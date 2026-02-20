Iranin sota Postitalossa

Israel iski 28. helmikuuta laajalla ilmasotaoperaatiolla Iranin poliittista johtoa ja vallankumouskaartia vastaan, ja tappoi Iranin ylimmän johdon, mukaan lukien ajatollah Khamenein, kun taas Yhdysvallat iski Iranin ydin- ja sotilasinfrastruktuuriin. Iskut ovat laajentuneet kattamaan tuhansia kohteita eri puolilla Irania ja sen lähialueita. Iran on vastannut kostoiskuilla Israeliin ja Yhdysvaltain tukikohtiin ja liittolaisiin alueella. Tilanne on äärimmäisen epävakaa ja herättää lukuisia kysymyksiä.

Miten käy kansainvälisen oikeuden ja sääntöpohjaisen maailmanjärjestelmän, kun Israel tappaa Iranin ylimmän johdon ja yrittää Yhdysvaltojen tuella tuhota ja vaihtaa Iranin nykyhallinnon? Pitääkö teokraattinen valtakeskittymä pintansa, vai kuka tai mikä ottaa vallan? Iranilaiset mielenosoittajat nousivat kapinaan jo ennen sotaa, mutta hallinto tappoi tuhansia: avaavatko iskut tien demokratisoitumiselle vai päinvastoin syvälle kaaokselle ja kostonkierteelle? Mikä on Israelin rooli ja tavoite, entä Trumpin hallinnon pyrkimys? Miten Iranin nitistämisyritys muuttaa suurvaltojen geopoliittista tasapainoa ja alueellista valta-asetelmaa? Mikä on Euroopan rooli, onko sillä strategista toimijuutta Lähi-idässä? Entä Venäjä ja Kiina? Millaisia taloudellisia shokkeja konflikti lähettää maailmantalouteen, kun Hormuzinsalmi on suljettu ja Iran jatkaa iskujaan Persianlahden maihin?

Keskustelussa Lähi-idän asiantuntija, kanslianeuvos ja tietokirjailija Mikko Lohikoski ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen. Lohikoski on äskettäin julkaissut yhdessä Susanna Dahlgrenin, Suomen Lähi-idän instituutin johtajan, kanssa tietokirjan Muuttuva Lähi-itä maailmanjärjestelmän murtuessa (Atena).

Keskustelu järjestetään Rosebudin Postitalon kirjakaupassa keskiviikkona 11.3. kello 16–17. Vapaa pääsy, tervetuloa! Tilaisuus striimataan Rosebudin YouTube-sivulle @Postitalolava, kuten muutkin Postitalon keskustelut.

