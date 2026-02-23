Suomalaisen Drag Racingin kansainvälinen ikoni Hall Of Fameen Yhdysvalloissa - Näin kolme naista kuvailevat Anita Mäkelän merkitystä kiihdytysajolle
4.3.2026 14:02:25 EET | FHRA | Tiedote
Anita Mäkelä on tehnyt poikkeuksellisen uran Drag Racingin parissa ja noussut vuosien aikana yhdeksi Euroopan tunnetuimmista Top Fuel ‑kuljettajista. Pitkän ja kansainvälisesti arvostetun uransa kruunuksi Mäkelä on valittu International Drag Racing Hall of Fameen. Tunnustus nostaa Mäkelän samaan joukkoon maailman kaikkien aikojen merkittävimpien kuskien kanssa.
Anita Mäkelä on toiminut innoittajana ja esikuvana monille suomalaisille kiihdytysajosukupolville.
- Meillähän on paljon katottu Anitan haastatteluita, löytyy nimmarit autoista. On mäntää ja kiertokankea nimmarilla. Ja onpa toinen lapsista tehnyt esitelmän hänestä koulussakin, lapualaisen Heath Garage Drag Race Teamin Anna-Stina Kangas kertoo.
Mäkelä on suomalaisen Drag Racingin suunnannäyttäjä ja inspiraation lähde.
- Anita on näyttänyt määrätietoisuudellaan, että nainen voi rikkoa rajoja ja menestyä kiihdytysurheilijana. Hänen esimerkkinsä on rohkaissut luottamaan omiin kykyihini oman harrastukseni aloittamisessa, helsinkiläinen kiihdytysmoottoripyöräilijä Marjo-Riina Kallio luonnehtii.
Mäkelän ura on osoitus siitä, että rohkeus, yhteistyö ja tinkimättömyys voivat nostaa suomalaisen kuljettajan koko Euroopan eliittiin.
- Anita on yksi lajimme upeimmista esikuvista – erityisesti meille naismoottoriurheilijoille, mutta myös kaikille muille. Hän on osoitus siitä, että voi olla kilpailijana yhtä aikaa voitontahtoinen, rohkea ja määrätietoinen mutta myös reilu, lempeä ja aurinkoinen, Lehtonen Drag Race Teamin naiskuljettaja Kerttu Lehtonen sanoo
International Drag Racing Hall of Fame on vuonna 1990 perustettu kunniagalleria, joka palkitsee Drag Racingin kehitykseen merkittävästi vaikuttaneet henkilöt eri rooleista kuljettajista mekaanikkoihin ja promoottoreihin. Joka vuosi kuusi uutta jäsentä valitaan tarkasti arvioidun prosessin kautta, ja heitä juhlitaan maaliskuussa Floridassa järjestettävässä arvostetussa palkintogaalassa. Tänä vuonna seremonia järjestetetään 5.3..
*****
Alku uralle – SM-mestaruuksista kohti isompia areenoita
Anita Mäkelän Drag Racing ‑ura käynnistyi 1980‑luvun lopulla Competition-luokan C/Dragsterilla, joka hankittiin Norjasta. SM‑kultaa vuosina 1988–1989 voittaneen Mäkelän ura sisälsi myös kovia tilanteita, kuten Santa Podin kaato-onnettomuuden. Mäkelä nousi toistuvasti takaisin ratin taakse entistä päättäväisempänä.
Euroopan kärkeen – Pro Comp ja Top Alcohol
1990-luvun alku merkitsi suurta harppausta eteenpäin. Mäkelä tiimeineen toi USA:sta MM-hopealle ajetun dragsterin, joka vauhditti nousua eurooppalaiselle huipulle. Santa Podissa vuonna 1990 ajettu EE‑aika 6.17 sekuntia oli aikansa kovimpia vetoja Euroopassa. Seuraavat vuodet toivat lisää kehitystä. Vuonna 1991 tiimi hankki kaliforniasta 5 sekunnin Pro Comp ‑dragsterin. Vuonna 1992 Mäkelä kilpaili Top Alcohol Euroseries –kilpailujen kärkisijoista.
Top Fuel – Drag racingin kuninkuusluokka
Vuonna 1997 Mäkelä siirtyi Top Fuel ‑luokkaan ja nousi lajin terävimmälle huipulle. Kansainvälisissä FIA-sarjan kilpailuissa Mäkelästä tuli nopeasti nimi, jonka kaikki tunsivat – ja jonka vetoja yleisö odotti. Mäkelällä on mm. useita EM‑mitaleja Top Fuelissa, neljä sarjamitalia Top Alcohol / Pro Comp ‑luokissa. Hän on historian ensimmäinen suomalainen nainen, joka on menestynyt Top Fuelin kansainvälisellä huipputasolla.
Legendaarisia hetkiä radalla
Yksi Mäkelän uran ikimuistoisimmista hetkistä koettiin Kauhavalla vuonna 2019, kun Suomessa ajettiin historian ensimmäinen 3 sekunnin Top Fuel ‑aika. Mäkelä kellotti huikean 3.987 sekunnin vedon. Se oli merkkipaalu, joka nosti suomalaisen Drag Racingin uudelle tasolle ja jäi pysyvästi lajin historiaan.
Lähde: FHRA 1972-2022 – Suomalaisen Hot Roddingin Historia -kirja
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anssi Pinolatoimitusjohtaja
Tapahtumat, myynti ja yhteistyökumppanuudet
Jukka Salminenmyynti- ja markkinointikehitysvastaava
Viestintä, tiedotus
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972. | fhra.fi | americancarshow.fi | kiihdytysurheilu.fi |
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta FHRA
Messukeskuksessa varataan 3000 neliömetriä tilaa autohifille - lisäksi nämä uudistukset tullaan näkemään vuonna 2026!23.2.2026 14:19:50 EET | Tiedote
Elämykselliset ja äänekkäät harrasteajoneuvot, jotka on varustettu huipputason autohifijärjestelmillä, ovat esillä omassa näyttelyosiossaan nimeltä Car Audio World pääsiäisenä Original American Car Show'ssa.
FHRA:n kiihdytysurheilun organisaatiossa muutoksia – moottoripyöräpuoli mukana ensimmäistä kertaa13.2.2026 10:38:22 EET | Tiedote
Lajiryhmä julkaisee kauden 2026 keskeiset sääntöuudistukset. Lajiryhmä vastaa kansallisen kiihdytysurheilun teknisestä kehityksestä ja sääntökirjasta.
Messukeskuksessa ainutlaatuinen Harri Gustafsbergin koulutus riskinottokynnyksen tunnistamisesta – taustalla Kauhavan kiihdytysajo-onnettomuus12.2.2026 12:20:38 EET | Tiedote
FHRA järjestää kiihdytysajajille Original American Car Show ACS26 -tapahtumassa erityiskoulutuksen, joka käsittelee riskinottokynnyksen ja vaarallisen alueen ylittämisen tunnistamista moottoriurheilussa. Koulutus pidetään 3.4.2026 Messukeskuksessa, Helsingissä, ja sen kouluttajana toimii kansainvälisesti arvostettu suorituskyvyn ja päätöksenteon asiantuntija Harri Gustafsberg, Ph.D.
Mäntsälän Autopalvelu ja FHRA yhteistyöhön - “Tukemassa positiivista kierrettä”13.1.2026 09:54:44 EET | Tiedote
Kaudella 2026 Mäntsälän Autopalvelu on S/SS-ryhmän yhteistyökumppani. Kilpailuryhmän nimi on Mäntsälän Autopalvelu Stock/Super Stock.
Hobbyfactory ja FHRA yhteistyöhön - “Keimola-teemainen rata sopii mitä parhaiten”16.12.2025 12:41:54 EET | Tiedote
Hobbyfactory Oy ja Fullspeed RC rakentavat ACS26-tapahtumaan Keimolan radan, jossa kävijät pääsevät pitämään hauskaa RC-autoilla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme