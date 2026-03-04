Lähimaksaminen oli yleisempää loka-joulukuussa 2025 kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna
5.3.2026 10:00:00 EET | Suomen Pankki | Tiedote
Korteilla maksettiin loka-joulukuussa enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Erityisesti lähimaksuja tehtiin vuoden viimeisellä neljänneksellä enemmän kuin vuonna 2024 samalla ajanjaksolla.
Suomalaisilla maksukorteilla tehtiin korttimaksuja vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä yhteensä 19,6 mrd. euron arvosta, mikä oli 3 % enemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä suomalaisilla maksukorteilla tehtiin yhteensä 646 milj. korttimaksua, mikä oli 5 % enemmän kuin vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä.
Lähimaksujen kokonaisarvo oli 8,9 mrd. euroa vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä, mikä oli 26 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Viimeisellä vuosineljänneksellä tehtiin 433 milj. korttimaksua lähimaksua käyttämällä, mikä oli 13 % enemmän kuin vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä.
Suomalaisilla maksukorteilla muualla EU-maissa tehtiin korttimaksuja yhteensä 2,6 mrd. arvosta vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä, mikä oli 385 milj. euroa (18 %) enemmän kuin vuosi sitten. EU:n ulkopuolella tehtyjen korttitapahtumien yhteenlaskettu arvo oli 565 milj. euroa vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä, mikä oli 24 % enemmän kuin vuosi sitten.
Suomalaisten maksupalveluntarjoajien asiakkaat tekivät 321 milj. tilisiirtoa vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä, mikä oli 1 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Tilisiirtojen kokonaisarvo oli 967,8 mrd. euroa viimeisellä vuosineljänneksellä, mikä oli 1 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Suomalaisille vastapuolille tehtyjen tilisiirtojen kokonaisarvo laski 1 % vuoden takaisesta eli 762,1 mrd. euroon vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä.
Seuraava maksuliiketilastojen neljännesvuosittainen tiedote julkaistaan 11.6.2026 klo 10.
Osa tiedotteessa käsitellyistä luvuista on julkaistu maksuliiketilastojen dashboardissa.
Tilastoluvut ovat saatavilla myös rajapinnan kautta Suomen Pankin avoimen datan portaalista. Lisätietoa osoitteesta https://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/avoin-data/.
Lisätietoja
- Usva Topo, puh. 09 183 2056, sähköposti: usva.topo(at)bof.fi,
- Olli Tuomikoski, puh. 09 183 2925, sähköposti: olli.tuomikoski(at)bof.fi.
Avainsanat
Linkit
Suomen Pankki
Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Pankki
Hushållens utestående konsumtionskrediter över 28 miljarder euro4.3.2026 10:00:00 EET | Pressmeddelande
Hushållens totala utestående konsumtionskrediter uppgick vid utgången av 2025 till 28,2 miljarder euro och årsökningen har mattats av till 0,1 %. Av hushållens totala utestående konsumtionskrediter bestod ungefär hälften av konsumtionskrediter utan säkerhet (exkl. fordonslån) och deras årsökning var 1,5 %.
Kotitalouksien kulutusluottokanta yli 28 mrd. euroa4.3.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Kotitalouksien kokonaiskulutusluottokanta oli vuoden 2025 lopussa 28,2 mrd. euroa ja sen vuosikasvuvauhti oli hidastunut 0,1 prosenttiin. Kotitalouksien kokonaiskulutusluottokannasta noin puolet oli vakuudettomia kulutusluottoja (pl. ajoneuvolainat), ja niiden vuosikasvuvauhti oli 1,5 %.
Household consumer credit stock exceeded EUR 28 billion4.3.2026 10:00:00 EET | Press release
At the end of 2025, households’ total consumer credit stock amounted to EUR 28.2 billion, and its annual growth rate had slowed to 0.1%. Approximately half of households’ total consumer credit stock consisted of unsecured consumer credits (excl. vehicle loans), and their annual growth rate was 1.5%.
I Finland påträffades 483 förfalskade eurosedlar under 202527.2.2026 11:00:00 EET | Pressmeddelande
Bland de utelöpande sedlarna i Finland påträffades 483 förfalskade eurosedlar under 2025. Under 2023 påträffades 653 förfalskade eurosedlar i omlopp och 714 stycken under 2024.
Suomessa löytyi viime vuonna kierrosta 483 euroseteliväärennöstä27.2.2026 11:00:00 EET | Tiedote
Suomessa setelien kierrosta löydettiin vuoden 2025 aikana 483 euroseteliväärennöstä. Vuonna 2023 kierrosta löytyi 653 euroseteliväärennöstä ja vuonna 2024 niitä löytyi 714.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme