Suomalaisia yhtiöitä epäillään alv-petoksista käytettyjen ajoneuvojen yhteisöhankinnoissa

5.3.2026 08:28:00 EET | Tulli | Tiedote

Tulli tutkii laajaa veropetosvyyhtiä, jossa muista EU-jäsenvaltioista yhteisökaupalla Suomeen hankittuja käytettyjä ajoneuvoja on muutettu marginaaliverotettaviksi ajoneuvoiksi vääränsisältöisin tosittein. Tutkinnassa olevissa tapauksissa on selvinnyt, että ajoneuvoja on hankittu yli 3 500 kappaletta ja ajoneuvoja on ostettu 115 miljoonan euron arvosta. Tapausten yhteenlaskettu vältettyjen verojen määrä on yli 60 miljoonaa euroja.

Tapauksissa kyse on niin sanotusta marginaaliveropetoksesta, jossa myynnin arvonlisävero on laskettu myytävän tuotteen katteesta. Myynnin arvonlisävero muodostuu pienemmäksi, jos ajoneuvo myydään eteenpäin marginaaliverotusmenettelyllä kuin että ajoneuvo myytäisiin normaalisti yleisiä säännöksiä soveltamalla.

Hankinnoissa käytetty vääriä arvonlisäverotunnisteita

Tutkinnassa olevat suomalaiset niin sanotut väliyhtiöt ovat hankkineet ajoneuvoja suurilta eurooppalaisilta huutokauppasivustoilta. Väliyhtiöt ovat käyttäneet ostoissaan hyväksi muun muassa bulgarialaisten ja saksalaisten petollisten toimijoiden arvonlisäverotunnisteita. Näiden toimijoiden arvonlisäverotunnisteilla on hankittu ajoneuvoja yhteisöhankintoina mutta niistä ei ole maksettu myyntimaahan arvonlisäveroa. Tämän jälkeen petollisten toimijoiden nimissä on laadittu vääränsisältöiset marginaaliverolliset laskut suomalaisten väliyhtiöiden kirjanpitoon. Menettelyllä on vältetty yhteisöhankinnasta maksettava arvonlisävero ja ajoneuvojen jälleenmyynnistä maksettava avoin vero Suomessa.

Rikosepäilyn kohteena myös yksi Suomen suurimmista autokauppaketjuista

Tutkinnassa olevat suomalaiset väliyhtiöt ovat myyneet ajoneuvot eteenpäin pääasiassa yhdelle Suomen suurimmista autokauppaketjuista. Esitutkinnan perusteella autokauppaketjun ostotoimintaan liittyvät henkilöt ovat olleet tietoisia ajoneuvojen maahantuontiin liittyvästä petollisesta toiminnasta. 

Rikosnimikkeet ovat törkeitä

Verohallinto on suorittanut tapauksissa verotarkastuksia suomalaisiin väliyhtiöihin ja autokauppaketjuun. Tulli on tehnyt myös turvaamistoimenpiteitä esitutkintojen aikana. Tutkinnassa olevien tapausten rikosnimikkeinä ovat törkeä veropetos ja törkeä kirjanpitorikos. Tulli on kohdistanut pakkokeinoja tutkinnassa oleviin yrityksiin liittyen ensimmäisen kerran jo vuonna 2024 ja viimeksi helmikuussa 2026.

Tullin tutkinnassa olevissa ajoneuvojen yhteisöhankintojen arvonlisäveropetostapauksissa asianomistajana on Verohallinto. Osassa rikosasioista syyteharkinta tullaan suorittamaan Länsi-Suomen syyttäjäalueella, osassa Euroopan syyttäjävirastossa (EPPO). Rikosasioiden esitutkinta on kesken.

Yhteyshenkilöt

Hannu Sinkkonen, valvontajohtaja
hannu.sinkkonen(at)tulli.fi
p. 040 332 4389

