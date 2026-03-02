Siltojen korjaustyöt alkavat Pöytyällä ja Nousiaisissa
4.3.2026 14:18:59 EET | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Lounais-Suomen elinvoimakeskus aloittaa Pöytyällä maantiellä 210 (Oripääntie) Sydänojan sillan ja Nousiaisissa maantiellä 1914 (Mietoistentie) Kaiselan sillan korjaustyöt. Valmistelevat työt siltakohteilla alkavat tänään 4.3. Sydänojan sillalla, ja ensi viikolla (vko 11) Kaiselan sillalla. Itse korjaustyöt käynnistyvät silloilla lähiviikkoina. Töiden aloitus on osittain varauksellista sääolosuhteisiin liittyen. Siltatyöt valmistuvat arvion mukaan kesäkuun loppuun mennessä.
Siltakohteet sijaitsevat maantiellä 210 Pöytyän ja maantiellä 1914 Nousiaisten alueella.
Tienkäyttäjiltä toivotaan erityistä varovaisuutta siltatyömaiden kohdalla. Tilaa on normaalia vähemmän ja silloilla työskennellään samanaikaisesti.
Urakoitsijana näissä siltakohteissa toimii Rajukivi Oy.
Sydänojan silta Pöytyällä maantiellä 210 (Oripääntie)
Korjaustöiden aikana sillan reunapalkit, pintarakenne ja kaiteet uusitaan. Työt käynnistyvät maaliskuun puolessa välissä ja niiden on arvioitu valmistuvan kesäkuun loppuun mennessä.
Töiden ajaksi ajoneuvoliikenne sillalla joudutaan rajoittamaan yhdelle ajokaistalle. Käytössä on liikennevalo-ohjaus. Ajokaistan leveys on vähintään 3,3 metriä. Ajoneuvojen jonotusajat pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä, mutta tienkäyttäjien kannattaa varautua liikennevaloihin pysähtymiseen ja lyhyeen odotusaikaan. Lisäksi tien nopeusrajoitusta alennetaan siltatyömaan kohdalla 30 km:iin tunnissa. Alennetun nopeusrajoituksen noudattaminen on tärkeä turvallisuustekijä työmaan työntekijöille.
Liikennemäärä Sydänojan sillan kohdalla on noin 720 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Kaiselan silta Nousiaisissa maantiellä 1914 (Mietoistentie)
Korjaustöiden aikana sillan reunapalkit, pintarakenne ja kaiteet uusitaan. Työt käynnistyvät maaliskuun puolessa välissä ja niiden on arvioitu valmistuvan kesäkuun puoliväliin mennessä.
Töiden alkuvaiheessa, reunapalkkien uusimisen ajaksi, ajoneuvoliikenne sillalla joudutaan rajoittamaan yhdelle ajokaistalle. Käytössä on liikennevalo-ohjaus. Ajokaistan leveys on vähintään 3,5 metriä. Ajoneuvojen jonotusajat pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä, mutta tienkäyttäjien kannattaa varautua liikennevaloihin pysähtymiseen ja lyhyeen odotusaikaan. Lisäksi tien nopeusrajoitusta alennetaan siltatyömaan kohdalla 30 km:iin tunnissa. Alennetun nopeusrajoituksen noudattaminen on tärkeä turvallisuustekijä työmaan työntekijöille.
Sillan pintarakennetyöt on suunniteltu aloitettavan huhtikuun lopussa. Töiden ajaksi maantie katkaistaan liikenteeltä siltapaikan kohdalla ja liikenne ohjataan kiertoreitille. Liikennekatkon arvioitu kesto on noin 3 viikkoa. Kiertotie kulkee maanteiden 12396, 1912, 2010 ja1914 kautta. Kiertoreitin pituus on noin 13 km. Elinvoimakeskus tiedottaa myöhemmin tarkemmin liikenteen kiertotiestä ja katkoajankohdasta.
Liikennemäärä Kaiselan sillalla on noin 1 200 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Lisätietoja:
- Lounais-Suomen elinvoimakeskus: projektipäällikkö Antti Hirvonen, p. 029 502 2529
- Rajukivi Oy: työmaapäällikkö Sakari Salonen, p. 050 301 2349
