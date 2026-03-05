Kylmä ja hiljainen – Suomi jättää maahanmuuttajaäidit yksin

“Suomi on hyvä brändäämään itsensä”, toteaa Benedicta Omokaro, joka muutti Suomeen Nigeriasta. Ennen Suomeen muuttoa hän työskenteli pankissa ja oli uraputkessa. Kun Benedicta tuli Suomeen opiskelemaan, odotukset olivat korkealla.

“Minulla oli mielessäni kuva siitä, että työskentelisin kansainvälisissä ympäristöissä ja suurissa organisaatioissa. Mutta kun tulin Suomeen, se ei ollutkaan sitä. Kaikki oli hyvin teoreettista. Se oli minulle suuri shokki.”

Suomi oli myös hiljainen. Eikä ihme. Afrikan väkirikkaimmassa maassa Nigeriassa asuu 240 miljoonaa ihmistä, täällä vain muutama hassu.

Suomi tarvitsee korkeasti koulutettua väkeä ja osaamista maailmalta, mutta kun tänne saavutaan, maahanmuuttajat jätetään usein yksin.

Väinö Tannerin Säätiön podcast-kilpailun voittanut The Quiet Land -podcast kertoo kuuden maahanmuuttajaäidin tarinan. Näissä kertomuksissa Suomi näyttäytyy tylynä ja hiljaisena, mutta toki tasa-arvoisena. Töitä ei löydy, eikä porukoihin ole helppo päästä.

Podcastin tekijä Jenny Law kertoo halunneensa avata keskustelua maahanmuuttajaäitien arjesta – siitä, miltä elämän uudelleen käynnistäminen todella tarkoittaa.

– Kyse ei ole vain työpaikasta. Kyse on siitä, että samaan aikaan rakennetaan ura, kouluttaudutaan uudelleen ja kasvatetaan perhettä maassa, jossa ei ole omaa turvaverkkoa. Ja joka on todella hiljainen. Halusin tehdä näkyväksi sen työn, joka usein jää näkymättömäksi, Law sanoo.

Sarjassa esiintyy kuusi äitiä, jotka ovat muuttaneet Suomeen eri puolilta maailmaa.

– Maahanmuuttajia käsitellään usein stereotyyppien kautta, Jenny Law huomauttaa.

Suomeen tulevat ihmiset ovat joko uhreja tai huippuosaajia, sävyjä ei liiemmin ole.

– Tässä podcastissa puhuvat aivan tavalliset, korkeasti koulutetut naiset.

Samalla The Quiet Land tarjoaa mielenkiintoisen ikkunan myös meille suomalaisille: miltä Suomi näyttää tänne muuttaneiden äitien silmin?

The Quiet Land on kuultavissa yleisimmissä podcast-palveluissa 5.3. lähtien, uusi jakso ilmestyy viikon välein.

Jenny Law’n juontama The Quiet land voitti Väinö Tannerin Säätiön elokuussa 2025 käynnistämän podcast-kilpailun, jossa etsittiin tasa-arvoa, kansanvaltaa ja kulttuuria edistäviä podcast-konsepteja. Kilpailuun tuli 69 ehdotusta, joista tuomaristo valitsi voittajan. Tuomareina kilpailussa toimivat kirjailija, kriitikko ja opettaja Silvia Hosseini sekä kirjallisuuskriitikko ja opettaja Aleksis Salusjärvi.

Väinö Tannerin säätiö tukee ja edistää tasa-arvoa ja kansanvaltaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa.

