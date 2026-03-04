Teollisuuden vauhdittamissäädös vahvistaa teollisuutta ja luo työpaikkoja Eurooppaan

Draghin raportin suositusten mukaisesti teollisuuden vauhdittamissäädöksessä on kohdennettuja ja oikeasuhteisia EU:ssa valmistamista (”Made in EU”) ja/tai vähähiilisyyttä koskevia vaatimuksia, joita tulisi soveltaa julkisissa hankinnoissa ja julkisissa tukijärjestelmissä. Vaatimukset kohdistetaan tiettyihin strategisiin aloihin, kuten teräkseen, sementtiin, alumiiniin, autoihin ja nettonollateknologioihin. Kehystä voidaan tarvittaessa laajentaa muille energiaintensiivisille aloille, kuten kemikaaleihin. Näin vahvistetaan Euroopan tuotantokapasiteettia ja lisätään Euroopassa valmistettujen puhtaiden teknologioiden ja tuotteiden kysyntää. Säädöksen mukaan jäsenmaiden on otettava käyttöön yhtenäinen digitaalinen lupamenettely, jolla voidaan nopeuttaa ja yksinkertaistaa valmistushankkeita.

Teollisuuden vauhdittamissäädöksen tavoitteena on lisätä arvonmuodostusta EU:ssa ja vahvistaa EU:n teollista perustaa tilanteessa, jossa epäreilu maailmanlaajuinen kilpailu lisääntyy ja riippuvuus EU:n ulkopuolisista toimittajista kasvaa strategisilla aloilla. Se on strategia, jolla tuetaan pitkän aikavälin talouskasvua, vaurautta ja turvallisuutta.

EU on edelleen yksi maailman avoimimmista markkinoista. Unioni aikoo säilyttää tämän avoimuuden jatkossakin, koska se ruokkii taloudellista vahvuutta ja häiriönsietokykyä. Draghin raportin mukaisesti ehdotuksella kannustetaan lisäämään vastavuoroisuutta julkisissa hankinnoissa tarjoamalla yhdenvertainen kohtelu maille, jotka tarjoavat EU:n yrityksille pääsyn markkinoilleen.

EU on edelleen avoin ulkomaisille suorille sijoituksille. Teollisuuden vauhdittamissäädöksessä asetetaan kuitenkin ehtoja yli 100 miljoonan euron investoinneille, jos kyseisellä EU:n ulkopuolisella maalla on hallussaan yli 40 prosenttia maailman valmistuskapasiteetista sijoituksen kohteena olevalla strategisella alalla. Tällaisilla investoinneilla on luotava laadukkaita työpaikkoja, edistettävä innovointia ja kasvua sekä tuotettava todellista lisäarvoa EU:ssa teknologian ja tietämyksen siirron sekä kotimaisuusastevaatimusten kautta. On myös varmistettava, että vähintään puolet työllistyvistä on EU:sta, jotta myös yritykset ja kansalaiset hyötyvät sijoittajien lisäksi sisämarkkinoille pääsystä. Näin säädöksellä voidaan vahvistaa EU:n taloudellista turvallisuutta ja toimitusketjun häiriönsietokykyä.

Teollisuuden vauhdittamissäädös hyödyntää sisämarkkinoiden vahvuuksia. Säädöksellä

tuetaan EU:ssa valmistettujen ja vähähiilisten tuotteiden edelläkävijämarkkinoita. Säädöksellä otetaan käyttöön EU:ssa valmistamiseen ja vähähiilisyyteen liittyvät etuuskohtelut julkisissa hankinnoissa ja julkisissa tukijärjestelmissä eurooppalaisten teollisuustuotteiden kysynnän lisäämiseksi. Tällaisia tuotteita ovat sementti, alumiini ja nettonollateknologiat, kuten akut sekä aurinko-, tuuli-, lämpöpumppu- ja ydinvoimateknologia. Teräksen osalta säädöksessä ehdotetaan erityisiä vähähiilisyyttä koskevia etuuksia markkinakysynnän luomiseksi. Näin pyritään lisäämään luottamusta ja ennustettavuutta sijoittajien keskuudessa, edistämään innovointia ja tekemään puhtaasta teräksestä keskeinen osa EU:n teollista tulevaisuutta.

varmistetaan, että ulkomaiset suorat sijoitukset tuovat lisäarvoa EU:lle

yksinkertaistetaan lupia

edistetään kestävää valmistusta.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_515