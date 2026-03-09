Vammaisella ihmisellä on oikeus työhön – uusia avauksia haetaan täsmätyöllistymiseen
10.3.2026 10:32:05 EET | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Helsingin vammaisneuvosto vauhdittaa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten työllistymistä Helsingissä. Vammaisneuvoston yhteistyötilaisuus kokoaa laajasti täsmätyöllistymisestä kiinnostuneita tahoja kaupungintalon Tapahtumatorille 19. maaliskuuta.
Tilaisuus lisää yhteistyötä, verkostoitumista sekä syventää tietoa erilaisista keinoista työllistyä ja työllistää täsmätyökykyisiä ihmisiä.
– Helsingin vammaisneuvoston tavoitteena on tällä kaudella edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työllistymistä. Asenteissa on paljon muutettavaa eri tahoilla. Kohtuullisten mukautusten kautta moni vammainen ihminen voi työllistyä sekä itsensä että työnantajan kannalta mielekkäästi ja tuottavasti. Yhteistyötilaisuus yhdistää eri tahojen osaamista, toteaa vammaisneuvoston puheenjohtaja Sirpa Puhakka.
Vammaisneuvoston ja helsinkiläisten yhdistysten yhteistyötilaisuus järjestetään 19.3.2026 kello 14–17, Helsingin kaupungintalon Tapahtumatorilla, Pohjoisesplanadi 11–13.
Tilaisuutta voi myös seurata Helsinki-kanavalla kello 14.20–16.00.
Ohjelma
14.20 Avaus: Vammaisneuvoston puheenjohtaja Sirpa Puhakka
14.30 Vaarana väliinputoaminen, jos työ- ja toimintakyky eivät yllä vaadittavaan: vammaisneuvoston jäsen Mikko Remes, Helsingin Reumayhdistyksen puheenjohtaja
14.40 Johdatus: Työelämäosallisuuden edistäminen: johtava asiantuntija Ville Grönberg, THL / Työelämäosallisuus
15.00 Työllistäjän näkökulma: Mika Hytönen, Avustajaklinikka Oy
15.10 Vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistyminen kaupungille: erityissuunnittelija Emmi Korvola, henkilöstöosasto, Helsingin kaupunki
15.20 Miten Helsingin työllisyyspalvelut tukee työllistämistä: tiimipäällikkö Kristi Arusoo, Helsingin työllisyyspalvelujen polkupalvelut-yksikkö
15.30 Tuetun työllistämisen ja työhönvalmennuksen mahdollisuudet: palveluyksikön päällikkö Hannaleena Luoma ja työhönvalmentaja Jenny Johansson, vammaispalvelut, tuettu työllistäminen
15.40 Palvelujen toimivuus työssäkäyville: toiminnanjohtaja Veera Florica Rajala, Kynnys ry
15.50 Kysymykset ja yleisökeskustelu
16.00 Tauko
16.15 Pienryhmät ja keskustelut: Kolme nostoa, joilla Helsingissä tulee edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten työllistymistä.
16.45 Keskustelujen nostot
16.55 Tilaisuuden päätös
17.00 Tilaisuus päättyy
Helsingin vammaisneuvosto
Helsingin vammaisneuvoston tavoitteena on lisätä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kaupunkilaisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta.
Vammaisneuvosto ottaa kantaa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten elämään vaikuttaviin asioihin. Näitä ovat muun muassa hyvinvointi ja terveys, osallisuus ja vaikuttaminen, elinympäristö ja asuminen, liikkuminen ja palvelut.
Tämä tiedote on uutisoitu hel.fi-sivustolla myös ruotsiksi ja englanniksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helsingin vammaisneuvoston puheenjohtaja Sirpa Puhakka, sirpa.puhakka@pp2.inet.fi,
p. 045 7731 3000
Asiantuntija Tiina Lappalainen (vammaisten helsinkiläisten osallisuus), tiina.lappalainen@hel.fi,
p. 040 503 9172
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli tytäryhteisöjen omistajastrategioiden päivittämistä9.3.2026 19:23:32 EET | Tiedote
Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli 9. maaliskuuta tytäryhteisöjen omistajastrategioiden päivittämistä.
Kaarelaan uutta palveluasumista ikääntyneille – päätös tilojen vuokraamisesta etenee valtuustoon9.3.2026 17:37:08 EET | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 9. maaliskuuta omalta osaltaan tilojen vuokraamisen Kaarelasta sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan käyttöön. Vanhaistentiellä sijaitsevalle tontille on suunnitteilla ympärivuorokautisen palveluasumisen tilat 109 ikääntyneelle.
Helsingin matkailu rikkoi kaikkien aikojen ennätykset vuonna 20255.3.2026 10:10:52 EET | Tiedote
Helsingissä kirjattiin viime vuonna ennätykselliset 4 924 251 rekisteröityä yöpymistä. Määrä on 8,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna ja kaikkien aikojen ennätys. Helsingin kasvu oli merkittävästi koko Suomea vahvempaa: Helsingin ulkopuolella yöpymiset kasvoivat vain 0,4 prosenttia.
Malminkartanon koulukampuksen sekä Talin jalkapallohallin peruskorjauksen hanke etenevät valtuustoon2.3.2026 18:16:05 EET | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 2. maaliskuuta myös avustuksista Ukrainaan. Kaupunginhallitus antoi lisäksi lausunnon KELA:n kuntoutusetuuksien ja sairasvakuutuslain muutoksista.
Puotilanrantaan uusi merellinen rantakaupunginosa – kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen25.2.2026 22:44:10 EET | Tiedote
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 25. helmikuuta Puotilanrannan asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaa uuden merellisen asuinalueen rakentumisen Puotilan venesataman alueelle. Valtuusto hyväksyi kaavamuutoksia myös Itäkeskukseen, Malmille ja Laajasaloon.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme