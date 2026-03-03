Adlercreutz: Työ elävien kansalliskielten puolustamiseksi ei ole symbolipolitiikkaa
4.3.2026 11:25:48 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Kansalliskielemme muodostavat perustan identiteetillemme, historiallemme ja kulttuurillemme. Kielen kautta siirrämme tietoa ja tulevaisuudenuskoa seuraavalle sukupolvelle, painottaa RKP:n puheenjohtaja ja opetusministeri Anders Adlercreutz.
Kotimaisten kielten keskuksen 50-vuotisjuhlaseminaarissa tiistaina 3. maaliskuuta Adlercreutz esitti valtioneuvoston tervehdyksen ja korosti kielen roolia demokratian toteutumissa sekä keskuksen tärkeää työtä kansalliskielten vahvistamisessa ja kehittämisessä.
– Polarisaation ja yksinkertaistavien vastausten ajassa meidän on vahvistettava kykyämme käydä aidosti rakentavia keskusteluja – emme saa puhua toistemme ohi, Adlercreutz sanoo.
RKP:lle on itsestään selvää vaalia ja vahvistaa molempia kansalliskieliämme. Kielelliset oikeudet eivät ole symbolipolitiikkaa, vaan tasa-arvoa käytännössä. Yhä globalisoituvammassa maailmassa, jossa esimerkiksi englannin kieli vahvistaa asemaansa monilla aloilla, on tärkeää, ettemme unohda kansalliskieltemme merkitystä.
– Elävien kansalliskielten puolesta työskenteleminen ei ole symbolipolitiikkaa. Kyse on oikeudesta käydä koulua omalla äidinkielellä, tulla ymmärretyksi terveydenhuollossa ja käyttää omaa kieltään viranomaisasioinnissa – asuinpaikasta riippumatta, Adlercreutz sanoo.
Andreas Elfvingspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anders Adlercreutz)Puh:+358 50 310 0274
