SDP:n ryhmäpuhe pääministerin ilmoituksesta sosiaali- ja terveyspalveluista

Arvoisa Puhemies,

Miten menee Suomen terveydenhuollossa, ikäihmisten palveluissa ja muissa sosiaalipalveluissa?

Sydämet ja lonkat leikataan, synnytykset hoidetaan, mutta vanhusten hoivaan pääsyä jonottaa laittoman kauan 800 haurasta ihmistä, vammaisten palveluissa ja lastensuojelussa on vakavia puutteita ja moniin terveyskeskuksiin on pitkät jonot, hammashuollosta puhumattakaan.

THL:n pääjohtaja kirjotti Helsingin Sanomissa 19. helmikuuta.: ”Suomalaisten luottamus sosiaali- ja terveydenhuollon toimivuuteen on kyselyiden mukaan romahtanut viime vuosina. … Tyytymättömyys on kansainvälisesti verraten suurta.”

Uutissuomalainen kertoi 11. helmikuuta, että terveyskeskusten lääkärinvastaanotolle pääsy on heikentynyt hoitotakuun pidentämisen ja rahoituksen leikkaamisen seurauksena.

Vaikka hallitus kehuskelee laittaneensa miljardeja lisää hyvinvointialueille, irtisanovat ne henkilöstöä. Syy on se, että että palkkojen, tarvikkeiden ja ostopalveluiden hintojen korotuksiin tarkoitetun rahoituksen ohella on kiistattomasti myös leikattu: 615 miljoonaa euroa on leikattu tehtävämuutoksista, 208 miljoonaa uusia leikkauksia on valmistelussa ja 390 miljoonan euron leikkaukset ovat lausunnolla. Yhteensä yli miljardi.

SDP:n tavoite on nopea ja vaivaton hoitoonpääsy terveyskeskukseen. Tiukka hoitotakuu ja sen vaatima rahoitus on palautettava, omalääkäri- ja omahoitajamalli toteutettava koko maassa. Rahat tähän ovat olemassa, mutta ne käytetään nyt väärällä tavalla.

Vanhusten hoivaa ja kotihoitoa on lisättävä. Korkea ikä ei saa olla rangaistus, vaan kunnia-asia. Käsittelyssä oleva 50 miljoonan euron leikkaus on torjuttava.

Soterahoituksen ongelmat on korjattava. Meillä on siihen kustannustehokasta malli. Ensimmäinen asia on 390 miljoonan euron leikkauksen torjuminen.