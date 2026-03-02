Inssi-Divarin pudotuspelit vauhtiin – suorat lähetykset Ruudussa
4.3.2026 11:15:17 EET | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote
Salibandyn toiseksi ylimmän sarjatason Inssi-Divarin pudotuspelit starttaavat miehissä tänään otteluilla O2-Jyväskylä–Pirkat, Karhut–Josba ja Tiikerit–Nibacos. Naisissa ensimmäiset ottelut pelataan lauantaina. Inssi-Divarin pudotuspelit huipentuvat Superfinaaleihin, joiden voittajat nousevat ensi kaudeksi F-liigaan ja häviäjätkin pääsevät karsimaan liigapaikasta.
Inssi-Divarin pudotuspelien ottelut samoin kuin F-liigakarsinnat tuo kotisohville Ruutu.
Välieräpaikka aukeaa miehissä kolmella ja naisissa kahdella voitolla. Puolivälierissä runkosarjan menestyneimmät saivat valita vastustajansa, mutta välierissä parit muodostuvat periaatteella paras runkosarjan–huonoin runkosarjassa.
Miesten puolivälierät
O2-Jyväskylä–Pirkkalan Pirkat
4.3. klo 18.30 O2-Jyväskylä–Pirkat Jyväskylän monitoimitalo
6.3. klo 18.30 Pirkat–O2-Jyväskylä Pirkkalan vapaa-aikakeskus
8.3. klo 17.00 O2-Jyväskylä–Pirkat Jyväskylän monitoimitalo
10.3. klo 18.30 Pirkat–O2-Jyväskylä Pirkkalan vapaa-aikakeskus (tarvittaessa)
12.3. klo 18.30 O2-Jyväskylä–Pirkat Jyväskylän monitoimitalo (tarvittaessa)
Karhut, Pori–Josba, Joensuu
4.3. klo 18.30 Karhut–Josba Porin Urheilutalo
6.3. klo 18.30 Josba–Karhut Motonet Areena, Joensuu
8.3. klo 17.00 Karhut–Josba Porin Urheilutalo
9.3. klo 18.30 Josba–Karhut Motonet Areena, Joensuu (tarvittaessa)
11.3. klo 18.30 Karhut–Josba Porin Urheilutalo (tarvittaessa)
Tikkurilan Tiikerit, Vantaa–Nibacos, Kokkola
4.3. klo 18.30 Tiikerit–Nibacos Tikkurilan Urheilutalo
6.3. klo 18.30 Nibacos–Tiikerit Kampushalli, Kokkola
7.3. klo 17.00 Tiikerit–Nibacos Tikkurilan Urheilutalo
10.3. klo 18.30 Nibacos–Tiikerit Kampushalli, Kokkola (tarvittaessa)
11.3. klo 18.30 Tiikerit–Nibacos Tikkurilan Urheilutalo (tarvittaessa)
SalBa, Rauma–Kirkkonummi Rangers
5.3. klo 18.30 SalBa–Rangers Karin kampuksen liikuntasali, Rauma
7.3. klo 18.30 Rangers–SalBa Jokirinteen liikuntahalli, Kirkkonummi
8.3. klo 16.00 SalBa–Rangers Karin kampuksen liikuntasali, Rauma
11.3. klo 19.00 Rangers–SalBa Jokirinteen liikuntahalli, Kirkkonummi (tarvittaessa)
12.3. klo 18.30 SalBa–Rangers Karin kampuksen liikuntasali, Rauma (tarvittaessa)
Naisten puolivälierät
Blackbirds, Kerava–Blue Fox, Uusikaarlepyy
7.3. klo 15.00 Blackbirds–Blue Fox Kurkelan koulu, Kerava
8.3. klo 15.00 Blue Fox–Blackbirds Tähtihalli, Uusikaarlepyy
10.3. klo 19.30 Blackbirds–Blue Fox Kurkelan koulu, Kerava (tarvittaessa)
SBS Wirmo, Mynämäki–Haukiputaan Heitto
7.3. klo 16.00 SBS Wirmo–HaHe HaNi-halli, Mynämäki
8.3. klo 18.00 HaHe–SBS Wirmo Kastellin monitoimitalo, Oulu
10.3. klo 18.30 SBS Wirmo–HaHe HaNi-halli, Mynämäki (tarvittaessa)
Jokerit, Helsinki–Häme Stars, Hämeenlinna
7.3. klo 16.45 Jokerit–Häme Stars AC Myllypuro, Helsinki
8.3. klo 17.00 Häme Stars–Jokerit Loimua Areena, Hämeenlinna
10.3. klo 18.30 Jokerit–Häme Stars Tapulin Lehto Areena, Helsinki (tarvittaessa)
FB Factor, Kontiolahti–SPV, Seinäjoki
7.3. klo 17.00 FB Factor–SPV Lehmon liikuntahalli, Kontiolahti
8.3. klo 19.00 SPV–FB Factor Seinäjoen Urheilutalo
11.3. klo 19.00 SPV–FB Factor Seinäjoen Urheilutalo (tarvittaessa)
