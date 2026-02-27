Tätä työttömyyskassan etuutta ei moni huomaa hakea - etuutta jopa 800 euroa kuussa enemmän
6.3.2026 07:25:00 EET | Avoin työttömyyskassa, A-kassa | Tiedote
Suomessa välimatkat ovat pitkiä ja työkin saattaa löytyä satojen kilometrien päästä. Monelle pitkä matka voi olla kynnyskysymys uuden työn vastaanottamisessa, mutta liikkuvuusavustus on etuus, jota moni ei huomaa hakea. Avoimesta työttömyyskassasta A-kassasta haetaan jonkin verran liikkuvuusavustusta, mutta todennäköisesti etuuteen oikeutettuja voisi olla enemmänkin.
– Konkreettista apua kustannusten pienentämiseen voi työtön työnhakija saada liikkuvuusavustuksesta, jota voi saada, kun työmatka on riittävän pitkä tai muuttaa työn perässä. Liikkuvuusavustus on noin 800 euroa kuukaudessa ja sitä voi saada jopa 45 työpäivälle eli kyseessä on ihan merkittävä summa palkan lisäksi, kertoo Avoimen työttömyyskassan etuusjohtaja Päivi Äijälä.
Liikkuvuusavustus on työttömyyskassan ja Kelan maksama etuus, jonka tarkoitus on sekä helpottaa että kannustaa työn vastaanottamista, kun työpaikka sijaitsee kaukana kotoa. Liikkuvuusavustuksella korvataan työmatkasta tai muutosta aiheutuneita kustannuksia.
Avustusta voi saada, kun on saanut työttömyysetuutta juuri ennen työn tai siihen liittyvän koulutuksen alkua. Työsuhde tai koulutus liittyy työhön, joka kestää vähintään 2 kuukautta. edestakainen työmatka kestää kokoaikatyössä yli 3 tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli 2 tuntia päivässä. Työvoimaviranomaisen asettama karenssi, työssäolovelvoite tai päivärahan omavastuuaika eivät estä liikkuvuusavustuksen maksamista.
Työmatka-aikaan lasketaan mukaan myös kulkuvälineiden vaihdot ja odotusajat, mutta ei esimerkiksi lasten viemistä hoitopaikkaan. Aika arvioidaan nopeimman käytettävissä olevan kulkutavan mukaan. Matka-aika lasketaan julkisen liikenteen mukaan, jos et omista autoa tai automatkana, jos kuljet omalla autolla.
– Avustusta voi hakea myös silloin, jos muuttaa työn vuoksi. Edellytyksenä on, että edestakainen työmatkasi ennen muuttoa kestäisi kokoaikatyössä yli 3 tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli 2 tuntia päivässä, muistuttaa Äijälä.
Liikkuvuusavustus ei katkea, vaikka muuttaisit myöhemmin lähemmäs työpaikkaa. Muutto katsotaan työn vuoksi tehdyksi, jos työsopimus on solmittu ennen muuttoa. Edellytyksenä on, että edestakainen työmatkasi ennen muuttoa kestäisi kokoaikatyössä yli 3 tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli 2 tuntia päivässä.
– Työn vastaanottamiseen jopa maan rajojen ulkopuolelta kannustaa se, että liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös ulkomailla sijaitsevaan työpaikkaan, jos ehdot täyttyvät, kertoo Äijälä.
Kuinka paljon tukea voi saada?
Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen, eli vuonna 2026 liikkuvuusavustus se on 37,21 euroa päivässä. Se tarkoittaa noin 800 euroa kuukaudessa ennen veroja.
Avustuksen kesto riippuu työsuhteen pituudesta:
- Vähintään 2 kuukauden työ
- avustus enintään 30 päivältä (maksettavia päiviä 22-24) = 818,62–893,04 euroa
- Vähintään 3 kuukauden työ
- enintään 45 päivältä (maksettavia päiviä 33-35) = 1 227,93–1 302,35 euroa
- Vähintään 4 kuukauden työ
- enintään 60 päivältä (maksettavia päiviä 44-45) = 1 637,24–1 674,45 euroa
Avustusta maksetaan kokoaikatyössä avustusjakson aikana enintään viideltä päivältä viikossa työsuhteen alusta alkaen. Avustusjakson pituus (30, 45 tai 60 päivää) lasketaan kalenteripäivinä, mutta avustusta maksetaan vain arkipäiviltä (ma–pe). Siksi maksettavien päivien määrä on pienempi. Maksupäivien tarkka määrä vaihtelee sen mukaan, minä viikonpäivänä avustusjakso alkaa, miten viikonloput osuvat jaksoon. Tämän vuoksi esimerkiksi 45 päivän avustusjaksolla maksettavia päiviä on yleensä noin 33–35.
Osa-aikatyössä työaika on korkeintaan 80 % kokoaikatyön työajasta ja avustusta maksetaan tehdyiltä työpäiviltä.
Liikkuvuusavustuksessa ei ole omavastuuaikaa, vaan maksaminen alkaa heti työsuhteen alkaessa. Liikkuvuusavustus maksetaan maksukausittain jälkikäteen ja se on muiden etuuksien tapaan veronalaista tuloa.
Konkreettisia esimerkkejä
Raimo, rakennusalalta
Raimo asuu Lappeenrannassa ja saa ansiopäivärahaa toukokuun loppuun saakka. Hän ottaa vastaan kolme kuukautta kestävän kokoaikatyön Turusta.
Koska työmatka kestäisi päivittäin yli kolme tuntia ja työsuhde kestää vähintään kolme kuukautta, Raimolla on oikeus 45 päivän liikkuvuusavustukseen. Avustusta maksetaan viideltä päivältä viikossa.
Raimo päättää muuttaa Turkuun työn ajaksi – ja saa silti liikkuvuusavustuksen koko jaksolta.
Raimo saa palkan lisäksi noin 1 227,93–1 302,35 euroa liikkuvuusavustusta.
Olli, automaatioasentaja
Olli asuu Raumalla ja ottaa vastaan yli kaksi kuukautta kestävän työn Oulussa. Työmatka on pitkä ja työsuhde täyttää vähimmäiskeston. Olli saa 30 päivän liikkuvuusavustuksen. Hakemus tulee tehdä kolmen kuukauden kuluessa työn alkamisesta.
Olli saa palkan lisäksi noin 818,62–893,04 euroa liikkuvuusavustusta.
Niina, osa-aikainen näyttelijä
Niina asuu Helsingissä ja ottaa vastaan osa-aikaisen neljän kuukauden mittaisen työn Kuopiossa.
Koska työsuhde kestää vähintään neljä kuukautta, Niinalla on oikeus 60 päivän liikkuvuusavustukseen työpäiviltä.
Hän voi samalla hakea soviteltua päivärahaa – liikkuvuusavustus ei vähennä sen määrää.
Niina saa palkan lisäksi työpäiviltä 37,21 euroa euroa liikkuvuusavustusta.
