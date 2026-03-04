Merenkulun teollisuusstrategia ja satamastrategia parantavat merenkulun kilpailukykyä EU:ssa

Eurooppa on merellinen maanosa – sen yhteenlaskettu merialue on maailman suurin. Euroopan merenkulun valmistusteollisuus on maailman huippua, kun kyse on laivanrakennuksesta ja kehittyneistä teknologioista. EU on myös maailmanlaajuisesti merkittävä merenkulun palvelujen tarjoaja: unionin merenkulku käsittää yli kolmanneksen koko maailman laivatonnistosta.

Merenkulun teollisuusstrategia: työpaikkoja, innovointia sekä EU laivanrakennuksen ja merenkulun globaalina johtajana

EU:n merenkulun teollisuusstrategialla vahvistetaan Euroopan johtoasemaa merenkulussa. Tavoitteeseen tähdätään muun muassa perustamalla EU:n merenkulun teollisuuden arvoketjujen allianssi. Sen avulla voidaan kehittää teknologisesti vaativaa laivanrakennusta, merituulivoimaloiden tukialuksia, vedenalaisia drooneja ja huippuluokan satamalaitteita. Lisäksi yksi Horisontti Eurooppa -puiteohjelman kärkitoimena oleva ehdotuspyyntö koskee tulevaisuuden laivatelakoita, ja sillä tuetaan innovatiivisten ratkaisujen testaamista todellisissa telakkaympäristöissä.

Merenkulun teollisuusstrategia hyödyntää julkista kysyntää ja rahoitusta yksityisten investointien edistämiseksi EU:n laivanrakennusteollisuuden innovointiin ja digitalisointiin sekä aluskannan uudistamiseen ja hiilestä irtautumiseen.

Strategialla varmistetaan reilu maailmanlaajuinen kilpailu EU:n telakoille ja laitevalmistajille. Tätä tuetaan vahvistamalla vientirahoitusta ja kohdentamalla kauppapolitiikan toimia. Alan kaksikäyttöisyys otetaan huomioon sisällyttämällä strategiaan vahva sotilaallinen ulottuvuus. Strategialla muun muassa lisätään laivastoteollisuuden tuotantokapasiteettia ja kehitetään tukimekanismi kaksikäyttöalusten rakentamiselle. Lisäksi sillä kehitetään osaamista, koulutusta ja laadukkaita työllistymismahdollisuuksia koko merenkulkualalla. Tähän kuuluu muun muassa laivanrakennusalan työntekijöiden ja merenkulkijoiden uudelleenkoulutus.

EU:n satamastrategialla varmistetaan satamien kilpailukyky, kestävyys ja turvallisuus

Satamat ovat Euroopan talouden selkäranka: noin 74 prosenttia ulkomaankaupasta hyödyntää satamia. Vuosittain satamien kautta kulkee yli 3,4 miljardia tonnia tavaraliikennettä ja lähes 395 miljoonaa matkustajaa.

EU:n satamat ovat jo paljon muutakin kuin mitä perinteisesti ajatellaan: ne ovat uusien teollisuus- ja innovaatioklustereiden keskuksia. Niillä on myös konkreettinen rooli EU:n energiahuollon, turvallisuuden, puolustuksen ja sinisen talouden kannalta.

Komissio edistää unionin satamien innovointia, digitalisointia ja integrointia muuhun liikenneinfrastruktuuriin. Lisäksi se laatii ohjeistusta EU:n satamien ulkomaisesta omistuksesta sekä EU:n rahoituksesta ja investoinneista EU:n ulkopuolisten maiden satamiin. Jotta voidaan vauhdittaa EU:n satamien siirtymistä puhtaaseen energiaan, strategialla edistetään satamien sähköistämistä ja vahvistetaan niiden verkkoliitäntää.

Satamien kautta myös saavutaan EU:hun ja poistutaan sieltä. Tämän vuoksi ne ovat ulkoisten uhkien ja järjestäytyneiden rikollisryhmien kannalta houkuttelevia kohteita. Komissio hyödyntää eurooppalaisen satama-allianssin tekemää työtä ja pyrkii vahvistamaan meriturvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä entisestään. Tavoitteena on ehkäistä huumekauppaa, torjua uusia uhkia ja parantaa EU:n toimitusketjun turvallisuutta. Lisäksi turvallisuusriskejä tullaan arvioimaan koko EU:n tasolla, jotta voidaan tunnistaa, mitkä ovat ensisijaiset kyberturvallisuusriskit ja miten niitä voidaan lieventää.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_484