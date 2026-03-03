Tasa-arvo ja demokratia digitaalisella aikakaudella: Miten voimme EU:ssa torjua tehokkaammin verkon naisvihaa?

Teknologian nopea kehitys on luonut uusia mahdollisuuksia ihmisoikeusloukkauksille verkossa, ja lainsäädännön on vaikeaa pysyä kiihtyvän kehityksen tahdissa. Mitä voisimme EU:ssa tehdä enemmän ihmisoikeuksien suojelemiseksi verkossa? Miten taistella haitallisia naisvihamielisiä algoritmeja vastaan? Kuinka voidaan tehokkaammin puuttua tekoälyn tuottamiin syväväärennöksiin?

Tapahtuman järjestävät Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry ja Euroopan parlamentin Suomen-toimisto. Tilaisuuden avaa NYTKISin puheenjohtaja, kansanedustaja Mira Nieminen (ps.), ja alustajana toimii sometohtori ja Someturvan toimitusjohtaja Suvi Uski. Paneelissa keskustelevat Suvi Uski, MEP Sirpa Pietikäinen (kok.) sekä digitaalisen väkivallan asiantuntija Outi Rantamäki. Tilaisuuden juontaa NYTKIS ry:n pääsihteeri Taru Anttonen.

Tervetuloa keskustelemaan teknologiasta ja tasa-arvosta naistenpäivän EU-etkoille perjantaina 6.3. klo 10–11.30 Eurooppasaliin (Malminkatu 16)! Kahvitarjoilu klo 9.30 alkaen.

Keskustelua on mahdollisuus ilmoittautua seuraamaan myös etäyhteyksin.

Ilmoittautumiset 5.3. mennessä EU Survey -lomakkeella.