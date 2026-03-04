Suomen Pankki

Lähimaksaminen oli yleisempää loka-joulukuussa 2025 kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna

5.3.2026 10:00:00 EET | Suomen Pankki | Tiedote

Korteilla maksettiin loka-joulukuussa enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Erityisesti lähimaksuja tehtiin vuoden viimeisellä neljänneksellä enemmän kuin vuonna 2024 samalla ajanjaksolla.

Korttimaksuissa lähimaksaminen oli yleisintä

Suomalaisilla maksukorteilla tehtiin korttimaksuja vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä yhteensä 19,6 mrd. euron arvosta, mikä oli 3 % enemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä suomalaisilla maksukorteilla tehtiin yhteensä 646 milj. korttimaksua, mikä oli 5 % enemmän kuin vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä.

Lähimaksujen kokonaisarvo oli 8,9 mrd. euroa vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä, mikä oli 26 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Viimeisellä vuosineljänneksellä tehtiin 433 milj. korttimaksua lähimaksua käyttämällä, mikä oli 13 % enemmän kuin vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä.

Suomalaisilla maksukorteilla muualla EU-maissa tehtiin korttimaksuja yhteensä 2,6 mrd. arvosta vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä, mikä oli 385 milj. euroa (18 %) enemmän kuin vuosi sitten. EU:n ulkopuolella tehtyjen korttitapahtumien yhteenlaskettu arvo oli 565 milj. euroa vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä, mikä oli 24 % enemmän kuin vuosi sitten.

Suomalaisten maksupalveluntarjoajien asiakkaat tekivät 321 milj. tilisiirtoa vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä, mikä oli 1 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Tilisiirtojen kokonaisarvo oli 967,8 mrd. euroa viimeisellä vuosineljänneksellä, mikä oli 1 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Suomalaisille vastapuolille tehtyjen tilisiirtojen kokonaisarvo laski 1 % vuoden takaisesta eli 762,1 mrd. euroon vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä.

Seuraava maksuliiketilastojen neljännesvuosittainen tiedote julkaistaan 11.6.2026 klo 10.

Osa tiedotteessa käsitellyistä luvuista on julkaistu maksuliiketilastojen dashboardissa.

Tilastoluvut ovat saatavilla myös rajapinnan kautta Suomen Pankin avoimen datan portaalista. Lisätietoa osoitteesta https://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/avoin-data/.

Suomen Pankki

Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.

Muut kielet

