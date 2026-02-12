YOUNG LIONS FINLAND 2026 -kilpailun finaaliin 19 työtä
4.3.2026 11:00:00 EET | Marketing Finland ry | Tiedote
Kilpailuun osallistui 38 tiimiä, jotka jättivät yhteensä 55 kilpailutyötä. Näistä shortlistalle valittiin 19 työtä. Kaksi tiimiä pääsi shortille kahdessa eri kategoriassa.
Young Lions Finland -kilpailu etsii 30-vuotiaita tai nuorempia markkinoinnin ja viestinnän tulevaisuuden tähtiä edustamaan Suomea kansainväliseen Cannes Young Lions Competitions -kilpailuun.
Tänä vuonna nuoret luovat kilpailivat kuudessa kategoriassa: Digital, Film, Marketers, Media, PR ja Print, joka nousi ylivoimaisesti suosituimmaksi kategoriaksi.
Kilpailun 2026 briefin antoi Supercell yhdessä (RED)-järjestön kanssa. Tehtävänä oli luoda rohkea ja kulttuuria muovaava kampanja, joka saa uuden sukupolven osallistumaan HIV/aidsin vastaiseen taisteluun.
Jarno Luotonen, Young Lions Finland 2026 päätuomari, oli vaikuttunut tämän vuoden kilpailutöistä:
Huh, miten eeppinen kilpailu! Maailmanluokan briiffi globaalilta brändiltä – todellinen unelma jokaiselle luovalle tekijälle. Inspiroivaa nuorten leijonien rohkeutta, energiaa, ajattelua ja tekemistä. Voinkin jo hyvillä mielin sanoa, että Team Finland on tänä vuonna vahva haastaja Cannes Lionsissa.
Kilpailun tuomaristoissa toimii 38 luovan alan eturivin ammattilaista Suomesta ja kansainvälisistä organisaatioista.
Kultavoitto vie Cannesiin
Film- ja Print-kategorioiden voittajat ratkaistaan suljetuissa tuomaroinneissa, kun taas Digital-, Marketers-, Media- ja PR-kategorioissa finaalitiimit pitchaavat työnsä tuomaristolle ennen voittajien valintaa.
Voittajat julkistetaan Young Lions Finland Awards -tapahtumassa torstaina 9.4. MTV:llä. Kunkin kategorian kultaa voittanut tiimi pääsee edustamaan Suomea kansainvälisessä Young Lions Competitions -kilpailussa sekä osallistumaan vuoden odotetuimpaan Cannes Festival of Creativity -tapahtumaan, joka järjestetään kesäkuussa Ranskassa.
Young Lions Finland kategoriakumppanit 2026
Kilpailua ei olisi mahdollista toteuttaa ilman kategoriakumppaneita, jotka investoivat alan tulevaisuuteen ja tukevat luovuuden kehittämistä. Young Lions Finland 2026 kategoriakumppaneina toimivat JCDecaux (Digital), MTV & Finnkino (Film), Supercell & Fazer (Marketers), Channel Factory (Media), United Imaginations & OP Pohjola (PR) sekä Kärkimedia (Print).
Young Lions Finland 2026 shortlista
DIGITAL
HIV Positive: Ayan Aden, NORD Helsinki & Eetu Häkkilä, Accenture Song
Save the Red: Salla Huotari & Lasse Lappi, Ceedr
FILM
Playing for Good: Elisa Willman & Maria Kirjonen, The Walt Disney Company
Press Start for Someone Else: Patrik Leivonen & Seemi Peltoniemi, The Clutch Company Oy
Unequal Battlefield: Ayan Aden, NORD Helsinki & Eetu Häkkilä, Accenture Song
MARKETERS
On a lifelong Mission. Together.: Alma Kesti & Pihla Laine, Mehiläinen Oy
SHOW UP. PLAY FOR LIFE.: Kreeta Koutokangas & Laura Lempiäinen, Mehiläinen Oy
MEDIA
CODE RED: Niklas Alhainen & Vilma Oinonen, OMD Finland
Equal Spawn: Aleksi Auvinen, dentsu Finland & Ville Palmu, Dagmar
The Missing 22%: Salla Huotari & Lasse Lappi, Ceedr
PR
Ready to R(aid)?: Meri Rasila, Kaski Creative Agency & Saga Tanner, Visit Turku Archipelago Oy
Strike a Dose: Leea Hakkarainen, United Imaginations & Pihla Lemmetyinen, Freelancer
The Price of Corn: Susanna Heinonen & Tomi Salo, NoA | Bob the Robot
The (RED) Briefs: Unni Heikkilä & Alina Heino, NoA | Bob the Robot
Not all have super cells: Hilla Semeri & Emma Westerman, Wörks Oy
Red Egg: Jaani Piirainen, United Imaginations & Iskra Stambej, Freelancer
Red isn't the Enemy: Kaisa Kettunen, Generaxion & Nelli Nyman, SLIP Creative Oy
The Most Heroic Thing You'll Do Today: Amanda Schoenfeld, Amanda Jean, Ink. & Ione Rawlins, SLVD
Unfair battles can't be fought fairly: Ferat Rashidzadah & Minea Varjonen, The Clutch Company
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maarit AarrekangasSenior Advisor, Cannes Lions RepresentativePuh:+358 50 435 5613maarit.aarrekangas@marketingfinland.fi
Tietoja julkaisijasta
Marketing Finland on markkinoinnin liike, johon voivat liittyä jäseniksi markkinointia ja viestintää tekevät yritykset sekä alan palvelutarjoajat. Vuonna 2020 Marketing Finland sekä Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL päättivät toimintojensa yhdistämisestä. Tämän jälkeen Marketing Finlandin alle on järjestäytynyt myös muita markkinoinnin asiantuntijaorganisaatioita. Marketing Finlandin jäsenet ovat mukana ostamassa ja tuottamassa suurinta osaa Suomessa tehtävää markkinointia ja viestintää.
