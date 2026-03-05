Uskallatko astua Kuolleiden galleriaan? Chris Carterin uutuustrillerissä murhasta tulee tappavaa taidetta

”Olen näiden vuosien aikana nähnyt rutkasti enemmän kuin oman osuuteni hulluutta, mutta jos ennen kuolemaani saisin valita yhden asian, jonka jättäisin näkemättä…”

Hunter ja Garcia olivat molemmat varmoja yhdestä asiasta – ylikonstaapeli Jarvisin toive ei toteutuisi. Hän ei pystyisi ikinä unohtamaan sitä, mitä huone piti sisällään.

LAPD:n ultraväkivaltaisten rikosten yksikön etsivät Robert Hunter ja Carlos Garcia tunnetaan kovapintaisuudestaan, mutta uusi rikospaikka järkyttää heitäkin. Huone on kuorrutettu verellä ja uhrin selkään on viilletty arvoituksellinen latinankielinen viesti.

Hunter ja Garcia yhdistävät voimansa FBI:n kanssa saadakseen kiinni psykopaatin, jolle murha on enemmän kuin tappamista – se on taidemuoto. Aika käy vähiin, sillä kuolleiden galleria ei ole vielä valmis…

Brasiliassa kasvanut Chris Carter opiskeli USA:ssa ja työskenteli rikospsykologina. Nykyään hän asuu Lontoossa ja omistautuu bestsellerkirjailijan uralleen.

Kuolleiden galleria on arvosteluvapaa 27.3.2026.

Kirja ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Suomennos Inka Parpola, äänikirjan lukee Petri Hanttu.

Tiedustelut ja pdf:t medialle: emma.koivula@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi