Suomen Palloliitto

Helmareiden mediatilaisuuksien pelaajat 5.–6.3.2026

4.3.2026 13:50:00 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote

Jaa

Helmareiden MM-karsintojen kotiavaus Latviaa vastaan pelataan Helsingissä Bolt Arenalla lauantaina 7.3. kello 14.30.

Helmareiden MM-karsinnat käynnistyivät Portugalissa.
Helmareiden MM-karsinnat käynnistyivät Portugalissa. Kuva: Jyri Sulander / SPL

Tiistaina Portugalissa karsintojen avausottelussa 0–2-tappion kokenut Suomen joukkue järjestää mediatilaisuudet Helsingissä sekä torstaina että perjantaina.

Torstaina Kalastajatorpalla kello 16.00 järjestettävässä tilaisuudessa haastateltavissa ovat hyökkääjä Lotta Lindström ja maalivahti Anna Koivunen. Perjantaina kello 12.20 Bolt Arenalla Latvia-ottelua ennakoivat päävalmentaja Marko Saloranta ja keskikenttäpelaaja Eveliina Summanen.

Pyydämme mediaa ilmoittautumaan mediatilaisuuksiin tämän lomakkeen kautta >>

Median edustajilla on mahdollisuus hakea akkreditointia Latvia-otteluun vielä tämän päivän ajan (ke 4.3.).

Akkreditointi MM-karsintaotteluun Suomi – Latvia (7.3.) >>

Helmareiden mediaohjelma 5.–7.3.2026

Torstai 5.3.2026
Klo 16.00 Mediatilaisuus, Hilton Kalastajatorppa, Helsinki
Paikalla Lotta Lindström ja Anna Koivunen

Perjantai 6.3.2026
Klo 12.20 Ottelua edeltävä tiedotustilaisuus, Bolt Arena, Helsinki
Paikalla päävalmentaja Marko Saloranta ja Eveliina Summanen

Klo 13.00 Joukkueen ottelua edeltävä harjoitus, Bolt Arena, Helsinki
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia

Lauantai 7.3.2026
Klo 14.30 SUOMI–LATVIA, Bolt Arena, Helsinki
Ottelun jälkeiset tiedotustilaisuus ja mixed zone

Lisätiedot:

NAISTEN A-MAAJOUKKUE
Eveliina Parikka, tiedottaja
040 732 3708
eveliina.parikka@palloliitto.fi

SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi

Kuvat

Helmareiden MM-karsinnat käynnistyivät Portugalissa.
Helmareiden MM-karsinnat käynnistyivät Portugalissa.
Kuva: Jyri Sulander / SPL
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Palloliitto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye