Frederik ajatuu Farmilla heti riitaan Pehtoorin kanssa: "Vähän keskitysleirimeininki"
10.3.2026 09:24:31 EET | Nelonen Media | Tiedote
Farmi Suomen 8. kausi starttaa Ruudussa ja Nelosella torstaina 12.3.
Farmi Suomen uudella kaudella jälleen uusi joukkio kilpailijoita asettuu taloksi Pieksämäen seudulla sijaitsevalle maatilalle ja kilpailu voi alkaa.
Jo ensimmäisenä aamuna Pehtoori saapuu tervehtimään uusia farmilaisia, ja kaikki ovat ylhäällä kukonlaulun aikaan – kaikki paitsi yksi.
Pehtoori huomaa välittömästi, että tuvan pihalla häntä on vastassa liian vähän kilpailijoita, sillä Frederik puuttuu.
- Yksi puuttuu vielä. Onko se vielä nukkumassa?
- Luultavasti, farmilaiset kertovat ja ohjaavat Pehtoorin kohti aittaa, jossa junttidiskon kuningas vetää makeasti vielä sikeitä. Pehtoori harppoo päättäväisesti torppariksi valitun Jannican perässä aitalle ja kiskaisee oven auki.
- Huomenta! Täällä on oikein ahkera työmies!, Pehtoori sanoo löydettyään Frederikin makoilemasta pedissään.
- Tässä pitää vähän levätä, Frederik toteaa pehkuistaan.
- Meidän pitäis ruveta hommiin, kuule, Pehtoori patistaa.
Frederik alkaa verkkaisesti pukea päälleen ja siirtyä pihalle.
- Reetu herra Retale ajatteli, että täällä nukutaan kahteentoista, Jucci Hellström naurahtaa.
Frederikillä ei tahdo löytyä huumoria Pehtoorin koville otteille ja käskytykselle.
- Vähän niin kuin törkeää. Pehtoori voisi olla vähän ystävällisempi, että pieni vinkki terveisiä vaan hänelle. Että tuli vähän sellainen keskistysleirimeininki, Reetu puhisee kameralle.
VIDEO: Farmilla räjähtää heti riita – pehtoori kurittaa Frederikiä
Muutama viikko sitten järjestetyssä Farmi Suomen pressitilaisuudessa laulaja paljastikin järjestäneen aamuisen selkkauksen jälkeen oman haisevan kostonsa Pehtoorille.
Persoonia riittää Farmilla enemmänkin, sillä heti ensimmäisessä jaksossa aitassa majapaikkaansa pitävät kilpailijat saavat tietää, että Farmille on piilotettu kultainen muna, joka suojaa löytäjäänsä yhdeltä kaksintaistelulta. Kirjeen ääneen lukeneella Riiko Sakkisella on varsin luova ratkaisu siihen, kuinka kirje tuhotaan, jotta tieto munasta ei leviä aitan ulkopuolelle. Hän nimittäin repii kirjeen ja syö palat.
- Joo, sitä kirjettä ei oo enää. Se tuli ja meni, tilannetta vierestä seurannut Kätlin Malm taivastelee.
Tällä kaudella Farmilla ovat mukana kisaamassa: junttidiskon kuningas Frederik, kuntovalmentaja Jucci Hellström, hyvinvointivaikuttaja Kirsi Salo, kirjailija Henriikka Rönkkönen, Käärijän rinnalla Häärijänä tutuksi tullut taiteilija Tomi Häppölä, tatuointitaiteilija Kätlin Malm, somevaikuttaja Janne Naakka, somesta tuttu isännätär Anne-Mari "Amskidabamski" Tarkkio, kuvataiteilija Riiko Sakkinen, muodin sekatyöläinen Sini Sabotage, yrittäjä Noriko Salo, poliitikko Joonas Könttä, Kwan-yhtyeestä tuttu Tidjân Ba sekä TikTokista tuttu "Suomen Gossip Girl" Jannica Nordberg.
- Farmi Suomen 8. kausi alkaa Ruudussa ja Nelosella torstaina 12.3.
- Ruudun tilauksella näet aina seuraavan viikon jakson ennakkoon.
- Ohjelman pressi- ja jaksokuvia löydät TÄÄLTÄ.
Mia PaavonenViestinnän asiantuntija, Nelonen MediaPuh:0406341546mia.paavonen@nelonenmedia.fi
