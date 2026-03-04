Helmareiden mediatilaisuuksien pelaajat 5.–6.3.2026
4.3.2026 13:50:00 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote
Helmareiden MM-karsintojen kotiavaus Latviaa vastaan pelataan Helsingissä Bolt Arenalla lauantaina 7.3. kello 14.30.
Tiistaina Portugalissa karsintojen avausottelussa 0–2-tappion kokenut Suomen joukkue järjestää mediatilaisuudet Helsingissä sekä torstaina että perjantaina.
Torstaina Kalastajatorpalla kello 16.00 järjestettävässä tilaisuudessa haastateltavissa ovat hyökkääjä Lotta Lindström ja maalivahti Anna Koivunen. Perjantaina kello 12.20 Bolt Arenalla Latvia-ottelua ennakoivat päävalmentaja Marko Saloranta ja keskikenttäpelaaja Eveliina Summanen.
Pyydämme mediaa ilmoittautumaan mediatilaisuuksiin tämän lomakkeen kautta >>
Median edustajilla on mahdollisuus hakea akkreditointia Latvia-otteluun vielä tämän päivän ajan (ke 4.3.).
Akkreditointi MM-karsintaotteluun Suomi – Latvia (7.3.) >>
Helmareiden mediaohjelma 5.–7.3.2026
Torstai 5.3.2026
Klo 16.00 Mediatilaisuus, Hilton Kalastajatorppa, Helsinki
Paikalla Lotta Lindström ja Anna Koivunen
Perjantai 6.3.2026
Klo 12.20 Ottelua edeltävä tiedotustilaisuus, Bolt Arena, Helsinki
Paikalla päävalmentaja Marko Saloranta ja Eveliina Summanen
Klo 13.00 Joukkueen ottelua edeltävä harjoitus, Bolt Arena, Helsinki
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia
Lauantai 7.3.2026
Klo 14.30 SUOMI–LATVIA, Bolt Arena, Helsinki
Ottelun jälkeiset tiedotustilaisuus ja mixed zone
Lisätiedot:
NAISTEN A-MAAJOUKKUE
Eveliina Parikka, tiedottaja
040 732 3708
eveliina.parikka@palloliitto.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
Kuvat
