Uudenmaan työturvallisuuskilpailussa kisahistorian paras tulos

Talonrakennusteollisuuden vuoden 2025 Uudenmaan piirin työturvallisuuskilpailussa yritysten yhteenlaskettu TR-indeksi nousi tasolle 94,4. Se on kilpailun 29-vuotisen mittaushistorian paras tulos ja parannusta edellisestä vuodesta on merkittävästi. Voittajayritysten TR-indeksit hipoivat jälleen sataa.

Pk-sektori ja rakennuttajat esiin

Pienet ja keskisuuret yritykset näkyivät mukana kilpailun huipputuloksissa aiempaa enemmän. Kilpailussa on kaksi työmaasarjaa, isojen ja pienten yritysten sarja.

”Työmaasarjojen neljässä parhaassa yrityksessä tehtiin TR-mittauksissa yhteensä noin 2 000 oikein havaintoa ja alle 10 virhehavaintoa, mikä on käsittämättömän hyvä suhde”, kertoo tarkastaja Manu Kivisaari Lupa- ja valvontaviraston työsuojeluosastolta.

Toinen tarkastajaa erityisesti ilahduttanut asia kilpailussa oli rakennuttajien aktiivinen ote turvallisuuden eteen.

”Kilpailussa oli paljon hyviä rakennuttajia, jotka osoittivat aitoa ja jatkuvaa kiinnostusta työturvallisuuteen osallistumalla aktiivisesti kokouksiin ja keskusteluihin”, Kivisaari jakaa rakentajille kunniaa.

Samalle työmaalle kolme ykkössijaa

Rakennuttajien palkinnon voitti Elielinaukio 5:n korjaushankkeestaan kiinteistösijoitusyhtiö Exilion.

”Turvallisuusaspekti huomioidaan jo tarjous- ja sopimusvaiheessa. Urakoitsijoiden tulee esitellä meille turvallisuusjohtamisen käytännöt ja mittarit ja ylipäänsä turvallisuusasioiden järjestäminen”, kuvaa Exilionin kiinteistöjohtaja Jussi Ojamo rakennuttajan käytäntöjä.

”Turvallisuuden pitää tulla aina ennen muita kriteereitä. Vasta sen jälkeen tulevat aikataulut, laatu, kustannukset ja muut tekijät”, hän korostaa.

Elielin työmaa otti voiton peräti kolmessa kilpailusarjassa. Rakentamisen ketjun toisesta päästä löytyy parhaan aliurakointiyrityksen palkinnon voittanut Laatta- ja kivirakenne Suorsa, joka korjasi Elielin hankkeessa kylpyhuoneet ja teki muut laatoitustyöt. Työt tehdään omilla työntekijöillä, yksi tekijä hyvän tuloksen takana voivat olla tutut ja yrityksessä hyvin viihtyvät työntekijät.

”Vanhimmalle laatoittajalle tulee keväällä 30 vuotta täyteen yrityksessä”, toimitusjohtaja Juha Suorsa kertoo ylpeänä työntekijöistään.

Elielin työmaalta kolmas voitto meni NCC:lle isojen työmaiden sarjassa.

”Kaikki lähtee ennakkosuunnittelusta. Jo tarjousneuvotteluvaiheessa käydään työturvallisuutta läpi. Sitten kun päästään kauppoihin, lähtee turvallisuudenkin suunnittelu kunnolla käyntiin", kertoo NCC:n Mika Mensalo, joka toimi Elielin korjaustyömaan vastaavana työnjohtajana.

Kilpailu vaarassa loppua

Uudenmaan turvallisuuskilpailussa mukana olleet kertovat hyvästä kilpailufiiliksestä ja hyvistä vaikutuksista, joita osallistuminen kilpailuun on mukanaan tuonut. Hyvä kilpailutulos myös noteerataan työmaalla ja kruunataan voittolounaalla.

Työturvallisuuskilpailun tuomarointi tapahtuu normaalin viranomaistarkastuksen yhteydessä TR-mittauksella. Huipulle sijoittuneissa yrityksissä ei juuri havaittu puutteita, jotka olisivat edellyttäneet jatkotoimia.

”Vuoden 2025 kilpailussa tehtiin 132:lle rakennustyömaalle työsuojelutarkastus. Niissä annettiin työnantajille yhteensä noin 50 kehotusta ja 360 toimintaohjetta. Kehotuksia annettiin pääasiassa putoamisvaarasta ja pölynhallinnan puutteista, toimintaohjeissa puutteet jakautuivat tasaisesti eri turvallisuusasioihin", Manu Kivisaari kertoo kisan tuomaroinnista.

Uudenmaan alueella kilpailua on järjestetty vuodesta 1997 lähtien. Ensi vuonna kilpailu täyttää 30 vuotta, mikä voi olla myös sen viimeinen kilpailuvuosi.

”Alueellisten työturvallisuuskilpailujen yllä leijuu tummia pilviä, sillä Lupa- ja valvontavirasto on linjannut toimintaansa kisojen tuomaroinnista uudestaan. Teemme kuitenkin kaikkemme, että myös alueelliset kilpailut jatkuvat. Ne ovat olleet jo 1990-luvun lopulta lähtien erinomainen tapa edistää rakennusalan turvallisuutta yhteistyössä yritysten ja viranomaisten sekä muiden sidosryhmien kanssa", kertoo Rakennusteollisuus RT:n turvallisuusasioista vastaava asiantuntija Henri Litmanen.

Lue lisää voittajayritysten ajatuksia rakentamisen turvallisuudesta

Työturvallisuuskilpailun järjestävät Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri, INFRA ry, Rakennusliitto, Ammattiliitto PRO, Lupa- ja valvontaviraston työsuojeluosasto, Työturvallisuuskeskus sekä Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli.