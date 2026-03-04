SDP:n Aki Lindén: Jonot kasvavat ja hoitajia irtisanotaan – hallituksen sote-linjalla ei pääse hoitoon

SDP:n kansanedustaja Aki Lindénin mukaan tilanne on monelle karu.

– 800 haurasta ikäihmistä jonottaa laittoman kauan hoivapaikkaa. Moniin terveyskeskuksiin on viikkojen, jopa kuukausien jonot. Hammashoitoon pääsy takkuaa. Vammaispalveluissa ja lastensuojelussa on vakavia puutteita. Tämä on ihmisten arkea, Lindén korostaa.

THL:n pääjohtaja on kirjoittanut 19.2., kuinka suomalaisten luottamus sosiaali- ja terveydenhuoltoon on heikentynyt voimakkaasti. Uutissuomalainen on uutisoinut 11.2., kuinka hoitoon pääsy terveyskeskuksen lääkärille on vaikeutunut, syynä hallitus pidensi hoitotakuuta ja leikkasi rahoitusta. Samalla hyvinvointialueet ovat irtisanoneet henkilöstöä.

– Hallitus kehuu laittaneensa miljardeja hyvinvointialueille, mutta samaan aikaan alueet irtisanovat henkilöstöä. Se ei tapahdu sattumalta. Rahoitusta on leikattu yli miljardilla eurolla: 615 miljoonaa tehtävämuutoksista, 208 miljoonaa uusia leikkauksia valmistelussa ja 390 miljoonan leikkaukset lausunnolla. Näillä päätöksillä hoitojonot eivät lyhene, vaan pitenevät, Lindén kritisoi.

SDP vaatii tiukan hoitotakuun palauttamista, rahoituksen turvaamista ja omalääkäri- ja omahoitajamallia.

– Omalääkäri- ja omahoitajamalli on vietävä koko maahan, jotta ihmisellä on tuttu ammattilainen ja hoitoon pääsee nopeasti ja ajoissa. Ihmiset tarvitsevat lääkäriaikoja, hoivapaikan vanhemmalleen ja apua silloin kun hätä on. Rahat tähän ovat olemassa, mutta ne käytetään nyt väärällä tavalla, Lindén painottaa.

Rahoituksen suunta on käännettävä takaisin ihmisten arjen turvaamiseen, palveluihin ja nopeaan hoitoon pääsyyn.

– Vanhusten hoivaa ja kotihoitoa on lisättävä, ei leikattava. Siksi 50 miljoonan euron leikkaus vanhusten hoivasta on peruttava. Korkea ikä ei saa olla rangaistus, vaan kunnia-asia. Soterahoituksen ongelmat on korjattava, ja meillä on siihen kustannustehokas malli. Ensimmäinen askel on torjua lausunnolla oleva 390 miljoonan euron leikkaus, Aki Lindén päättää.