Marketing Finland kuuluu maailman johtaviin markkinoinnin verkostoihin: WFA, 90 % maailman markkinointiostoista, EACA, 2500 markkinoinnin ja viestinnän organisaatiota ja 120 000 ammattilaista 30 Euroopan maasta ja ICCO, 3000 viestintätoimistoa globaalisti 66 maasta.
Marketing Finlandin tehtäviin kuuluvat muun muassa edunvalvonta, alan koulutukset, konsultointi, sekä verkostojen rakentaminen. Marketing Finland järjestää Suomessa markkinoinnin ja viestinnän johtavia kilpailuja kuten Cannes Lions, Effie Awards Finland, Finnish Comms Awards, Young Lions Finland ja Vuoden brändinrakentaja.
Cannes Young Lions Competitions
Cannes Young Lions Competition haastaa nuoria luovia ammattilaisia markkinoinnin ja viestinnän kaikilta osa-alueilta. Kilpailu tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden esitellä luovuutta maailmanlaajuisella näyttämöllä. Vuodesta 2006 lähtien Young Lions Finland -kilpailu on tarjonnut nuorille markkinoinnin ammattilaisille tilaisuuden näyttää osaamisensa ja potentiaalinsa. Young Lions Finland 2026 on paikallinen kilpailu, jonka järjestää Marketing Finland, Suomen virallinen edustaja Cannes Lions Awards, Eurobest Awards ja Cannes Lions Festival of Creativity -kilpailuissa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Marketing Finland ry
Luovuus, strategia ja tulokset kohtasivat – Effie Awards Finland 2025 kruunasi tehokkaimman markkinoinnin12.2.2026 22:15:22 EET | Tiedote
Maailman laajin markkinoinnin tehokkuutta mittaava kilpailu, Effie Awards, järjestettiin Suomessa nyt 24. kerran. Kilpailu huipentui 12.2.2026 järjestettyyn gaalaan, jossa suomalaisia markkinointitöitä palkittiin yhdellä Grand Effiellä, kahdella kultaisella, neljällä hopeisella ja viidellä pronssisella Effiellä sekä kahdella kunniamaininnalla. Effie Awards Finland -kilpailun järjestää Marketing Finland yhteistyössä Sanoma Media Finlandin kanssa. Effiessä kumppaneina ovat myös Channel Factory, Grano Oy, JCDecaux, Taksi Helsinki ja Velox Logistiikka Oy.
Effie 2025 finaaliin 36 markkinointityötä18.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Effie Awards Finland 2025 -kilpailun ohjausryhmä on valinnut ensimmäisen kierroksen tuomaroinnin pisteiden perusteella kilpailun finalistit. Toiselle tuomarointikierrokselle nousi yhteensä 36 markkinointityötä, joista seitsemän työtä on ehdolla useammassa kategoriassa.
Finnish Comms Awards 2025 palkitsi viestinnän parhaimmiston – vuoden 2025 voittajat julki6.11.2025 23:05:33 EET | Tiedote
Suomen johtava viestintäalan kilpailu, Finnish Comms Awards, järjestettiin jo 14. kerran ja kilpailun ennätyksellinen vuosi huipentui 6.11.2025 pidettyyn gaalaan. Gaalasta on muodostunut vuoden merkittävin viestintäalan juhla, jossa palkittiin vaikuttavimmat viestintäteot ja juhlistettiin alan edelläkävijöitä. Finnish Comms Awards -kilpailun järjestää Marketing Finland yhteistyössä VaLa ry:n kanssa.
Effie-tuomaristo valittu – kaksi tuomaristoa valitsee vuoden tuloksellisimmat markkinointiteot24.10.2025 11:10:00 EEST | Tiedote
Vuoden 2025 Effie Awards Finland -kilpailun tuomaristossa on yhteensä 38 asiantuntevaa tuomaria, päätuomarina toimii Annika Payn KONEelta. Kilpailun tuomarointi on kaksivaiheinen ja kummallakin kierroksella on oma tuomaristonsa. Kaksivaiheisella arvioinnilla varmistetaan kilpailun korkea laatu.
Finnish Comms Awards 2025 finalistit valittu ennätyksellisen kovatasoisesta osallistujajoukosta2.10.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Finnish Comms Awards houkutteli tänä vuonna ennätysmäärän osallistujia. Kilpailuun jätettiin peräti 173 viestintätyötä lähes 30 eri toimistosta, joista kilpailun loppusuoralle valittiin 90 kilpailuhakemusta 20 eri toimistosta. Eniten shortlistalle päässeitä töitä oli seuraavilta toimistoilta: United Imaginations (25), SEK (12) TBWA\Helsinki (9) ja Mellakka Helsinki (7). Voittajat julkistetaan Finnish Comms Awards -gaalassa, Helsingissä, torstaina 6.11.2025. Kilpailu järjestetään 14. kerran ja järjestäjänä toimii Marketing Finland yhteistyössä VaLa ry:n kanssa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme