Lähimaksaminen oli yleisempää loka-joulukuussa 2025 kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna

Suomalaisilla maksukorteilla tehtiin korttimaksuja vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä yhteensä 19,6 mrd. euron arvosta, mikä oli 3 % enemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä suomalaisilla maksukorteilla tehtiin yhteensä 646 milj. korttimaksua, mikä oli 5 % enemmän kuin vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä.

Lähimaksujen kokonaisarvo oli 8,9 mrd. euroa vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä, mikä oli 26 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Viimeisellä vuosineljänneksellä tehtiin 433 milj. korttimaksua lähimaksua käyttämällä, mikä oli 13 % enemmän kuin vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä.

Suomalaisilla maksukorteilla muualla EU-maissa tehtiin korttimaksuja yhteensä 2,6 mrd. arvosta vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä, mikä oli 385 milj. euroa (18 %) enemmän kuin vuosi sitten. EU:n ulkopuolella tehtyjen korttitapahtumien yhteenlaskettu arvo oli 565 milj. euroa vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä, mikä oli 24 % enemmän kuin vuosi sitten.

Suomalaisten maksupalveluntarjoajien asiakkaat tekivät 321 milj. tilisiirtoa vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä, mikä oli 1 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Tilisiirtojen kokonaisarvo oli 967,8 mrd. euroa viimeisellä vuosineljänneksellä, mikä oli 1 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Suomalaisille vastapuolille tehtyjen tilisiirtojen kokonaisarvo laski 1 % vuoden takaisesta eli 762,1 mrd. euroon vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä.

