Teollisuuden vauhdittamissäädös vahvistaa teollisuutta ja luo työpaikkoja Eurooppaan
4.3.2026 14:47:52 EET | Euroopan komission Suomen-edustusto | Tiedote
Euroopan komissio on tänään hyväksynyt lainsäädäntöehdotuksen, jolla lisätään vähähiilisten, Euroopassa valmistettujen teknologioiden ja tuotteiden kysyntää. Teollisuuden vauhdittamissäädöksellä (Industrial Accelerator Act) piristetään valmistusteollisuutta, kasvatetaan yrityksiä ja luodaan työpaikkoja EU:hun. Samalla sillä tuetaan puhtaampien tulevaisuuden teknologioiden käyttöönottoa teollisuudessa.
Draghin raportin suositusten mukaisesti teollisuuden vauhdittamissäädöksessä on kohdennettuja ja oikeasuhteisia EU:ssa valmistamista (”Made in EU”) ja/tai vähähiilisyyttä koskevia vaatimuksia, joita tulisi soveltaa julkisissa hankinnoissa ja julkisissa tukijärjestelmissä. Vaatimukset kohdistetaan tiettyihin strategisiin aloihin, kuten teräkseen, sementtiin, alumiiniin, autoihin ja nettonollateknologioihin. Kehystä voidaan tarvittaessa laajentaa muille energiaintensiivisille aloille, kuten kemikaaleihin. Näin vahvistetaan Euroopan tuotantokapasiteettia ja lisätään Euroopassa valmistettujen puhtaiden teknologioiden ja tuotteiden kysyntää. Säädöksen mukaan jäsenmaiden on otettava käyttöön yhtenäinen digitaalinen lupamenettely, jolla voidaan nopeuttaa ja yksinkertaistaa valmistushankkeita.
Teollisuuden vauhdittamissäädöksen tavoitteena on lisätä arvonmuodostusta EU:ssa ja vahvistaa EU:n teollista perustaa tilanteessa, jossa epäreilu maailmanlaajuinen kilpailu lisääntyy ja riippuvuus EU:n ulkopuolisista toimittajista kasvaa strategisilla aloilla. Se on strategia, jolla tuetaan pitkän aikavälin talouskasvua, vaurautta ja turvallisuutta.
EU on edelleen yksi maailman avoimimmista markkinoista. Unioni aikoo säilyttää tämän avoimuuden jatkossakin, koska se ruokkii taloudellista vahvuutta ja häiriönsietokykyä. Draghin raportin mukaisesti ehdotuksella kannustetaan lisäämään vastavuoroisuutta julkisissa hankinnoissa tarjoamalla yhdenvertainen kohtelu maille, jotka tarjoavat EU:n yrityksille pääsyn markkinoilleen.
EU on edelleen avoin ulkomaisille suorille sijoituksille. Teollisuuden vauhdittamissäädöksessä asetetaan kuitenkin ehtoja yli 100 miljoonan euron investoinneille, jos kyseisellä EU:n ulkopuolisella maalla on hallussaan yli 40 prosenttia maailman valmistuskapasiteetista sijoituksen kohteena olevalla strategisella alalla. Tällaisilla investoinneilla on luotava laadukkaita työpaikkoja, edistettävä innovointia ja kasvua sekä tuotettava todellista lisäarvoa EU:ssa teknologian ja tietämyksen siirron sekä kotimaisuusastevaatimusten kautta. On myös varmistettava, että vähintään puolet työllistyvistä on EU:sta, jotta myös yritykset ja kansalaiset hyötyvät sijoittajien lisäksi sisämarkkinoille pääsystä. Näin säädöksellä voidaan vahvistaa EU:n taloudellista turvallisuutta ja toimitusketjun häiriönsietokykyä.
Teollisuuden vauhdittamissäädös hyödyntää sisämarkkinoiden vahvuuksia. Säädöksellä
- tuetaan EU:ssa valmistettujen ja vähähiilisten tuotteiden edelläkävijämarkkinoita. Säädöksellä otetaan käyttöön EU:ssa valmistamiseen ja vähähiilisyyteen liittyvät etuuskohtelut julkisissa hankinnoissa ja julkisissa tukijärjestelmissä eurooppalaisten teollisuustuotteiden kysynnän lisäämiseksi. Tällaisia tuotteita ovat sementti, alumiini ja nettonollateknologiat, kuten akut sekä aurinko-, tuuli-, lämpöpumppu- ja ydinvoimateknologia. Teräksen osalta säädöksessä ehdotetaan erityisiä vähähiilisyyttä koskevia etuuksia markkinakysynnän luomiseksi. Näin pyritään lisäämään luottamusta ja ennustettavuutta sijoittajien keskuudessa, edistämään innovointia ja tekemään puhtaasta teräksestä keskeinen osa EU:n teollista tulevaisuutta.
- varmistetaan, että ulkomaiset suorat sijoitukset tuovat lisäarvoa EU:lle
- yksinkertaistetaan lupia
- edistetään kestävää valmistusta.
