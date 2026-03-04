SDP:n Aki Lindén: Jonot kasvavat ja hoitajia irtisanotaan – hallituksen sote-linjalla ei pääse hoitoon
4.3.2026 14:43:22 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Pääministerin ilmoitus sosiaali- ja terveyspalveluista ei vastaa siihen, mikä suomalaisia arjessa huolettaa: pääseekö lääkäriin, saako hoitoa silloin kun sitä tarvitsee, saako ikäihminen hoivapaikan ja hoituuko hammassärky ajoissa.
SDP:n kansanedustaja Aki Lindénin mukaan tilanne on monelle karu.
– 800 haurasta ikäihmistä jonottaa laittoman kauan hoivapaikkaa. Moniin terveyskeskuksiin on viikkojen, jopa kuukausien jonot. Hammashoitoon pääsy takkuaa. Vammaispalveluissa ja lastensuojelussa on vakavia puutteita. Tämä on ihmisten arkea, Lindén korostaa.
THL:n pääjohtaja on kirjoittanut 19.2., kuinka suomalaisten luottamus sosiaali- ja terveydenhuoltoon on heikentynyt voimakkaasti. Uutissuomalainen on uutisoinut 11.2., kuinka hoitoon pääsy terveyskeskuksen lääkärille on vaikeutunut, syynä hallitus pidensi hoitotakuuta ja leikkasi rahoitusta. Samalla hyvinvointialueet ovat irtisanoneet henkilöstöä.
– Hallitus kehuu laittaneensa miljardeja hyvinvointialueille, mutta samaan aikaan alueet irtisanovat henkilöstöä. Se ei tapahdu sattumalta. Rahoitusta on leikattu yli miljardilla eurolla: 615 miljoonaa tehtävämuutoksista, 208 miljoonaa uusia leikkauksia valmistelussa ja 390 miljoonan leikkaukset lausunnolla. Näillä päätöksillä hoitojonot eivät lyhene, vaan pitenevät, Lindén kritisoi.
SDP vaatii tiukan hoitotakuun palauttamista, rahoituksen turvaamista ja omalääkäri- ja omahoitajamallia.
– Omalääkäri- ja omahoitajamalli on vietävä koko maahan, jotta ihmisellä on tuttu ammattilainen ja hoitoon pääsee nopeasti ja ajoissa. Ihmiset tarvitsevat lääkäriaikoja, hoivapaikan vanhemmalleen ja apua silloin kun hätä on. Rahat tähän ovat olemassa, mutta ne käytetään nyt väärällä tavalla, Lindén painottaa.
Rahoituksen suunta on käännettävä takaisin ihmisten arjen turvaamiseen, palveluihin ja nopeaan hoitoon pääsyyn.
– Vanhusten hoivaa ja kotihoitoa on lisättävä, ei leikattava. Siksi 50 miljoonan euron leikkaus vanhusten hoivasta on peruttava. Korkea ikä ei saa olla rangaistus, vaan kunnia-asia. Soterahoituksen ongelmat on korjattava, ja meillä on siihen kustannustehokas malli. Ensimmäinen askel on torjua lausunnolla oleva 390 miljoonan euron leikkaus, Aki Lindén päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aki LindénKansanedustajaPuh:050 439 5553
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Saku Nikkanen: Jätin kirjallisen kysymyksen kuolinpesien aseista, joiden ei tulisi päätyä rikollisiin käsiin4.3.2026 16:15:48 EET | Tiedote
Suurten ikäluokkien edustajilla on ollut omistuksessaan keskimääräistä enemmän ampuma-aseita. Heidän ikääntymisensä on nostanut esiin ilmiön, jossa perittyjä tai käytöstä poistuneita aseita on merkittävästi vapailla markkinoilla. Samana aikana kuolinpesäaseista on kadonnut tai varastettu noin 12 800 asetta eli lähes 11 % kaikista kuolinpesistä ilmoitetuista aseista. Poliisiviranomaiset arvioivat, että osa kadonneista aseista päätyy rikollisten käsiin, toteaa SDP:n kansanedustaja ja hallintovaliokunnan jäsen Saku Nikkanen.
SDP:n ryhmäpuhe pääministerin ilmoituksesta sosiaali- ja terveyspalveluista4.3.2026 14:21:33 EET | Tiedote
SDP:n ryhmäpuhe 4.3.2026 keskustelussa pääministerin ilmoituksesta sosiaali- ja terveyspalveluista. Puhujana kansanedustaja Aki Lindén. Muutokset puhuessa mahdollisia.
SDP:n Kiuru: Hallitus myöntää virheensä hyvinvointialueiden alijäämien kattamisen määräajoista3.3.2026 17:31:38 EET | Tiedote
Hallitus on päättänyt täydentää esitystään hyvinvointialueiden alijäämien kattamisen määräaikojen joustoista. Valtiovarainministeriön tuoreiden painelaskelmien mukaan kahden vuoden lisäaika ei riitä, vaan tarvitaan vielä lisää aikaa.
SDP:n Perholehto vaatii tehoa ilmastopolitiikan järjestelmään3.3.2026 14:22:14 EET | Tiedote
– Ilmastosuunnitelmia ei pidä laatia niiden itsensä vuoksi, vaan ohjaamaan todellisia päästövähennyksiä. Siksi ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmää on päivitettävä niin, että toimista valitaan aidosti kustannustehokkaimmat. Ideologiset valinnat on voitava erottaa entistä selkeämmin tietopohjaisesta virkamiesvalmistelusta. Yksi konkreettinen keino tähän olisi virkatyönä laadittava päästövähennystoimien kartoitus, johon voisi ottaa mallia valtiovarainministeriön meno- ja rakennekartoituksesta. Tätä on väläyttänyt myös Valtiotalouden tarkastusvirasto VTV, esittää SDP:n kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Pinja Perholehto.
SDP:n Paula Werning: Sekava FireFit-uudistus kuopattiin – hyvä päätös pelastustoimelle3.3.2026 08:55:09 EET | Tiedote
Sisäministeriö on vetänyt takaisin valmistelussa olleen mallin, joka olisi sitonut pelastustoimen kuntoluokat ja työmenetelmät tiukasti FireFit-testeihin. Esitys olisi lisännyt pakollisia testejä ja hallinnollista taakkaa ilman osoitusta turvallisuuden paranemisesta. SDP:n kansanedustaja ja Suomen Sopimuspalokuntien Liiton puheenjohtaja Paula Werning pitää ratkaisua oikeana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme