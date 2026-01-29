Nuorten yrittäjyys vahvassa kasvussa Suomessa – ilmiö näkyy jo yli 3 100 perustettuna 4H-yrityksenä

4H on valtakunnallisesti toimiva, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö.

Annamme lapsille ja nuorille mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa tekemällä oppien. Luomme harrastuksen kautta turvallisen ja vastuullisen polun aktiiviseen ja kestävään elämäntapaan, työelämään ja yrittäjyyteen. Toimimme sen puolesta, ettei yksikään lapsi tai nuori jäisi syrjään yhteiskunnasta.

4H-järjestö muodostuu Suomen 4H-liitosta ja eri puolella Suomea sijaitsevista 180 paikallisesta 4H-yhdistyksestä. Toiminnassamme on mukana 45 000 jäsentä.