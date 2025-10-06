Vähentääkö vyöruusurokote muistisairautta? – Valtakunnallinen FinDementia-tutkimus käynnistyy Suomessa
Tampere, Suomi, FVR – Suomen rokotetutkimus (FVR) on käynnistämässä Suomessa laajan tutkimuksen, jossa selvitetään, vähentääkö vyöruusurokote Shingrix® muistisairauden esiintymistä 76-vuotiailla ja sitä vanhemmilla. FinDementia-tutkimukseen otetaan mukaan yli 33 000 ≥76-vuotiasta osallistujaa eri puolilta Suomea. Tulosten keräämisessä hyödynnetään Suomen kansallisia terveysrekistereitä.
Mitä tutkitaan?
Shingrix®-vyöruusurokote on ollut käytössä EU:ssa vuodesta 2018, ja sitä on annettu yli 25 miljoonalle henkilölle. Rokotteen on todettu antavan hyvän ja pitkäkestoisen suojan vyöruusua vastaan. Viimeaikainen havainnoiva tutkimusnäyttö viittaa siihen, että vyöruusurokote saattaa olla yhteydessä pienempään dementiariskiin ja vähentyneisiin sydän- ja verisuonitapahtumiin. Tulokset ovat olleet johdonmukaisia ja lupaavia, mutta varsinaista syy-yhteyttä ei ole voitu varmistaa ilman laajamittaista, satunnaistettua tutkimusta. FVR - Suomen rokotetutkimus (FVR) ja rokotevalmistaja GlaxoSmithKline (GSK) toteuttavat tutkimuksen yhteistyössä valikoitujen hyvinvointialueiden ja yhteistyöapteekkien kanssa vuosina 2026-2030.
“Dementia on vakava sairaus, johon ei tähän mennessä ole ollut tehokkaita ehkäisykeinoja. FinDementia-tutkimuksessa vyöruusurokotteen potentiaalia muistisairauden ehkäisyssä arvioidaan vahvassa tutkimusasetelmassa valtakunnallisten rekistereiden avulla yhdessä FVR:n tutkimusklinikoiden ja terveydenhuollon verkostojen kanssa. Suomen kattavat terveysrekisterit mahdollistavat innovatiiviset tutkimukset, jotka voivat tuoda merkittävää kansanterveydellistä tietoa,” kertoo Arto Palmu, FVR:n tutkimus- ja lääketieteellinen johtaja.
Miksi FinDementia-tutkimus on merkittävä?
Suomessa nyt käynnistyvä tutkimus on maailmanlaajuisesti ensimmäinen laaja satunnaistettu ja sokkoutettu tutkimus, jossa tutkittaville annetaan vyöruusurokotus ja heitä seurataan muistisairauksien suhteen pitkäjänteisesti. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä tieteellistä näyttöä siitä, voiko vyöruusurokotus ehkäistä muistisairauksia vaikuttamalla kehon puolustusjärjestelmän kautta hermoston tulehdusreaktioihin. Satunnaistettu ja vertaileva tutkimusasetelma mahdollistaa luotettavan syy-yhteyden arvioinnin, eli voidaan erottaa, johtuuko aiemmissa havainnoivissa tutkimuksissa havaittu pienentynyt riski nimenomaan rokotteesta eikä muista tekijöistä.
Tutkimukseen osallistuminen
Tutkimukseen voi osallistua FVR:n tutkimusklinikoilla, sekä valittujen hyvinvointialueiden toimipisteissä ja yhteistyöapteekeissa. Aikoja on varattavissa huhtikuusta 2026 lähtien.
Tutkimukseen osallistuvat saavat satunnaistuksen perusteella joko kaksi annosta vyöruusurokotetta (kolme neljäsosaa tutkittavista) tai lumerokotetta (yksi neljäsosa tutkittavista). Osallistuminen sisältää 2–3 tutkimuskäyntiä ja rekisteriseuranta kestää vähintään kolme vuotta.
Osallistua voivat 76-vuotiaat tai sitä vanhemmat henkilöt, jotka eivät ole aiemmin saaneet vyöruusurokotetta, eivätkä sairasta tai epäile muistisairautta. Tutkimus seuraa vyöruusurokotteen vaikutuksia myös muihin aivojen rappeumasairauksiin, sydän- ja verisuonitapahtumiin, mielialaan, muistitoimintoihin ja elämänlaatuun.
Lisätiedot ja ohjeet osallistumiseen:
findementia.fi ja findementia@fvr.fi
Median yhteydenotot:
Laura Blagoev, markkinointi- ja viestintäjohtaja, FVR – Suomen rokotetutkimus
laura.blagoev@fvr.fi
Arto Palmu, tutkimus- ja lääketieteellinen johtaja, FVR – Suomen rokotetutkimus
p. 050 549 7113
arto.palmu@fvr.fi
FVR – Suomen rokotetutkimus
Kattavan osaamisprofiilin omaava rokotetutkimuksen asiantuntijayhtiö FVR – Suomen rokotetutkimus syntyi, kun vuonna 2022 Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kliinisen rokotetutkimuksen tutkimusryhmä yhdistettiin Suomen valtion erityistehtäväyhtiöksi. Yhtiön perustamisella vahvistettiin jo ennestään kansainvälisesti korkeatasoista suomalaista rokotetutkimusosaamista, jotta käyttöön saadaan hyvin tutkittuja, yhä vaikuttavampia ja turvallisempia rokotteita sekä Suomeen että maailmalle. Lisäksi yhtiön toiminnan kautta tuetaan pandemian kaltaisiin terveysuhkiin varautumista ja Suomen vetovoimaa rokotetutkimuksen erityisosaajana.
