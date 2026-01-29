Nuorten yrittäjyys vahvassa kasvussa Suomessa – ilmiö näkyy jo yli 3 100 perustettuna 4H-yrityksenä
5.3.2026 07:50:00 EET | Suomen 4H-liitto | Tiedote
4H-järjestön tuoreet tilastot osoittavat nuorten yrittäjyyden vahvan kasvun Suomessa. Vuonna 2025 maassa toimi 3 115 nuorten perustamaa 4H-yritystä, mikä on 58 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noussut 5,34 miljoonaan euroon. Kasvun taustalla näkyvät sekä heikentynyt kesätyötilanne että nuorten selkeä asennemuutos: yhä useampi haluaa työllistää itse itsensä.
Kasvu on jatkunut pitkään. Vuonna 2009 Suomessa toimi alle sata 4H-yritystä, nyt määrä on yli 3 000. Vuonna 2025 nuoret perustivat 1 700 uutta 4H-yritystä.
– Pitkäjänteinen kehitys kertoo selkeästä asennemuutoksesta. Yrittäjyys nähdään yhä useammin realistisena ja houkuttelevana tapana rakentaa omaa työelämäpolkua jo nuorena, sanoo Suomen 4H-liiton erityisasiantuntija Sirkka Suomäki.
Ilmiö vahvistuu eri puolilla maata
Erityisen voimakasta kasvu on ollut Satakunnassa, jossa 4H-yritysten määrä on noussut neljässä vuodessa 51 yrityksestä 146:een. Pirkanmaalla toimii 431 ja Helsinki-Uudellamaalla 428 4H-yritystä. Myös Keski-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla toiminta on pysynyt vahvana.
Nuorten yrittäjyysasenteita koskevat kyselyt ja tutkimukset vahvistavat havainnon. Nuorten tulevaisuusraportin mukaan enemmistö nuorista pitää yrittäjyyttä tärkeänä Suomelle, ja yli puolet kertoo voivansa toimia yrittäjänä tulevaisuudessa.
4H:n arvion mukaan noin 11 000 nuorta on aloittanut yrittäjänä toiminnan järjestön kautta vuoden 2009 jälkeen.
– Aiemmin kasvu oli maltillista mutta tasaista. Viime vuosina kehitys on ollut selvästi voimakkaampaa. Kesätöiden vähyys, nuorten myönteinen suhtautuminen yrittäjyyteen sekä yrittäjyyskasvatuksen vahvistuminen kouluissa ja järjestötoiminnassa näkyvät nyt konkreettisina yrityksinä, Suomäki sanoo.
Kesätyöpaikkojen niukkuus ohjaa nuoria yrittäjyyteen
Nuorten työmarkkinat ovat kiristyneet. Pellervon taloustutkimuksen mukaan alle 25-vuotiaiden työttömyys kasvaa tällä hetkellä nopeimmin kaikista ikäryhmistä.
Kesätyöpaikkojen vähentyessä osa nuorista rakentaa ensimmäiset työkokemuksensa kesäyrittäjyyden kautta.
– Kesätöiden puute vaikuttaa varmasti, mutta taustalla on myös laajempi muutos. Nuoret haluavat ottaa asioita omiin käsiinsä, kokeilla, oppia ja ansaita omalla osaamisellaan. Yrittäjyys tarjoaa siihen suoran väylän, Suomäki toteaa.
Suurin osa 4H-yrittäjistä on alle 18-vuotiaita. Yritystoiminta on pienimuotoista ja tapahtuu nuoren vapaa-ajalla. Yrityksen keskimääräinen liikevaihto on noin 1 700 euroa vuodessa.
Suosituimpia toimialoja ovat pihatyöt, kotiapu, leipominen ja käsityöt. Viime vuosina kasvua on nähty myös sosiaaliseen mediaan, digipalveluihin ja tietotekniikkaan liittyvissä yritysideoissa.
Tietoa 4H-yrittäjyydestä
-
13–28-vuotias voi perustaa 4H:n kautta oman 4H-yrityksen
-
Nuori käy maksuttoman 4H-yrityskoulutuksen
-
Yritystoiminnan vuosittainen liikevaihto on 50–8 000 euroa
-
Jokaisella yrittäjällä on oma 4H-yritysohjaaja ja saa tukea paikalliselta 4H-yhdistykseltä
-
Yrityksen voi perustaa yksin tai tehdä yhteistyötä muiden 4H-yrittäjien kanssa
-
Toiminnasta voi saada opintopisteitä
-
Yritystoimintaa seurataan vuosittaisella raportoinnilla
Luvut perustuvat 4H-järjestön toimintatilastolukuihin.
Tarjoamme medialle aiheeseen liittyen haastateltavaksi asiantuntijoita sekä nuoria 4H-yrittäjiä useilta paikkakunnilta.
- Lue lisää 4H-yrittäjyydestä.
- LUT-yliopiston ja 4H-järjestön yhteisessä Elinvoimaa kuntiin 4H-yrittäjyydellä -tutkimushankkeessa (2023–2025) tuotettiin kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää tutkimustietoa nuorten omaehtoisesta, vapaa-ajalla tapahtuvasta yrittäjyydestä ja sen yhteydestä kuntien elinvoimaan.
Tietoja julkaisijasta
4H on valtakunnallisesti toimiva, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö.
Annamme lapsille ja nuorille mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa tekemällä oppien. Luomme harrastuksen kautta turvallisen ja vastuullisen polun aktiiviseen ja kestävään elämäntapaan, työelämään ja yrittäjyyteen. Toimimme sen puolesta, ettei yksikään lapsi tai nuori jäisi syrjään yhteiskunnasta.
4H-järjestö muodostuu Suomen 4H-liitosta ja eri puolella Suomea sijaitsevista 180 paikallisesta 4H-yhdistyksestä. Toiminnassamme on mukana 45 000 jäsentä.
