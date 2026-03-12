Petolliset-kilpailija kiusallisen valinnan edessä – päättää kasvotusten, kenen peli katkeaa: “Hirvittävä tilanne”

Vanajanlinnan käytävät ja salongit täyttyvät jälleen kuiskailuista, salaisuuksista ja petoksista. Suosikkiohjelma Petollisten uudella kaudella peli käynnistyy ennennäkemättömällä vauhdilla, sillä 20 julkisuudesta tuttua kilpailijaa kohtaavat toisensa ensimmäistä kertaa suoraan pyöreässä pöydässä.

Lauantaina nähtävässä ensimmäisessä jaksossa kilpailijat istuutuvat pyöreään pöytään silmät sidottuina, vailla tietoa siitä, keitä muita ympärillä istuu. Pian yllättävän ensikohtaamisen jälkeen linnanherra Christoffer Strandberg valitsee pelaajien joukosta uudet petolliset.

Yllätykset eivät kuitenkaan lopu vielä siihen, sillä ennen pyöreää pöytää, Christofferin haastattelussa, kukin osallistuja on vetänyt pakasta itselleen kortin. Viisi heistä on vetänyt kohtalon kortin, joka lähettää heidät pyöreästä pöydästä suoraan linnan vankityrmään.

Tyrmään joutuvat: Sanna Ukkola, Anniina Valtonen, Marios Kleovoulou, Alha sekä Rita Niemi-Manninen.

- Tyrmä kuulostaa vähän niheeltä, Alha tuumaa.

- Ja me ei päästä tutustumaan muihin ihmisiin nyt, Rita ja Anniina harmittelevat.

- Sentään päästään tutustumaan toisiimme, Sanna miettii.

Illalla tyrmässä Christoffer tulee tapaamaan viisikkoa. Linnanherralla on hihassaan uusi korttitemppu.

- Valitsette itsellenne kortit, jonka seurauksena yksi teistä poistuu pelistä välittömästi, linnanherra kertoo, saaden tyrmäläiset haukkomaan henkeään.

- Saakeli, mun sydänkäyrä meni silleen tu-tum, jäi yks lyönti välistä. Nyt tää mun peli oli tässä, Anniina Valtonen sanoo.

VIDEO:Petolliset-kilpailija kiusallisen valinnan edessä – päättää kasvotusten, kenen peli katkeaa

Lopulta pelätyn kohtalon kortin vetää Marios, joka valmistautuu surullisena hyvästelemään muut. Linnanherralla on kuitenkin hihassaan vielä yksi temppu:

- Marios, sinun kohdallasi kohtalon kortti tarkoittaa sitä, että sinun kohtalosi on... valita, että kenen peli päättyy tähän.

- V**tu, sä oot hullu äijä! Alha huudahtaa.

- Ei tää oo todellista, muut parahtavat epäuskoisina.

- Tää on ihan hirvittävää, että mulle annetaan tämmönen, Marios vaikeroi.

Linnanherra tarkentaa vielä, että Marios ei saa valita itseään, vaan valinnan on kohdistuttava johonkin muista neljästä tyrmäläisestä. Marios joutuukin tekemään tiukan valinnan muiden silmien edessä.

Petollisia pääsee tällä kaudella seuraamaan aiempaakin tiiviimmin, sillä tuttujen Petolliset Podcastin sekä Petollisten paljastuksen lisäksi Ruudussa nähdään tällä kaudella Yölliset päiväkirjat -sarja, jossa päästään vieläkin syvemmälle kilpailijoiden mielenmaisemiin, kun he ovat pitäneet videopäiväkirjaa iltaisin huoneisiinsa lukittuina.

Tällä kaudella mukana kisaamassa ovat: meteorologi Anniina Valtonen, ex-mäkihyppääjä Janne Ahonen, hyvintointivalmentaja Rita Niemi-Manninen, näyttelijä Valtteri Lehtinen, sanataiteilija Simo Frangén, podcast-juontaja Jasmiina Yildiz, artisti Hassan Maikal, näyttelijä Karoliina Blackburn, sisällöntuottaja Alharith "Alha" Obaid, juontaja & sisällöntuottaja Alina Voronkova, mediapersoona Joona Hellman, Dj Amanda Harkimo, artisti Aaron Bojang, tubettaja Beata "Paqpa" Rodas, radiojuontaja Jussi Ridanpää, laulaja Mika Ikonen, artisti Petra Gargano, toimittaja Sanna Ukkola, artisti Marios "Hasaäijä" Kleovoulou sekä urheilutoimittaja Anni Jämsä.