Vammaisella ihmisellä on oikeus työhön – uusia avauksia haetaan täsmätyöllistymiseen

Tilaisuus lisää yhteistyötä, verkostoitumista sekä syventää tietoa erilaisista keinoista työllistyä ja työllistää täsmätyökykyisiä ihmisiä.

– Helsingin vammaisneuvoston tavoitteena on tällä kaudella edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työllistymistä. Asenteissa on paljon muutettavaa eri tahoilla. Kohtuullisten mukautusten kautta moni vammainen ihminen voi työllistyä sekä itsensä että työnantajan kannalta mielekkäästi ja tuottavasti. Yhteistyötilaisuus yhdistää eri tahojen osaamista, toteaa vammaisneuvoston puheenjohtaja Sirpa Puhakka.

Vammaisneuvoston ja helsinkiläisten yhdistysten yhteistyötilaisuus järjestetään 19.3.2026 kello 14–17, Helsingin kaupungintalon Tapahtumatorilla, Pohjoisesplanadi 11–13.

Tilaisuutta voi myös seurata Helsinki-kanavalla kello 14.20–16.00.

Ohjelma





14.20 Avaus: Vammaisneuvoston puheenjohtaja Sirpa Puhakka

14.30 Vaarana väliinputoaminen, jos työ- ja toimintakyky eivät yllä vaadittavaan: vammaisneuvoston jäsen Mikko Remes, Helsingin Reumayhdistyksen puheenjohtaja

14.40 Johdatus: Työelämäosallisuuden edistäminen: johtava asiantuntija Ville Grönberg, THL / Työelämäosallisuus

15.00 Työllistäjän näkökulma: Mika Hytönen, Avustajaklinikka Oy

15.10 Vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistyminen kaupungille: erityissuunnittelija Emmi Korvola, henkilöstöosasto, Helsingin kaupunki

15.20 Miten Helsingin työllisyyspalvelut tukee työllistämistä: tiimipäällikkö Kristi Arusoo, Helsingin työllisyyspalvelujen polkupalvelut-yksikkö

15.30 Tuetun työllistämisen ja työhönvalmennuksen mahdollisuudet: palveluyksikön päällikkö Hannaleena Luoma ja työhönvalmentaja Jenny Johansson, vammaispalvelut, tuettu työllistäminen

15.40 Palvelujen toimivuus työssäkäyville: toiminnanjohtaja Veera Florica Rajala, Kynnys ry

15.50 Kysymykset ja yleisökeskustelu

16.00 Tauko

16.15 Pienryhmät ja keskustelut: Kolme nostoa, joilla Helsingissä tulee edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten työllistymistä.

16.45 Keskustelujen nostot

16.55 Tilaisuuden päätös

17.00 Tilaisuus päättyy

Helsingin vammaisneuvosto

Helsingin vammaisneuvoston tavoitteena on lisätä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kaupunkilaisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta.



Vammaisneuvosto ottaa kantaa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten elämään vaikuttaviin asioihin. Näitä ovat muun muassa hyvinvointi ja terveys, osallisuus ja vaikuttaminen, elinympäristö ja asuminen, liikkuminen ja palvelut.

Tämä tiedote on uutisoitu hel.fi-sivustolla myös ruotsiksi ja englanniksi.