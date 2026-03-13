Siitepölyallergia: Myös lapsella on oikeus hyvään hoitoon

Siitepölyallergia on lapsilla yleinen, mutta usein vähätelty vaiva. Tutkimusten mukaan hoitamaton tai puutteellisesti hoidettu siitepölyallergia heikentää lapsen toimintakykyä monin tavoin. Allerginen nuha, silmäoireet ja hengitystieoireet häiritsevät unta, jolloin lapsi on päivisin väsynyt, ärtynyt ja keskittyminen on vaikeaa. Tämä näkyy päivähoidossa ja koulussa jaksamisena, jopa oppimistulosten laskuna.

– Lapsi ei aina osaa kertoa oireistaan, eikä hänellä ole esimerkiksi päiväkodissa mahdollisuutta päättää, voiko ulkoilla. Oireet pahenevat usein juuri silloin, kun pitäisi liikkua, leikkiä ja nauttia keväästä, Allergia-, iho- ja astmaliiton asiantuntija Katariina Ijäs muistuttaa.

Vaikea siitepölyallergia voi aiheuttaa pitkittynyttä kurjaa oloa. Lapsen kokemus ajasta on tutkitusti erilainen kuin aikuisen: jos oireet kestävät pahimmillaan maaliskuusta elokuulle, tuntuu puolen vuoden oirejakso lapsesta loputtoman pitkältä. Lisäksi huonosti hoidettu siitepölyallergia lisää merkittävästi astmariskiä: siitepölyallergisilla riski sairastua astmaan on jopa kolminkertainen.

Lapsen oireilu kuormittaa koko perhettä. Yölliset heräilyt heikentävät myös vanhempien unta ja jaksamista, ja lapsen jatkuva huonovointisuus voi näyttäytyä kiukkuisuutena tai levottomuutena arjessa.

Hyvä hoito parantaa lapsen ja perheen elämänlaatua

Siitepölyallergiaa voidaan hoitaa tehokkaasti ja kohtuullisin kustannuksin. Allergisen nuhan ja silmäoireiden perushoitoon kuuluvat kortisonia sisältävät nenäsuihkeet, antihistamiinitabletit tai -liuokset sekä silmätipat. Vaikka monet lääkkeet ovat saatavilla ilman reseptiä, lapsen pitkäaikaisesta hoidosta on keskusteltava lääkärin kanssa.

Moni lapsi hyötyisi myös siedätyshoidosta. Siedätyshoito vähentää allergiaoireita jopa 80–90 prosenttia, ja osa allergisista tulee täysin oireettomiksi. Hoito voi merkittävästi helpottaa lapsen arkea ja vähentää myös astman kehittymisen riskiä.

Viime syksystä lähtien koivuallergian tablettisiedätyshoitoa ovat saaneet myös alle 18-vuotiaat, mutta yli 5-vuotiaat lapset. Tämä laajennus tuo uuden, lapsiystävällisen hoitovaihtoehdon entistä useamman perheen ulottuville. Lisäksi pistossiedätyshoitoa on tarjolla yli 5-vuotiaille koivun ja timotein siitepölyallergian hoitoon, ja timotein allergiaan myös tablettisiedätyksenä.

Allergiaviikolla huomio siitepölyallergian hoitoon

Siitepölyallergia koskettaa noin viidesosaa suomalaisista, yli miljoonaa ihmistä. Allergiaviikolla 16.–22.3. Allergia-, iho- ja astmaliitto jäsenyhdistyksineen kannustaa hoitamaan siitepölyallergiaa hyvin. Kampanjaviikon teemana on Älä niiskuta yksin! – Hoida siitepölyallergiasi hyvin.

Viikon aikana liiton jäsenyhdistykset järjestävät eri puolilla Suomea tapahtumia, tarjoavat tietoa, neuvontaa ja vertaistukea. Liitto järjestää 19.3. kaikille avoimen Lapsen siitepölyallergia -verkkoluennon. Terveydenhuollon ammattilaisia liitto kouluttaa 15.4. Siitepölyn siedätyshoidon perusteet -webinaarissa.