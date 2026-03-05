Matti Anttonen työelämäprofessoriksi Turun kauppakorkeakouluun

Turun Kauppaopetussäätiön lahjoituksella perustettu työelämäprofessuuri tuo Turun yliopistoon uudenlaista ja monipuolista näkemystä yhteiskunnan eri osa-alueista. Tavoitteena on jakaa käytännön ajankohtaista tietoa opetukseen ja alan kehittämiseen sekä rakentaa verkostoja ja vahvistaa yhteiskuntasuhteita.

– Erittäin mukava palata tähän yhteisöön, jossa on opiskellut ja ollut vuoden töissäkin. Odotan sitä, että pääsen jakamaan sitä osaamista ja kokemusta, mitä minulle kansainvälisen talouden ja politiikan alalta on kertynyt. Kansainvälisen politiikan tapahtumat vaikuttavat meihin suoraan, kuten viime päivinä on taas nähty. Haluaisin tuoda esille myös muutostrendejä, jotka ovat uutisina vähemmän dramaattisia, mutta jotka muuttavat maailmaamme usein pysyvästi. Esimerkkeinä vaikkapa energiamurros tai kehitysmaiden kaupungistuminen, sanoo Anttonen.

Anttosen pitkä ura etenkin ulkoministeriössä ja suurlähettiläänä luo osaamisperustan, joka on ainutlaatuinen ja Turun yliopiston tutkimusta, koulutusta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta merkittävällä tavalla tukeva.

– Kansainvälinen liiketoiminta, politiikka ja yhteiskunnallinen päätöksenteko sekä talouden ja markkinoiden toiminta linkittyvät yhä keskeisemmin toisiinsa samoin kuin vaikuttavat toimintaympäristöön ja edellytyksiin tehdä liiketoimintaa tulevaisuudessa. Matti Anttosella on poikkeuksellisen monipuolista käytännön osaamista ja kokemusta näistä asioista sekä ymmärrystä näiden mekanismien vaikutuksista globaalisti, toteaa Turun kauppakorkeakoulun dekaani Markus Granlund.

Anttonen on työskennellyt 40 vuotta ulkoasiainministeriön palveluksessa ja pääasiallisesti johtotehtävissä mm. ministeriön kansliapäällikkönä, ministeriön kaupallisista asioista vastaavana alivaltiosihteerinä ja toiminut useissa maissa suurlähettiläänä. Lisäksi Anttosella on pitkä kokemus yritysten viennin ja kansainvälistymisen edistämisestä Finpron hallituksen jäsenenä, nykyisen Team Finland -konseptin kehittämisessä ja lukuisien vienninedistämisen yritysvaltuuskuntien vetämisestä eri puolilla maailmaa.