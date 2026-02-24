Digital Workforce Services Oyj järjestää sijoittajapäivän 19.3.2026 klo 14-16
5.3.2026 08:00:00 EET | Digital Workforce Services Oyj | Tiedote
Digital Workforce Services Oyj järjestää sijoittajapäivän 19.3.2026 klo 14-16
Digital Workforce Services Oyj kutsuu sijoittajat ja analyytikot sijoittajapäivään torstaina 19.3.2026 klo 14–16. Sijoittajapäivän alustava ohjelma:
Toimitusjohtaja Jussi Vasama esittelee yhtiön strategiset prioriteetit ja uusien liiketoiminta-alueiden merkittävimpiä tavoitteita vuodelle 2026.
Talousjohtaja Laura Viita käy läpi yhtiön taloudellisia tunnuslukuja sekä toteumien että tavoitteiden osalta.
Tekoälyliiketoiminnasta vastaava johtaja Karli Kalpala esittelee yhtiön tekoälystrategiaa, AI-agenttipohjaisia tuotteita ja niihin liittyviä kumppanuuksia.
Terveydenhuollon liiketoiminta-alueen johtaja Juha Nieminen tarkastelee tarkemmin terveydenhuollon automaatiomarkkinaa ja kasvunäkymiä sekä viimeaikaisia asiakasratkaisuja.
Tilaisuus järjestetään Sanoma-talossa sijaitseva Flik Studio Elielissä (osoite: Töölönlahdenkatu 2), jossa osallistujille on kahvitarjoilu ennen ohjelman alkamista.
Paikan päällä osallistujia pyydetään ilmoittautumaan viimeistään tiistaina 17.3.2026 sähköpostitse osoitteeseen finance@digitalworkforce.com.
Tilaisuus on englanninkielinen.
Tapahtuman lisäksi tilaisuus lähetetään suorana webcast-lähetyksenä klo 14.00 alkaen. Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä esiintyjille webcast-alustan chat-toiminnon välityksellä. Webcast-linkki julkaistaan ennen tilaisuutta yhtiön verkkosivulla.
Tallenne tilaisuudesta ja esitysmateriaalit julkaistaan yhtiön verkkosivulla tilaisuuden jälkeen Raportit ja esitykset | Digital Workforce.
Lämpimästi tervetuloa Digital Workforcen sijoittajapäivään!
Lisätietoja:
Digital Workforce Services Oyj
Jussi Vasama, toimitusjohtaja
Puh. +358 50 380 9893
Laura Viita, talousjohtaja
Puh. +358 50 487 1044
Tietoja Digital Workforce Services Oyj:stä
Digital Workforce Services Oyj (Nasdaq First North: DWF) on johtava liiketoiminnan automaatioon ja teknologiaratkaisuihin keskittynyt palveluntarjoaja. Digital Workforce Outsmart -alustan ja palveluiden avulla – mukaan lukien tekoälyagentit – organisaatiot voivat uudistaa tietotyötä, säästää kustannuksia, kiihdyttää digitalisaatiota, kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa asiakaskokemusta. Yli 200 suurta asiakasta käyttää yhtiön palveluita työn kehittämiseen automaation ja tekoälyagenttien avulla. Digital Workforcella on erityisen vahva kokemus terveydenhuollon hoitopolkujen sekä kliinisten ja hallinnollisten prosessien automatisoinnista, jolla vähennetään hoitohenkilökunnan työtaakkaa, parannetaan potilasturvallisuutta ja vapautetaan aikaa potilastyölle. e18 Innovation -yrityskaupalla yhtiö on vahvistanut asemaansa terveydenhuollon hoitopolkujen automatisoinnissa Isossa-Britanniassa. Keskitymme toistettaviin, tulospohjaisiin käyttötapauksiin ja toimimme tinkimättömästi tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Yhtiö on perustettu vuonna 2015, ja sen palveluksessa on yli 200 automaation ammattilaista Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa sekä Pohjois- ja Keski-Euroopassa. Visiomme: Transforming Work – Beyond Productivity. https://digitalworkforce.com
Muut kielet
