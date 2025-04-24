Luotsi juhlistaa Jazz Suomi 100 -juhlavuotta kotimaisin jazzoriginaalein

Luotsi on uunituore yhtye, joka avaa kiertueensa jami-illat Jazz Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi kiehtovalla kattauksella suomalaisia jazzoriginaaleja sekä yhtyeen jäsenten omaa tuotantoa. Luvassa on siis jazzyleisölle sekä tuttuja että harvemmin kuultuja helmiä tämän päivän tulkintoina, joten katse suuntautuu historian lisäksi vahvasti tulevaisuuteen. Avaussetin jälkeen lava on vapaa jammaajille, joiden kanssa kompassi kääntyy kohti amerikkalaisen jazzmusiikin perintöä.

Luotsi koostuu jazzmusiikin konkareista ja tulevaisuuden nimistä. Alttosaksofonisti ja huilisti Oona Mattsson on esiintynyt useiden tunnettujen kotimaisten jazzmuusikoiden kanssa, sekä big bandien että pienempien kokoonpanojen riveissä. Hänen soittoaan voi kuulla muun muassa Kanvas-yhtyeen ja Siina Suutarisen keväällä 2025 julkaistuilla albumeilla. Pianisti Riitta Paakki on arvostettu jazzmuusikko, säveltäjä ja yhtyeenjohtaja, joka sai Jazzliiton Yrjö-palkinnon vuonna 2019. Hän on julkaissut omien yhtyeidensä kanssa seitsemän albumia. Lauri Ikävalko on Savonlinnasta kotoisin oleva ja Helsingissä nykyään vaikuttava kontrabasisti, joka rakentaa soittonsa improvisaation ja vuorovaikutuksen varaan. Häntä inspiroi erityisesti maailman musiikkien rytmiikan yhdistäminen jazziin. Markus Ketola on puolestaan UMO Helsinki Jazz Orchestran pitkäaikainen rumpali ja rytmisektion äänenjohtaja. Hänen monipuoliset ansionsa säveltäjänä ja instrumentalistina on huomioitu muun muassa Jazzliiton Yrjö-palkinnolla 2012 sekä Jazz-Emmalla 1998.

Kiertue on osa Suomen Jazzliiton, Metropolia Ammattikorkeakoulun Musiikin, Sibelius-Akatemian Jazzmusiikin koulutusohjelman ja UMO Helsinki Helsinki Jazz Orchestran Jamiluokka-hanketta, jonka mahdollistaa Niilo Helanderin säätiön avustus. Hankkeen tavoitteena on kehittää opiskelijoiden työelämä- ja esiintymisvalmiuksia sekä kasvattaa heidän uralleen tärkeitä verkostoja. Moniammatilliseen yhteistyöhön perustuva toimintamalli tukee alan tulevien huippujen urakehitystä edistäen samalla jazzmusiikin alueellista saavutettavuutta. Luotsi-yhtyeen kiertueen jälkeen Jamiluokka-hanke jatkuu vuoden 2027 loppuun Alfred Kordelinin säätiön tuella, jolla mahdollistetaan viisi valtakunnallista kiertuetta.

Luotsi

Oona Mattsson – alttosaksofoni ja huilu

Riitta Paakki – piano

Lauri Ikävalko – kontrabasso

Markus Ketola – rummut

Konserttipaikat ja -päivämäärät

To 5.3. klo 19.00 Savonlinna, Kulttuurikellari / Olavin Jazz

Pe 6.3. klo 23.00 Turku, Bar Ö / Turku Jazz Festival

La 7.3. klo 23.00 Turku, Bar Ö / Turku Jazz Festival

To 12.3. klo 18.00 Seinäjoki, Kalevan Navetta / Jazzsoikoon!*

Pe 13.3. klo 18.00 Espoo, Sokos Hotel Tapiola Garden / April Jazz Club (lämmittelijä klo 18)

*yhteistyössä mukana Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö

Kiertue on osa vuonna 2026 vietettävää Jazz Suomi 100 -juhlavuotta, joka nostaa esiin kotimaista jazzia sekä jazzin yhteiskunnallista merkitystä ja laajaa vaikutusta suomalaiseen populaarikulttuuriin sadan vuoden ajalta. Jazz Suomi 100 -kampanjaa koordinoi Suomen Jazzliitto. Lue juhlavuodesta lisää täällä.

Jazz soi ja näkyy!

Valtakunnallinen kiertuetoiminta on Suomen Jazzliiton keskeinen toimintamuoto kotimaassa. Kiertueiden puitteissa järjestetään vuosittain noin 100 konserttia keskimäärin 40 eri paikkakunnalla. Tuotantoon lukeutuu omatuotantoisia kiertueita sekä ulkopuolisten tuottajien kanssa yhteistyössä tuotettuja kiertueita.