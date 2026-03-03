STTK kansainvälisen naistenpäivän aattona: Nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle työelämässä, uhrille parempi oikeusturva
6.3.2026 06:00:00 EET | STTK ry. | Tiedote
Seksuaalinen häirintä ei ole kadonnut työelämästä. Kenen vastuulla häirintävapaa työelämä lopulta on? STTK järjestää tänään 6.3. ennakkoon perinteisen naisten päivän keskustelutilaisuuden, jossa pureudutaan työelämässä tapahtuvaan seksuaaliseen häirintään ilmiönä ja keinoihin sen kitkemiseksi.
Vuoden 2024 tasa-arvobarometrin mukaan 47 prosenttia naisista ja 22 prosenttia miehistä oli kokenut jonkinlaista häirintää kahden viime vuoden aikana (yhteensä 2 526 vastaajaa). Häirintä ilmeni esimerkiksi härskeinä puheina ja vitseinä, vartaloon ja seksuaalisuuteen liittyvänä huomautteluna ja ei-toivottuna kosketteluna.
─ Seksuaalinen häirintä on yleinen työelämän ongelma. Sen torjumiseksi tarvitaan paitsi yhteistyötä ja kulttuurimuutosta, myös muutoksia lainsäädäntöön, STTK:n puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi esittää.
Viimeksi häirintään liittyvää julkista keskustelua on käyty eduskunnan ympärillä, mutta esimerkkejä nousee toistuvasti esiin monella alalla ja työpaikalla. Seksuaalinen häirintä ja seksuaaliväkivalta on selvitysten perusteella yleistä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla. Julkisuudessa on aiemmin käsitelty myös ensihoidossa ja pelastusalalla työskentelevien kohtaamaa epäasiallista käytöstä, joka on ilmennyt muun muassa rivona puheena ja luvattomana fyysisenä kosketteluna.
Kirvesniemi huomauttaa, että seksuaalinen häirintä ja ahdistelu piileskelee usein vallan verkostoissa. Häirinnästä helposti vaietaan, sillä kohde kokee pelkoja ja häpeää.
─ Häirityksi tuleva pelkää työsuhteen ja toimeentulon jatkumisen puolesta, mainehaittoja ja työllistymisen edellytyksiä jatkossa. Työpaikoille tarvitaan nollatoleranssi, selkeät pelisäännöt ja riittävä turva työntekijöille nostaa häirintätapaukset esille. Työpaikoille, joissa on useita työnantajia, on lainsäädännöllä luotava yhteisen työpaikan vastuutahot ja tehokkaat puuttumiskeinot.
Velvoite ehkäistä ja torjua häirintää on STTK:n mielestä lisättävä tasa-arvolakiin.
─ Se tulisi mainita sekä kaikkia työnantajia velvoittavassa pykälässä että osana työnantajia velvoittavaa tasa-arvosuunnittelua. Myös tasa-arvovaltuutettu on tätä esittänyt.
Kirvesniemen mielestä myös häirinnän uhrin oikeusturvaa on parannettava.
─ Nykytilaa ja uhrien pääsyä oikeuteen on selvitettävä ja sen pohjalta arvioitava muutostarpeita. Myös seksuaalisen häirinnän uhrin korvauksia on korotettava.
Lisätietoja STTK:ssa: Else-Mai Kirvesniemi, puhelin 050 346 0847.
Else-Mai KirvesniemipuheenjohtajaPuh:050 346 0847else-mai.kirvesniemi@sttk.fi
STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 12 jäsenliittoa ja noin 400 000 jäsentä.
Olemme työssämme vastuullisia, oikeudenmukaisia ja rohkeita. Visiomme on hyvinvoiva ja menestyvä työntekijä.
Pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien ja palkansaajien palkkakehitys kulkee eri tahtiin. STTK:n tuore laskelma kertoo, että palkansaajalta kuluu keskimäärin 42 työpäivää ansaitakseen saman verran kuin toimitusjohtaja ansaitsee yhdessä päivässä.
Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston lakkauttamista koskeva mietintö lähtee tänään lausunnolle. Lakiesitys liittyy hallituksen puoliväliriihessä päättämiin valtionhallinnon 130 miljoonan euron lisäsäästöihin. Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK jättivät lakiesityksestä yhteisen eriävän mielipiteen. ─ Toimiston lakkauttamisella ei oikeasti saavuteta säästöjä, koska yhteistoimintaan liittyvät valvontatehtävät todennäköisesti siirtyvät vain toisiin virastoihin: yhteistoiminta-asiat Lupa- ja valvontavirastolle ja henkilöstörahastoasiat Patentti- ja rekisterihallitukselle, STTK:n johtaja Minna Ahtiainen sanoo.
STTK on julkaissut kevään 2027 eduskuntavaaleihin liittyvät kärkitavoitteensa. ─ Haluamme palauttaa sopimusyhteiskunnan toimintaedellytykset, joita kuluvalla hallituskaudella on horjutettu. Tulevassa hallitusohjelmassa on sitouduttava aitoon kolmikantaiseen valmistelutyöhön työelämän ja sosiaaliturvan kehittämisessä. Se tarkoittaa, että kolmikantaisen valmistelun on perustuttava neuvotteluun ja valmistelulle on varattava riittävästi aikaa ja resursseja, puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi sanoo.
Finanssipoliittinen parlamentaarinen työryhmä on julkaissut väliraportin, jonka perusteella julkisen talouden lähivuosien sopeutustarve on noin 8–11 miljardia euroa. Valtava sopeutustarve haastaa talouden kehitystä ja korostaa tarvetta valita sääntelyn puitteissa pienin mahdollinen sopeutus.
Oikeuskansleri keskeytti hiljattain hallituksen valmisteleman hankintalain uudistamisen etenemisen. Hän arvioi, että hallituksen esityksessä ei riittävästi perusteltu lain vaikutuksia kuntien itsehallintoon. Tänään (5.2. 2026) hankintalaki on jälleen hallituksen yleisistunnon käsittelyssä.
