Tutkimus: Hoidon jatkuvuus on heikentynyt myös yksityisissä terveyspalveluissa 2000‑luvulla
6.3.2026 06:00:00 EET | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Hoidon jatkuvuus on heikentynyt monilla yksityislääkäreiden erikoisaloilla ja erityisesti erikoistumattomilla lääkäreillä vuosina 2003–2022. Yksityisissä hammaslääkäripalveluissa jatkuvuus on pysynyt vakaampana, mutta laskeva trendi näkyy sielläkin.
Julkisessa perusterveydenhuollossa hoidon jatkuvuus on tunnetusti heikentynyt. Kelan tuore tutkimus osoittaa, että hoitosuhteiden jatkuvuus on heikentynyt pitkällä aikavälillä myös yksityisissä lääkäripalveluissa.
Tutkimuksessa analysoitiin yksityisten lääkäri- ja hammaslääkäripalvelujen käyttöä vuosina 2003–2022 Continuity of Care -indeksin avulla. Indeksiluku laski kaikissa tutkimuksessa analysoiduissa käyntimääriltään suurimmissa lääkäriryhmissä.
– Heikentynyt hoidon jatkuvuus heijastuu hoidon laatuun, kustannuksiin ja potilaskokemukseen. Kun jatkuvuus on heikentynyt sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, se kertoo muutoksesta koko palvelujärjestelmässä, sanoo Kelan tutkijalääkäri Tero Kujanpää.
Hoidon jatkuvuudesta yksityisessä terveydenhuollossa ei ole Suomessa aiemmin tehty kattavaa pitkän aikavälin tutkimusta.
Suurimmat muutokset erikoistumattomilla lääkäreillä ja kiireellisten vaivojen aloilla
Tutkimuksen perusteella erityisesti erikoistumattomien lääkäreiden hoidon jatkuvuus on heikentynyt selvästi 20 vuoden aikana. Erikoislääkärialoista erityisesti ortopediassa, lastentaudeissa ja naistentaudeissa jatkuvuus on laskenut.
– Näillä aloilla huomattava osa käynneistä liittyy kiireellisiin vaivoihin, jolloin voi olla, että potilaat hakeutuvat mieluummin nopeimmin vapaille ajoille kuin tietylle lääkärille, sanoo Kujanpää.
Hoidon jatkuvuus heikkeni vain vähän psykiatrian, silmätautien sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäreillä. Hammaslääkäripalveluissa jatkuvuuden taso on pysynyt melko vakaana. Hammaslääkärit kutsuvat potilaita tyypillisesti säännöllisiin tarkastuksiin, mikä lisää hoitosuhteen jatkuvuutta.
Nuoret ja yliopistosairaalakaupungeissa asuvat kokevat heikompaa jatkuvuutta
Hoidon jatkuvuus oli tutkimuksen mukaan heikompaa erityisesti nuorilla, etäpalveluja paljon käyttävillä sekä yliopistosairaalakaupungeissa asuvilla potilailla. Digitalisaation tuomat etäpalvelut voivat helpottaa hoitoon pääsyä, mutta niiden vaikutus jatkuvuuteen riippuu siitä, miten niitä hyödynnetään.
– Eri ikäryhmät käyttävät palveluja eri tavoin, mikä näkyi etäpalveluiden käytön erilaisena yhteytenä hoidon jatkuvuuteen eri ikäluokissa. Etäkontaktit voivat myös tukea jatkuvuutta, jos niiden avulla tavoitetaan tuttu lääkäri jatkokontaktiin, sanoo Kujanpää.
Jatkuvuutta pyritään parantamaan omalääkärimalleilla
Sosiaali- ja terveydenhuollossa on viime vuosina kehitetty omalääkärimalleja sekä hyvinvointialueilla että kansallisella tasolla. Julkisen sektorin ohella suuri osa väestöstä käyttää myös työterveyshuollon ja yksityisen sektorin palveluja.
Tutkimus korostaa tarvetta tarkastella hoidon jatkuvuutta koko järjestelmän tasolla. Digitalisaation, muuttoliikkeen ja palveluntarjoajien määrän kasvu vaikuttavat potilaan mahdollisuuksiin muodostaa pitkä hoitosuhde.
– Jatkuvuuden turvaaminen vaatii palveluketjujen ja tiedonkulun toimivuutta yli organisaatiorajojen. Tämä on koko terveydenhuollon yhteinen haaste, Kujanpää korostaa.
Lisätietoa
Alkuperäinen julkaisu: Kujanpää, T., Nurminen, M., Luoto, R., & Mikkola, H. (2026). Hoitosuhteiden jatkuvuuden muutostrendit ja jatkuvuuteen yhteydessä olevat tekijät yksityisissä lääkäri- ja hammaslääkäripalveluissa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 63(1), 225-239. DOI: doi.org/10.23990/sa.156702
Yhteyshenkilöt
Tero Kujanpäätutkija,KelaPuh:050 384 8627tero.kujanpaa@kela.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
Flest misstankar om missbruk av FPA:s förmåner inom utkomststödet och arbetslöshetsförmånerna4.3.2026 12:03:58 EET | Pressmeddelande
Misstankar om bidragsfusk i samband med FPA:s förmåner förekommer mest inom det grundläggande utkomststödet, arbetslöshetsförmånerna och det allmänna bostadsbidraget. År 2025 utgjorde de misstänkta fallen mindre än en halv promille av alla utbetalda förmåner.
Kelan etuuksien väärinkäytösepäilyjä eniten toimeentulotuessa ja työttömyysturvassa4.3.2026 12:03:58 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi). Kelan etuuksia koskevia väärinkäytösepäilyjä on eniten perustoimeentulotuessa, työttömyysturvassa ja yleisessä asumistuessa. Vuonna 2025 väärinkäytösepäilyjen osuus kaikista maksetuista etuuksista oli alle puoli promillea.
Social assistance and unemployment benefits top the statistics for suspected cases of benefit fraud in 20254.3.2026 12:03:58 EET | Press release
Cases of suspected benefit fraud involving Kela benefits occur most often among recipients of basic social assistance, unemployment benefits and the general housing allowance. In 2025, suspected cases of benefit fraud accounted for less than 0.05% of all benefits paid by Kela.
Kostnaderna för sjukdagpenning minskade med 87 miljoner euro år 20254.3.2026 06:00:00 EET | Pressmeddelande
FPA:s kostnader för sjukdagpenning och partiell sjukdagpenning minskade reellt med 87 miljoner euro år 2025. Minskningen kan i huvudsak förklaras av att det har gjorts nedskärningar i ersättningsnivån för sjukdagpenningen och att antalet ersatta dagar minskat. Långvarig sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa ökade inte.
Sairauspäivärahan kustannukset laskivat 87 miljoonaa euroa vuonna 20254.3.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Kelan sairauspäivärahan ja osasairauspäivärahan etuuskustannukset laskivat reaalisesti 87 miljoonaa euroa vuonna 2025. Lasku selittyy pääosin sairauspäivärahan korvaustason leikkauksella ja korvattujen päivien vähenemisellä. Mielenterveysperusteiset pitkät sairauspoissaolot eivät yleistyneet.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme