitavaa veropolitiikkaa. Yksittäiset, kohdennetut pisteverot heikentävät kilpailukykyä ja hidastavat investointeja.
Konkreettisia, kehysriihessä päätettäviä keinoja kasvun vauhdittamiseksi ovat esimerkiksi superpoistot kone- ja laiteinvestoinneille sekä TKI-verovähennyksen laajentaminen innovaatioiden edistämiseksi.
Puhdas siirtymä on ruoka-alalle suuri mahdollisuus
Ruoka-ala on keskeinen toimija ilmasto- ja luontotavoitteiden saavuttamisessa. Suurimmat päästövähennykset ovat mahdollisia alkutuotannossa, energiankäytössä ja ravinteiden kierrossa.
Kehysriihestä tarvitaan päätöksiä, jotka nopeuttavat puhdasta siirtymää. Niitä ovat esimerkiksi sähkön ja uuden teknologian käyttöönoton helpottaminen, biokaasun tuotannon lisääminen, lannoiteomavaraisuuden vahvistaminen ja kasviproteiinien jalostusta vahvistavan ohjelman käynnistäminen.
Suomella on mahdollisuus olla kokoaan suurempi tekijä kestävien ruokaratkaisujen ja ruokaturvan kehittäjänä. Se edellyttää pitkäjänteistä ja investointeihin kannustavaa politiikkaa.
Ravitsemustyö tukee kansanterveyttä ja tuotekehitystä
Suomalaiset elintarvikeyritykset ovat olleet edelläkävijöitä terveysvaikutteisten tuotteiden kehittämisessä. Työn jatkuminen edellyttää ajantasaista tutkimustietoa.
Kehysriihessä on varmistettava rahoitus uudelle FinRavinto-tutkimukselle, lasten valtakunnallisen ravitsemusseurannan jatkuminen sekä linjattava ruokainnovaatiosetelistä pk-yritysten ravitsemustyön kannusteeksi.
Laadukas ravitsemustieto auttaa yrityksiä kehittämään parempia tuotteita ja vahvistaa samalla kansanterveyttä.
