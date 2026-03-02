Pirkanmaan hyvinvointialue

Aluehallitus käsittelee lausuntoa rahoituslain muutoksesta 9.3.

4.3.2026 16:27:08 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Aluehallituksessa käsitellään maanantaina muun muassa lausuntoa hyvinvointialueiden rahoituslain muutoksesta sekä liikkeenluovutusta Tays Sastamalan sisäisten kuljetusten siirtämiseksi Tuomi Logistiikka Oy:lle.

Aluehallituksen esityslistalla on seuraavat asiat:

  • Hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiset asiat
  • Muutokset vuoden 2026 talousarvioon
  • Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
  • Sisäisen tarkastuksen vuosiyhteenveto 2025
  • Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnittelu 2026-2029
  • Oikaisuvaatimus viranhaltijan virkasuhteen purkamisesta koeajalla
  • Liikkeenluovutuksen hyväksyminen Tuomi Logistiikka Oy:n kanssa
  • Hyvinvointialuejohtajan varahenkilöiden nimeäminen
  • Vastaus valtuustoaloitteeseen - Ikäihmisten palveluiden saatavuuden ja peittävyyden parantaminen Pirkanmaan hyvinvointialueella 

    Katso aluehallituksen esityslista liitteineen verkossa

Yhteyshenkilöt

Pirkanmaan hyvinvointialue

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.

Lisätietoja pirha.fi.

