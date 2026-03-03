Rinki-ekopiste on suljettu Kokkolan Ventuksessa
4.3.2026 14:55:20 EET | Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy | Tiedote
Ventuksessa sijainneen Rinki-ekopisteen toiminta on päättynyt.
Kokkolassa, osoitteessa Linnusperäntie 1 toiminut Rinki-ekopiste on jouduttu sulkemaan. Syynä ovat alueella tehdyt muutokset, jotka estävät keräyssäiliöiden turvallisen tyhjennyksen. Alueen asukkaita palveleva lähin Rinki-ekopiste löytyy nyt Kokkolan Citymarketin luota, osoitteesta Heinolankaari 1 / Eteläväylä.
Mitä Rinki-ekopisteelle voi tuoda?
Kotitalouksille tarkoitetuille Rinki-ekopisteille voi tuoda maksutta kodin pakkausjätettä. Useissa Rinki-ekopisteissä kerätään myös paperia, hyväkuntoisia vaatteita ja kodin tekstiilejä. Lisäksi 75 keräyspisteellä voivat harrastekalastajat kierrättää käytöstä poistetut muovia sisältävät kalaverkot, merrat ja katiskat.
Lajitteluohjeet löytyvät osoitteesta rinkiin.fi. Ohjeet ovat myös keräyssäiliöihin kiinnitetyissä tarroissa.
Muut jätteet, esimerkiksi huonekalut ja vaarallista jätettä sisältävät pakkaukset on vietävä kunnan ohjeistamaan paikkaan.
Lajittelu kannattaa – Rinki-ekopisteeseen oikein lajiteltuna materiaali saadaan kiertoon. Kierrätys säästää energiaa ja luonnonvaroja, sillä sen ansiosta vähenee tarve käyttää täysin uutta materiaalia tuotteiden valmistamiseen. Kierrätetyistä muovipakkauksista voidaan tehdä esimerkiksi muovipusseja, kartonkipakkauksista monenlaisia hylsyjä, lasipakkauksista lasipulloja ja metallista polkupyörän runkoja.
Anna palautetta
Palaute ekopisteiden toiminnasta on tärkeää. Rinki seuraa pisteiden täyttymistä ja siisteyttä päivittäin valvonnalla ja punnituksilla.
Osoitteessa rinkiin.fi/ekopisteet on saatavilla arviot useista Rinki-ekopisteistä tyhjennys- ja siivousajoista, joihin esimerkiksi pyhäpäivät ja muut poikkeukset voivat vaikuttaa.
Jos ekopisteen keräyssäiliö on täynnä, siitä kannattaa ilmoittaa heti. Jätteitä ei saa jättää maahan. Roskaaminen vähentää kaikkien viihtyvyyttä ja sotkujen siivoaminen on kallista.
Palautetta ekopisteistä voi antaa asiakaspalveluun:
- viestillä Whatsappissa numeroon 040 9402 112
- soittamalla maksuttomaan numeroon 0800 133 888 (ark. 7–21 ja la 9–18)
- sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@rinkiin.fi
- osoitteessa rinkiin.fi/asiakaspalvelu
- UUTTA! Ystävällinen bottimme vastaa kellon ympäri numerossa 045 4900 996 (mpm)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Harri PatanaAluepäällikköSuomen Pakkauskierrätys RINKI Oyharri.patana@rinkiin.fi
Kuvat
Linkit
Suomen Pakkauskierrätys Rinki on voittoa tavoittelematon, Suomen teollisuuden ja kaupan vuonna 1997 perustama ja omistama palveluyhtiö. Tuotamme tuottajayhteisöille tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja tuottajavastuun toteutukseen. Kuluttajille tarjoamme valtakunnallisen Rinki-ekopisteverkoston, jonne voi tuoda maksutta käytöstä poistetut pakkaukset ja kalastusvälineet kierrätettäviksi. Rinki-ekopisteitä on yhteensä 1500 kappaletta ympäri Suomen, aina Hangosta Utsjoelle asti: rinkiin.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy
Rinki-ekopiste muutti Järvenpäässä3.3.2026 10:17:01 EET | Tiedote
Puistotien Rinki-ekopiste on siirretty Lepolan koirapuiston viereen.
Rinki aloitti ekopisteiden tehovalvonnan27.2.2026 15:24:30 EET | Tiedote
Rinki kokeilee ekopisteidensä kameravalvontaa Vantaalla ja Tampereella. Kun yksittäisillä ekopisteillä esiintyviin väärinkäytöksiin puututaan, pisteet pysyvät siisteinä kaikkia käyttäjiä varten.
Kalastusvälineiden kierrätyspiste muuttaa Rovaniemellä10.2.2026 14:29:05 EET | Tiedote
Muovia sisältävien kalastusvälineiden kierrätys torjuu ympäristön roskaantumista ja muovin päätymistä vesistöihin. Rovaniemen Citymarketin yhteydessä sijainnut havaspyydysten Rinki-keräyspiste siirtyy Kierrätyspuisto Residuumiin.
Rinki-ekopiste avautuu Tahkolla10.2.2026 14:25:15 EET | Tiedote
Tahkolla avautuu uusi Rinki-ekopiste palvelemaan alueen kierrättäjiä.
Muutoksia Tornion Isopalon Rinki-ekopisteissä10.2.2026 14:24:16 EET | Tiedote
Tornion Isopalontien Rinki-ekopiste on suljettu. Uusi piste on avattu Opistontielle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme