Iranin sota Postitalossa
4.3.2026 15:08:51 EET | Rosebud Oy | Tiedote
Asiantuntijat keskustelevat Lähi-idän kriisistä ja geopoliittisista jännitteistä Rosebudin Postitalon kirjakaupassa 11.3. kello 16. "Iran ja muuttuva maailmanjärjestys" -keskustelu taustoittaa Israelin ja Yhdysvaltojen helmikuun 28. päivänä alkanutta hyökkäystä Iraniin, mikä on suistanut Lähi-idän syvään kriisiin ja herättää lukuisia kysymyksiä alkaen siitä, mihin Israel ja Yhdysvallat sotatoimillaan pyrkivät. Miten käy kansainvälisen oikeuden ja sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen, kun Israel tappaa Iranin ylimmän johdon ja yrittää tuhota sekä vaihtaa Iranin nykyhallinnon Yhdysvaltojen tuella? Iranilaiset mielenosoittajat nousivat kapinaan jo ennen sotaa, mutta Iranin hallinto tappoi tuhansia: avaavatko iskut tien demokratisoitumiselle vai päinvastoin syvälle kaaokselle ja kostonkierteelle? Keskustelussa Lähi-idän asiantuntija, kanslianeuvos ja tietokirjailija Mikko Lohikoski ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen.
Israel iski 28. helmikuuta laajalla ilmasotaoperaatiolla Iranin poliittista johtoa ja vallankumouskaartia vastaan, ja tappoi Iranin ylimmän johdon, mukaan lukien ajatollah Khamenein, kun taas Yhdysvallat iski Iranin ydin- ja sotilasinfrastruktuuriin. Iskut ovat laajentuneet kattamaan tuhansia kohteita eri puolilla Irania ja sen lähialueita. Iran on vastannut kostoiskuilla Israeliin ja Yhdysvaltain tukikohtiin ja liittolaisiin alueella. Tilanne on äärimmäisen epävakaa ja herättää lukuisia kysymyksiä.
Miten käy kansainvälisen oikeuden ja sääntöpohjaisen maailmanjärjestelmän, kun Israel tappaa Iranin ylimmän johdon ja yrittää Yhdysvaltojen tuella tuhota ja vaihtaa Iranin nykyhallinnon? Pitääkö teokraattinen valtakeskittymä pintansa, vai kuka tai mikä ottaa vallan? Iranilaiset mielenosoittajat nousivat kapinaan jo ennen sotaa, mutta hallinto tappoi tuhansia: avaavatko iskut tien demokratisoitumiselle vai päinvastoin syvälle kaaokselle ja kostonkierteelle? Mikä on Israelin rooli ja tavoite, entä Trumpin hallinnon pyrkimys? Miten Iranin nitistämisyritys muuttaa suurvaltojen geopoliittista tasapainoa ja alueellista valta-asetelmaa? Mikä on Euroopan rooli, onko sillä strategista toimijuutta Lähi-idässä? Entä Venäjä ja Kiina? Millaisia taloudellisia shokkeja konflikti lähettää maailmantalouteen, kun Hormuzinsalmi on suljettu ja Iran jatkaa iskujaan Persianlahden maihin?
Keskustelussa Lähi-idän asiantuntija, kanslianeuvos ja tietokirjailija Mikko Lohikoski ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen. Lohikoski on äskettäin julkaissut yhdessä Susanna Dahlgrenin, Suomen Lähi-idän instituutin johtajan, kanssa tietokirjan Muuttuva Lähi-itä maailmanjärjestelmän murtuessa (Atena).
Keskustelu järjestetään Rosebudin Postitalon kirjakaupassa keskiviikkona 11.3. kello 16–17. Vapaa pääsy, tervetuloa! Tilaisuus striimataan Rosebudin YouTube-sivulle @Postitalolava, kuten muutkin Postitalon keskustelut.
Katso Rosebudin kevään kirjalista.
Yhteyshenkilöt
Hannu PaloviitaToimitusjohtajaPuh:040 5055334hannu.paloviita@rosebud.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Rosebud Oy
Uusi kirja Kellokosken sairaalasta20.2.2026 16:11:03 EET | Tiedote
HUSin museotoimikunta on julkaissut alkuvuodesta 2026 teoksen "Kellokosken sairaalan kulttuuriperintö: arkkitehtuurin, taiteen ja ympäristön näkökulmia psykiatrisen sairaalan historiaan". Kirjan jakelijana toimii Rosebud Books ja kirja kuuluu Ruusunpiikki-sarjaan. 192-sivuinen kirja on kovakantinen ja neliväripainatettu. Teos koostuu useista artikkelista, jotka valaisevat Kellokosken sairaalan historiaa kulttuuriperinnön näkökulmasta. Kirja sisältää paljon uutta tietoa sekä runsaasti historiallisia valokuvia sekä kirjaa varten otettuja kuvia sairaalaympäristöstä sekä kuvia sairaalan taide- ja museokokoelmista. Kirjan päätoimittajat ovat Maria Tukia ja Anders Manns. Toimituskuntaan kuuluu lisäksi mm. Ilkka Taipale, joka on kirjoittanut kirjaan puutarha-artikkelin ja esipuheen. Arvostelu- ja vapaakappaleet voitte tilata: Rosebud Books, tilaukset@rosebud.fi Lisätiedot: Anders Manns, HUS, anders.manns@hus.fi
Leo Mechelinin kootut teokset julki – merkittävä vaikuttaja liberaalin demokratian ja rauhanliikkeen edistäjänä22.1.2026 10:38:23 EET | Tiedote
Rosebud on julkaissut suomalaisen senaattori, professori Leo Mechelinin Kootut teokset 1–6. Leo Mechelin oli merkittävä liberaalin demokratian puolustaja ja kansainvälisen rauhanliikkeen pioneeri: suorasukainen autonomian puolustaja on nykyisessä maailmantilanteessa yhä ajankohtaisempi. Koko massiivinen teossarja julkistetaan Leo Mechelinin päivänä Rosebudin uudessa Sivullinen-kirjakaupassa Helsingin Postitalossa maanantaina 26. tammikuuta kello 18.
Hannu Reimen uusi kirja "Kompassia etsimässä" pureutuu maailmanpolitiikan kriiseihin ja historiaan18.12.2025 12:58:22 EET | Tiedote
Hannu Reimen uutuuskirja Kompassia etsimässä julkistetaan tänään torstaina 18.12. kello 17 Sivullinen-kirjakaupassa, haastattelijana toimittaja Päivi Istala. Reime tarkastelee kirjassa maailman nykyistä tilaa, suursodan uhkaa ja fossiilikapitalismin tuottamaa ilmastokriisiä. Reime pohtii nykytilaan johtanutta historiaa, neuvottomuutta tulevaisuuden edessä ja outoja irrationaalisia ja äärioikeistolaisia fantasioita, joiden kannatus kasvaa eri puolilla maailmaa. Hannu Reime on vapaa toimittaja ja tietokirjailija, joka työskenteli yli 40 vuotta Ylen radiouutisissa ennen eläkkeelle siirtymistään.
Tähtäimessä Putin Jukka Parkkarin uusimmassa dekkarissa: julkistus la 8.11. klo 157.11.2025 14:24:18 EET | Tiedote
Jukka Parkkarin Suomen sotilasvastavakoilua kuvaavan romaanisarjan uusi osa Tähtäimessä Putin julkistetaan lauantaina 8.11. kello 15 alkaen Sivullinen-kirjakaupassa Kaisatalossa, tervetuloa! Parkkarin romaanisarjan 17. osaa leimaavat tuttuun tapaan niin tiedustelumaailman asiantuntemus kuin asiaan kuuluvat huumorin pilkahdukset. Rosebudin uusi kirjakauppa avataan Helsingin vanhassa Postitalossa reilun viikon päästä.
Kalevi Kalemaan uutuuskirja paljastaa uusia yksityiskohtia Maksim Gorkin ja Suomen suhteista6.11.2025 16:35:11 EET | Tiedote
Kalevi Kalemaan odotettu Gorki-elämäkerta "Kultainen häkki – Kertomus Maksim Gorkista" valottaa Gorkin värikästä elämää, hänen vaikutustaan Venäjän ja Suomen suhteisiin sekä yhteyksiään aikansa merkkihenkilöihin. Kalemaa on tutkinut Gorkia vuosikymmeniä ja paljastaa uusia, aiemmin tuntemattomia yksityiskohtia Venäjän ja Suomen historiasta. Kirja julkaistaan huomenna perjantaina 7.11. kello 18 Sivullinen-kirjakaupassa Kaisatalossa. Rosebudin uusi kirjakauppa avataan Helsingin vanhassa Postitalossa reilun viikon päästä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme