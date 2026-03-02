Suomen Salibandyliitto ry

Inssi-Divarin pudotuspelit vauhtiin – suorat lähetykset Ruudussa

4.3.2026

Salibandyn toiseksi ylimmän sarjatason Inssi-Divarin pudotuspelit starttaavat miehissä tänään otteluilla O2-Jyväskylä–Pirkat, Karhut–Josba ja Tiikerit–Nibacos. Naisissa ensimmäiset ottelut pelataan lauantaina. Inssi-Divarin pudotuspelit huipentuvat Superfinaaleihin, joiden voittajat nousevat ensi kaudeksi F-liigaan ja häviäjätkin pääsevät karsimaan liigapaikasta.

Inssi-Divarin pudotuspelien ottelut samoin kuin F-liigakarsinnat tuo kotisohville Ruutu.

Välieräpaikka aukeaa miehissä kolmella ja naisissa kahdella voitolla. Puolivälierissä runkosarjan menestyneimmät saivat valita vastustajansa, mutta välierissä parit muodostuvat periaatteella paras runkosarjan–huonoin runkosarjassa.

Miesten puolivälierät

O2-Jyväskylä–Pirkkalan Pirkat

4.3. klo 18.30 O2-Jyväskylä–Pirkat Jyväskylän monitoimitalo
6.3. klo 18.30 Pirkat–O2-Jyväskylä Pirkkalan vapaa-aikakeskus
8.3. klo 17.00 O2-Jyväskylä–Pirkat Jyväskylän monitoimitalo

10.3. klo 18.30 Pirkat–O2-Jyväskylä Pirkkalan vapaa-aikakeskus (tarvittaessa)
12.3. klo 18.30 O2-Jyväskylä–Pirkat Jyväskylän monitoimitalo (tarvittaessa)

Karhut, Pori–Josba, Joensuu

4.3. klo 18.30 Karhut–Josba Porin Urheilutalo
6.3. klo 18.30 Josba–Karhut Motonet Areena, Joensuu
8.3. klo 17.00 Karhut–Josba Porin Urheilutalo

9.3. klo 18.30 Josba–Karhut Motonet Areena, Joensuu (tarvittaessa)
11.3. klo 18.30 Karhut–Josba Porin Urheilutalo (tarvittaessa)

Tikkurilan Tiikerit, Vantaa–Nibacos, Kokkola

4.3. klo 18.30 Tiikerit–Nibacos Tikkurilan Urheilutalo
6.3. klo 18.30 Nibacos–Tiikerit Kampushalli, Kokkola
7.3. klo 17.00 Tiikerit–Nibacos Tikkurilan Urheilutalo

10.3. klo 18.30 Nibacos–Tiikerit Kampushalli, Kokkola (tarvittaessa)
11.3. klo 18.30 Tiikerit–Nibacos Tikkurilan Urheilutalo (tarvittaessa)

SalBa, Rauma–Kirkkonummi Rangers

5.3. klo 18.30 SalBa–Rangers Karin kampuksen liikuntasali, Rauma
7.3. klo 18.30 Rangers–SalBa Jokirinteen liikuntahalli, Kirkkonummi
8.3. klo 16.00 SalBa–Rangers Karin kampuksen liikuntasali, Rauma

11.3. klo 19.00 Rangers–SalBa Jokirinteen liikuntahalli, Kirkkonummi (tarvittaessa)
12.3. klo 18.30 SalBa–Rangers Karin kampuksen liikuntasali, Rauma (tarvittaessa)

Naisten puolivälierät

Blackbirds, Kerava–Blue Fox, Uusikaarlepyy

7.3. klo 15.00 Blackbirds–Blue Fox Kurkelan koulu, Kerava
8.3. klo 15.00 Blue Fox–Blackbirds Tähtihalli, Uusikaarlepyy

10.3. klo 19.30 Blackbirds–Blue Fox Kurkelan koulu, Kerava (tarvittaessa)

SBS Wirmo, Mynämäki–Haukiputaan Heitto

7.3. klo 16.00 SBS Wirmo–HaHe HaNi-halli, Mynämäki
8.3. klo 18.00 HaHe–SBS Wirmo Kastellin monitoimitalo, Oulu

10.3. klo 18.30 SBS Wirmo–HaHe HaNi-halli, Mynämäki (tarvittaessa)

Jokerit, Helsinki–Häme Stars, Hämeenlinna

7.3. klo 16.45 Jokerit–Häme Stars AC Myllypuro, Helsinki
8.3. klo 17.00 Häme Stars–Jokerit Loimua Areena, Hämeenlinna

10.3. klo 18.30 Jokerit–Häme Stars Tapulin Lehto Areena, Helsinki (tarvittaessa)

FB Factor, Kontiolahti–SPV, Seinäjoki

7.3. klo 17.00 FB Factor–SPV Lehmon liikuntahalli, Kontiolahti
8.3. klo 19.00 SPV–FB Factor Seinäjoen Urheilutalo

11.3. klo 19.00 SPV–FB Factor Seinäjoen Urheilutalo (tarvittaessa)