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_515
Yhteyshenkilöt
Ismo UlvilaTiedotuspäällikköPuh:050 541 1122ismo.ulvila@ec.europa.eu
Nina HottiTiedottajaPuh:050 384 7857nina.hotti@ec.europa.eu
Euroopan komission Suomen-edustusto
Euroopan komission Suomen-edustuston tehtävänä on:
- Tiedottaa Euroopan unionin toiminnasta ja sen vaikutuksista Suomessa.
- Tarjota suomalaisille tiedotusvälineille ja suoraan kansalaisille tietoa EU:n toimista ja päätöksistä
toimia EU-komission edustajana Suomessa.
- Raportoida komissiolle tärkeistä poliittisista, taloudellisista ja yhteiskunnallisista kehityskuluista Suomessa.
Euroopan komission Suomen-edustuston kotisivu: https://finland.representation.ec.europa.eu/index_fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Euroopan komission Suomen-edustusto
Merenkulun teollisuusstrategia ja satamastrategia parantavat merenkulun kilpailukykyä EU:ssa4.3.2026 14:58:04 EET | Tiedote
Euroopan komissio hyväksyi tänään kaksi uutta strategiaa: EU:n merenkulun teollisuusstrategian ja satamastrategian. Strategioilla edistetään koko EU:n meriklusterin kilpailukykyä, kestävyyttä, hiilestä irtautumista, turvallisuutta ja häiriönsietokykyä. Pääpaino on satamissa, merenkulussa ja laivanrakennuksessa.
Gemensamma EU-regler för att bekämpa olaglig handel med skjutvapen26.2.2026 14:12:58 EET | Pressmeddelande
EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till direktiv för att bekämpa olaglig handel med skjutvapen och andra skjutvapenrelaterade brott i EU. Detta är det första lagstiftningsinitiativ som antas inom ramen för EU:s strategi för inre säkerhet, ProtectEU. Olagliga skjutvapen utgör ett allvarligt hot mot den allmänna säkerheten och möjliggör terrorism, organiserad brottslighet, gängvåld och andra allvarliga brott. Denna risk förstärks av den tekniska utvecklingen, t.ex. 3D-utskrifter, och av framväxande hot från länder utanför EU:s gränser. I dag finns det betydande skillnader i hur skjutvapenrelaterade brott definieras och bestraffas, vilket leder till en splittrad rättslig ram i hela EU. Förslaget kommer att främja harmonisering och effektivisera brottsbekämpningen mot skjutvapenrelaterade brott genom att a) införa en EU-omfattande rättslig ram med gemensamma definitioner av skjutvapenbrott och påföljder, b) stödja ett starkare samarbete mellan medlemsländerna och c) förbättra insaml
Ampuma-aseiden laitonta kauppaa torjutaan yhteisillä EU-säännöillä26.2.2026 14:12:58 EET | Tiedote
Euroopan komissio on esittänyt ehdotuksen uudeksi direktiiviksi ampuma-aseiden laittoman kaupan ja muiden ampuma-aseisiin liittyvien rikosten torjumisesta EU:ssa. Kyseessä on ensimmäinen säädös, joka annetaan EU:n sisäisen turvallisuuden ProtectEU-strategian puitteissa. Laittomat ampuma-aseet ovat vakava uhka yleiselle turvallisuudelle, ja ne ruokkivat terrorismia, järjestäytynyttä rikollisuutta, jengiväkivaltaa ja muita vakavia rikoksia. Teknologian kehitys, kuten 3D-tulostus, ja EU:n ulkopuoliset muuttuvat uhat kasvattavat riskiä entisestään. Tällä hetkellä EU-maiden välillä on merkittävää hajontaa ampuma-aseisiin liittyvien rikosten määrittelyssä ja niistä määrättävissä rangaistuksissa. Ehdotuksella tehostetaan ampuma-aseisiin liittyvien rikosten torjuntaa i) ottamalla käyttöön koko EU:n kattava oikeudellinen kehys, jossa on yhteiset määritelmät ampuma-aserikoksille ja niistä määrättäville seuraamuksille, ii) tiivistämällä jäsenmaiden välistä yhteistyötä ja iii) kehittämällä tietoje
En ny strategi för terrorismbekämpning som skyddar medborgarna på nätet och utanför26.2.2026 13:39:46 EET | Pressmeddelande
EU-kommissionen presenterar i dag en ny strategi för att förebygga och bekämpa terrorism. Strategin visar hur Europa kan samarbeta om att bekämpa framväxande hot från terrorism och våldsam extremism.
Uusi terrorisminvastainen ohjelma suojelee kansalaisia verkossa ja sen ulkopuolella26.2.2026 13:39:46 EET | Tiedote
Euroopan komissio esitteli tänään uuden toimintaohjelmansa terrorismin ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Ohjelmassa esitetään, miten Eurooppa voi yhdessä torjua terrorismiin ja väkivaltaisiin ääriliikkeisiin liittyviä uhkia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme