YOUNG LIONS FINLAND 2026 -kilpailun finaaliin 19 työtä

Young Lions Finland -kilpailu etsii 30-vuotiaita tai nuorempia markkinoinnin ja viestinnän tulevaisuuden tähtiä edustamaan Suomea kansainväliseen Cannes Young Lions Competitions -kilpailuun.

Tänä vuonna nuoret luovat kilpailivat kuudessa kategoriassa: Digital, Film, Marketers, Media, PR ja Print, joka nousi ylivoimaisesti suosituimmaksi kategoriaksi.

Kilpailun 2026 briefin antoi Supercell yhdessä (RED)-järjestön kanssa. Tehtävänä oli luoda rohkea ja kulttuuria muovaava kampanja, joka saa uuden sukupolven osallistumaan HIV/aidsin vastaiseen taisteluun.

Jarno Luotonen, Young Lions Finland 2026 päätuomari, oli vaikuttunut tämän vuoden kilpailutöistä:

Huh, miten eeppinen kilpailu! Maailmanluokan briiffi globaalilta brändiltä – todellinen unelma jokaiselle luovalle tekijälle. Inspiroivaa nuorten leijonien rohkeutta, energiaa, ajattelua ja tekemistä. Voinkin jo hyvillä mielin sanoa, että Team Finland on tänä vuonna vahva haastaja Cannes Lionsissa.

Kilpailun tuomaristoissa toimii 38 luovan alan eturivin ammattilaista Suomesta ja kansainvälisistä organisaatioista.

Kultavoitto vie Cannesiin

Film- ja Print-kategorioiden voittajat ratkaistaan suljetuissa tuomaroinneissa, kun taas Digital-, Marketers-, Media- ja PR-kategorioissa finaalitiimit pitchaavat työnsä tuomaristolle ennen voittajien valintaa.

Voittajat julkistetaan Young Lions Finland Awards -tapahtumassa torstaina 9.4. MTV:llä. Kunkin kategorian kultaa voittanut tiimi pääsee edustamaan Suomea kansainvälisessä Young Lions Competitions -kilpailussa sekä osallistumaan vuoden odotetuimpaan Cannes Festival of Creativity -tapahtumaan, joka järjestetään kesäkuussa Ranskassa.

Young Lions Finland kategoriakumppanit 2026

Kilpailua ei olisi mahdollista toteuttaa ilman kategoriakumppaneita, jotka investoivat alan tulevaisuuteen ja tukevat luovuuden kehittämistä. Young Lions Finland 2026 kategoriakumppaneina toimivat JCDecaux (Digital), MTV & Finnkino (Film), Supercell & Fazer (Marketers), Channel Factory (Media), United Imaginations & OP Pohjola (PR) sekä Kärkimedia (Print).

Young Lions Finland 2026 shortlista

DIGITAL

HIV Positive: Ayan Aden, NORD Helsinki & Eetu Häkkilä, Accenture Song

Save the Red: Salla Huotari & Lasse Lappi, Ceedr

FILM

Playing for Good: Elisa Willman & Maria Kirjonen, The Walt Disney Company

Press Start for Someone Else: Patrik Leivonen & Seemi Peltoniemi, The Clutch Company Oy

Unequal Battlefield: Ayan Aden, NORD Helsinki & Eetu Häkkilä, Accenture Song

MARKETERS

On a lifelong Mission. Together.: Alma Kesti & Pihla Laine, Mehiläinen Oy

SHOW UP. PLAY FOR LIFE.: Kreeta Koutokangas & Laura Lempiäinen, Mehiläinen Oy

MEDIA

CODE RED: Niklas Alhainen & Vilma Oinonen, OMD Finland

Equal Spawn: Aleksi Auvinen, dentsu Finland & Ville Palmu, Dagmar

The Missing 22%: Salla Huotari & Lasse Lappi, Ceedr

PR

Ready to R(aid)?: Meri Rasila, Kaski Creative Agency & Saga Tanner, Visit Turku Archipelago Oy

Strike a Dose: Leea Hakkarainen, United Imaginations & Pihla Lemmetyinen, Freelancer

The Price of Corn: Susanna Heinonen & Tomi Salo, NoA | Bob the Robot

The (RED) Briefs: Unni Heikkilä & Alina Heino, NoA | Bob the Robot

PRINT

Not all have super cells: Hilla Semeri & Emma Westerman, Wörks Oy

Red Egg: Jaani Piirainen, United Imaginations & Iskra Stambej, Freelancer

Red isn't the Enemy: Kaisa Kettunen, Generaxion & Nelli Nyman, SLIP Creative Oy

The Most Heroic Thing You'll Do Today: Amanda Schoenfeld, Amanda Jean, Ink. & Ione Rawlins, SLVD

Unfair battles can't be fought fairly: Ferat Rashidzadah & Minea Varjonen, The Clutch Company