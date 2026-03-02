Aluehallitus käsittelee lausuntoa rahoituslain muutoksesta 9.3.
4.3.2026 16:27:08 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Aluehallituksessa käsitellään maanantaina muun muassa lausuntoa hyvinvointialueiden rahoituslain muutoksesta sekä liikkeenluovutusta Tays Sastamalan sisäisten kuljetusten siirtämiseksi Tuomi Logistiikka Oy:lle.
Aluehallituksen esityslistalla on seuraavat asiat:
- Hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiset asiat
- Muutokset vuoden 2026 talousarvioon
- Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
- Sisäisen tarkastuksen vuosiyhteenveto 2025
- Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnittelu 2026-2029
- Oikaisuvaatimus viranhaltijan virkasuhteen purkamisesta koeajalla
- Liikkeenluovutuksen hyväksyminen Tuomi Logistiikka Oy:n kanssa
- Hyvinvointialuejohtajan varahenkilöiden nimeäminen
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Ikäihmisten palveluiden saatavuuden ja peittävyyden parantaminen Pirkanmaan hyvinvointialueella
Katso aluehallituksen esityslista liitteineen verkossa
Yhteyshenkilöt
Erhola MarinaHyvinvointialuejohtaja, yhteydenotot assistentti Heidi Moksénin kauttaPuh:044 4729908marina.erhola@pirha.fi
Kinnunen ElinaViestintäjohtajaPuh:0505292003elina.kinnunen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue avasi jälleen palkalliset nuorten kesäharjoittelupaikat – haku on nyt käynnissä2.3.2026 15:55:40 EET | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialue tarjoaa ensi kesänä lähemmäs 200 palkallista kesäharjoittelupaikkaa 15–17‑vuotiaille nuorille. Hakuaika on käynnissä 2.–15.3.2026, ja paikkoja haetaan Kuntarekryn kautta.
Pirkanmaan hyvinvointialue varautuu yksityisen sosiaalipalvelualan uusiin lakkoihin27.2.2026 09:14:14 EET | Tiedote
Pirkanmaata koskee ensi viikolla 3.–5. maaliskuuta yksityisten sosiaalipalvelujen lakonuhka. Lakkovaroitus kohdistuu yksityisiin palveluntuottajiin, joilta myös Pirkanmaan hyvinvointialue ostaa palveluita. Palveluntuottajat ja hyvinvointialue ovat varautuneet tilanteeseen, ja asiakkaista huolehditaan myös mahdollisen lakon aikana.
Tays Keskussairaalan B-rakennuksen sisäänkäynti suljetaan 2. maaliskuuta23.2.2026 09:31:55 EET | Tiedote
Laajeneva työmaa tuo muutoksia kulkureitteihin. B-rakennukseen pääsee jatkossa kulkemaan esimerkiksi sairaalan pääsisäänkäynnin kautta. Saattoliikenne ja potilaskuljetukset ohjataan jatkossa pysäköintihalliin.
Ruovedellä ja Virroilla järjestetään asukastilaisuudet sosiaali- ja terveyspalvelujen muutoksista20.2.2026 11:04:37 EET | Tiedote
Pihlajalinna aloittaa Pohjois-Pirkanmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluntuottajana tämän vuoden keväällä. Virroilla ja Ruovedellä palvelut siirtyvät Keiturin Sotelta Pihlajalinnalle 1.4.2026. Alueen asukkaille muutoksesta kerrotaan infotilaisuuksissa Ruovedellä 4. maaliskuuta ja Virroilla 11. maaliskuuta.
Pirkanmaan sote-asemien lääkärin ja hoitajan vastaanottojen puhelinnumerot muuttuvat kevään ja syksyn aikana – uusi järjestelmä helpottaa asiointia20.2.2026 10:58:13 EET | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen sote-asemien, lähiasemien ja lähiasiointipisteiden lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla otetaan käyttöön uusi puhelinjärjestelmä vaiheittain kevään ja syksyn 2026 aikana. Uudistuksen myötä lääkärin ja hoitajan vastaanottojen puhelinnumeroihin tulee muutoksia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme