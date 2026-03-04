Aino-Kaisa Pekonen: Perussuomalaisten kädenjälki tässä hallituksessa näkyy hoitajien työttömyytenä ja potilasturvallisuuden vaarantumisena
4.3.2026 14:04:47 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen syyttää oikeistohallitusta luovuttamisesta sote-palveluiden suhteen. Hän piti vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron, kun eduskunta keskusteli pääministerin ilmoituksesta sosiaali- ja terveyspalveluista.
– Emme me kuulleet pääministerin puheessa yhtään ehdotusta korjata sotea. Kokoomus ja perussuomalaiset ovat kyllä esittäneet populistista ja ristiriitaista kritiikkiä sote-uudistusta kohtaan, mutta eivät ole missään vaiheessa pystyneet tarjoamaan omaa vaihtoehtoaan. Te olette jo luovuttaneet soten uudistamissa, Pekonen sanoo.
Pekosen mukaan oikeistohallitus on kyennyt ainoastaan leikkaamaan. Se on syyttänyt kaikista ongelmista edellistä hallitusta, ja nyt se näyttää jo sysäävän vastuuta seuraavalle hallitukselle. Omaa vastuunkantoa ei ole löytynyt.
– Ainoat asiat, mitä tämä hallitus on saanut tehtyä soteen, on massiiviset leikkaukset sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitukseen sekä toisaalta verorahojen lapiointi suurten terveysfirmojen voittoihin.
Pekonen pitää sinänsä ”ihan hyvänä”, jos soten uudistustyötä pyritään nyt aidosti jatkamaan parlamentaarisesti.
– Me vasemmistoliitossa olemme pitkään sanoneet avoimesti, että sote-uudistuksesta ei tullut kerralla valmista, ja että korjattavaa jäi. Sote on meidän kaikkien asia. Sitä ovat kaikki olleet vuosien varrella uudistamassa ja yhteistä työtä on syytä jatkaa.
Sote-palveluiden turvaaminen ikääntyvälle väestölle edellyttää lisää henkilöstöä ja lisää resursseja. Pekonen katsoo, että hallitus on mennyt tässä suhteessa väärään suuntaan.
– Perussuomalaisten suurin kädenjälki tässä hallituksessa on ollut hoitohenkilöstön vähentäminen etenkin vanhuspalveluista, kun hoitajamitoitusta on toistuvasti leikattu. Se näkyy nyt suoraan hoitajien työttömyytenä ja potilasturvallisuuden vaarantumisena. Tämä on ollut perussuomalaisten ja oikeistohallituksen arvovalinta, Pekonen sanoo.
Pekosen ja vasemmistoliiton mielestä suomalaisten on päästävä nopeammin hoitoon ja tarvitsemiinsa palveluihin. Jokaiselle ikäihmiselle on turvattava ihmisarvoinen vanhuus. Tämä edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon asettamista etusijalle, kun teemme poliittisia arvovalintoja.
Aino-Kaisa Pekosen ryhmädebattipuheenvuoro 4.3.2026
Arvoisa puhemies,
Emme me kuulleet tässä pääministerin puheessa yhtään ehdotusta korjata sotea.
Te olette jo luovuttanut sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen suhteen, eikä se ole yllätys. Kokoomus ja perussuomalaiset ovat kyllä pystyneet esittämään populistista ja ristiriitaista kritiikkiä sote-uudistusta kohtaan, mutta eivät missään vaiheessa tarjoamaan omaa vaihtoehtoaan.
Ainoat asiat mitä tämä hallitus on saanut tehtyä soteen, on massiiviset leikkaukset sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitukseen sekä toisaalta verorahojen lapiointi suurten terveysfirmojen voittoihin.
Sikäli on mielestäni ihan hyvä, jos tätä soten uudistustyötä nyt aidosti pyritään jatkamaan parlamentaarisesti.
Me vasemmistoliitossa olemme pitkään sanoneet avoimesti, että sote-uudistuksesta ei tullut kerralla valmista, ja että korjattavaa jäi. Sote on meidän kaikkien asia, sitä ovat kaikki olleet vuosien varrella uudistamassa ja yhteistä työtä on syytä jatkaa.
Tosiasia on, että alueilla ei ole aitoa itsehallintoa niin kauan kun verotusoikeus puuttuu, ja tämä on myös lukuisten asiantuntijoiden tunnistama korjaustarve nykyisessä sote-rahoituksessa.
On myös tunnistettava se tosiasia, että sote-palveluiden turvaaminen ikääntyvälle väestöllemme edellyttää lisää henkilöstöä ja lisää resursseja - ja tässä suhteessa nyt on menty väärään suuntaan.
Perussuomalaisten suurin kädenjälki tässä hallituksessa on ollut hoitohenkilöstön vähentäminen etenkin vanhuspalveluista, kun hoitajamitoitusta on toistuvasti leikattu. Se näkyy nyt suoraan hoitaijen työttömyytenä ja potilasturvallisuuden vaarantumisena. Tämä on ollut perussuomalaisten ja muun oikeistohallituksen arvovalinta.
Suomalaisten on päästävä nopeammin hoitoon ja tarvitsemiinsa palveluihin. Jokaiselle ikäihmiselle on turvattava ihmisarvoinen vanhuus. Tämä edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon asettamista etusijalle, kun teemme poliittisia arvovalintoja.
