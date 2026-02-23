Suomalaisen Drag Racingin kansainvälinen ikoni Hall Of Fameen Yhdysvalloissa - Näin kolme naista kuvailevat Anita Mäkelän merkitystä kiihdytysajolle

Anita Mäkelä on toiminut innoittajana ja esikuvana monille suomalaisille kiihdytysajosukupolville.

- Meillähän on paljon katottu Anitan haastatteluita, löytyy nimmarit autoista. On mäntää ja kiertokankea nimmarilla. Ja onpa toinen lapsista tehnyt esitelmän hänestä koulussakin, lapualaisen Heath Garage Drag Race Teamin Anna-Stina Kangas kertoo.

Mäkelä on suomalaisen Drag Racingin suunnannäyttäjä ja inspiraation lähde.

- Anita on näyttänyt määrätietoisuudellaan, että nainen voi rikkoa rajoja ja menestyä kiihdytysurheilijana. Hänen esimerkkinsä on rohkaissut luottamaan omiin kykyihini oman harrastukseni aloittamisessa, helsinkiläinen kiihdytysmoottoripyöräilijä Marjo-Riina Kallio luonnehtii.

Mäkelän ura on osoitus siitä, että rohkeus, yhteistyö ja tinkimättömyys voivat nostaa suomalaisen kuljettajan koko Euroopan eliittiin.

- Anita on yksi lajimme upeimmista esikuvista – erityisesti meille naismoottoriurheilijoille, mutta myös kaikille muille. Hän on osoitus siitä, että voi olla kilpailijana yhtä aikaa voitontahtoinen, rohkea ja määrätietoinen mutta myös reilu, lempeä ja aurinkoinen, Lehtonen Drag Race Teamin naiskuljettaja Kerttu Lehtonen sanoo

International Drag Racing Hall of Fame on vuonna 1990 perustettu kunniagalleria, joka palkitsee Drag Racingin kehitykseen merkittävästi vaikuttaneet henkilöt eri rooleista kuljettajista mekaanikkoihin ja promoottoreihin. Joka vuosi kuusi uutta jäsentä valitaan tarkasti arvioidun prosessin kautta, ja heitä juhlitaan maaliskuussa Floridassa järjestettävässä arvostetussa palkintogaalassa. Tänä vuonna seremonia järjestetetään 5.3..

Alku uralle – SM-mestaruuksista kohti isompia areenoita

Anita Mäkelän Drag Racing ‑ura käynnistyi 1980‑luvun lopulla Competition-luokan C/Dragsterilla, joka hankittiin Norjasta. SM‑kultaa vuosina 1988–1989 voittaneen Mäkelän ura sisälsi myös kovia tilanteita, kuten Santa Podin kaato-onnettomuuden. Mäkelä nousi toistuvasti takaisin ratin taakse entistä päättäväisempänä.

Euroopan kärkeen – Pro Comp ja Top Alcohol

1990-luvun alku merkitsi suurta harppausta eteenpäin. Mäkelä tiimeineen toi USA:sta MM-hopealle ajetun dragsterin, joka vauhditti nousua eurooppalaiselle huipulle. Santa Podissa vuonna 1990 ajettu EE‑aika 6.17 sekuntia oli aikansa kovimpia vetoja Euroopassa. Seuraavat vuodet toivat lisää kehitystä. Vuonna 1991 tiimi hankki kaliforniasta 5 sekunnin Pro Comp ‑dragsterin. Vuonna 1992 Mäkelä kilpaili Top Alcohol Euroseries –kilpailujen kärkisijoista.

Top Fuel – Drag racingin kuninkuusluokka

Vuonna 1997 Mäkelä siirtyi Top Fuel ‑luokkaan ja nousi lajin terävimmälle huipulle. Kansainvälisissä FIA-sarjan kilpailuissa Mäkelästä tuli nopeasti nimi, jonka kaikki tunsivat – ja jonka vetoja yleisö odotti. Mäkelällä on mm. useita EM‑mitaleja Top Fuelissa, neljä sarjamitalia Top Alcohol / Pro Comp ‑luokissa. Hän on historian ensimmäinen suomalainen nainen, joka on menestynyt Top Fuelin kansainvälisellä huipputasolla.

Legendaarisia hetkiä radalla

Yksi Mäkelän uran ikimuistoisimmista hetkistä koettiin Kauhavalla vuonna 2019, kun Suomessa ajettiin historian ensimmäinen 3 sekunnin Top Fuel ‑aika. Mäkelä kellotti huikean 3.987 sekunnin vedon. Se oli merkkipaalu, joka nosti suomalaisen Drag Racingin uudelle tasolle ja jäi pysyvästi lajin historiaan.

