Matti Anttonen työelämäprofessoriksi Turun kauppakorkeakouluun
5.3.2026 12:26:23 EET | Turun yliopisto | Tiedote
KTM, VTM Matti Anttonen on nimitetty Turun yliopiston kauppakorkeakoulun työelämäprofessorin tehtävään 1.3.2026 – 28.2.2027 markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitokselle Pan-Eurooppa Instituuttiin.
Turun Kauppaopetussäätiön lahjoituksella perustettu työelämäprofessuuri tuo Turun yliopistoon uudenlaista ja monipuolista näkemystä yhteiskunnan eri osa-alueista. Tavoitteena on jakaa käytännön ajankohtaista tietoa opetukseen ja alan kehittämiseen sekä rakentaa verkostoja ja vahvistaa yhteiskuntasuhteita.
– Erittäin mukava palata tähän yhteisöön, jossa on opiskellut ja ollut vuoden töissäkin. Odotan sitä, että pääsen jakamaan sitä osaamista ja kokemusta, mitä minulle kansainvälisen talouden ja politiikan alalta on kertynyt. Kansainvälisen politiikan tapahtumat vaikuttavat meihin suoraan, kuten viime päivinä on taas nähty. Haluaisin tuoda esille myös muutostrendejä, jotka ovat uutisina vähemmän dramaattisia, mutta jotka muuttavat maailmaamme usein pysyvästi. Esimerkkeinä vaikkapa energiamurros tai kehitysmaiden kaupungistuminen, sanoo Anttonen.
Anttosen pitkä ura etenkin ulkoministeriössä ja suurlähettiläänä luo osaamisperustan, joka on ainutlaatuinen ja Turun yliopiston tutkimusta, koulutusta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta merkittävällä tavalla tukeva.
– Kansainvälinen liiketoiminta, politiikka ja yhteiskunnallinen päätöksenteko sekä talouden ja markkinoiden toiminta linkittyvät yhä keskeisemmin toisiinsa samoin kuin vaikuttavat toimintaympäristöön ja edellytyksiin tehdä liiketoimintaa tulevaisuudessa. Matti Anttosella on poikkeuksellisen monipuolista käytännön osaamista ja kokemusta näistä asioista sekä ymmärrystä näiden mekanismien vaikutuksista globaalisti, toteaa Turun kauppakorkeakoulun dekaani Markus Granlund.
Anttonen on työskennellyt 40 vuotta ulkoasiainministeriön palveluksessa ja pääasiallisesti johtotehtävissä mm. ministeriön kansliapäällikkönä, ministeriön kaupallisista asioista vastaavana alivaltiosihteerinä ja toiminut useissa maissa suurlähettiläänä. Lisäksi Anttosella on pitkä kokemus yritysten viennin ja kansainvälistymisen edistämisestä Finpron hallituksen jäsenenä, nykyisen Team Finland -konseptin kehittämisessä ja lukuisien vienninedistämisen yritysvaltuuskuntien vetämisestä eri puolilla maailmaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Markus Granlunddekaani, Turun yliopiston kauppakorkeakouluPuh:+358 50 411 8588markus.granlund@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/markus-granlund
Kuvat
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto
Väitös: Pitkäunisuus ja univaikeudet ovat yhteydessä heikompaan kognitioon5.3.2026 08:51:00 EET | Tiedote
Tuore väitöskirjatutkimus osoittaa pitkäunisuuden ja univaikeuksien olevan yhteydessä heikompaan kognitioon myöhäisessä keski-iässä ja vanhuudessa. Eläkkeelle siirtymisen yhteydessä kognition osoitettiin hetkellisesti paranevan riippumatta muutoksista unessa.
Tutkijat soittivat soluille musiikkia ja kurkunpääsyövän aggressiivisuus väheni4.3.2026 10:30:00 EET | Tiedote
Äänihuulten jatkuva liike heikkenee ja lopulta loppuu kurkunpääsyövän kehittyessä. Suomen Akatemian huippuyksikön ja InFLAMES-lippulaivan tutkijat havaitsivat ensimmäistä kertaa, että pitkälle edenneen äänihuulisyövän aggressiivisuus väheni soluvärähtelyn palautuksella. Kun syöpäsolut altistettiin ääniaaltovärähtelylle, syövän kasvua ja vakavuutta lisäävä proteiini väheni.
Kutsu medialle: Mitä opimme koronapandemiasta ja mitä pitäisi tehdä toisin seuraavassa terveyskriisissä?3.3.2026 14:11:09 EET | Kutsu
Tervetuloa Koronapandemian hallinta ja saadut opit Suomessa -raportin julkaisutilaisuuteen perjantaina 6.3.2026 klo 13.00–14.30. Tilaisuus järjestetään Teams-etätapahtumana.
Turun yliopiston Silakka ja Itämeri -seminaari Uudessakaupungissa 13.3.3.3.2026 11:05:00 EET | Tiedote
Miksi ja miten Itämeri on muuttunut? Miten meremme suurin luonnonresurssi, silakka, voi – onko se sopeutunut muutokseen? Heikentääkö vai ylläpitääkö ammattikalastus sitä luonnonresurssia ja ekosysteemiä, jossa se toimii? Entä mitä rannikkoseutujen asukkaat, kunnat ja yritykset voivat tehdä Itämeren ja silakkakantojen hyväksi? Näistä aiheista keskustellaan Saaristomeren tutkimuslaitoksen kaikille avoimessa seminaarissa 13. maaliskuuta.
Modernit lonkan tekonivelet kestävät hyvin jopa 30 vuotta – laaja kansainvälinen tutkimus osoittaa merkittävän parannuksen pitkäaikaiskestävyydessä3.3.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Tuoreessa kansainvälisessä tutkimuksessa selvitettiin modernien lonkan tekonivelten pitkäaikaispysyvyyttä ja osoitettiin, että modernit liukupintaratkaisut näyttävät merkittävästi vähentäneen lonkan tekonivelten uusintaleikkausten tarvetta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme