Muistutus: Kutsu toimittajatilaisuuteen: Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 6.3. klo 9–10

Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin maaliskuun ensimmäisen täysistunnon aiheita ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin.

Tällä kertaa toimittajatilaisuuteen osallistuvat mepit Aura Salla (EPP, kok.), Eero Heinäluoma (S&D, sd.), Elsi Katainen (Renew, kesk.), Anna-Maja Henriksson (Renew, r.), Maria Ohisalo (Greens/EFA, vihr.) ja Merja Kyllönen (The Left, vas.).

Maaliskuun ensimmäisessä täysistunnossa parlamentti keskustelee ja äänestää mm. EU:n ja Yhdysvaltojen poliittisista suhteista, EU:n yhteisistä puolustushankkeista ja EU:n laajentumisstrategiasta. Lisäksi mepit äänestävät myös uusista matkapaketteja ja yhdistettyjä matkajärjestelyjä koskevista säännöistä sekä tarpeesta tehostaa yhteistyötä Kanadan kanssa.

Pyydämme toimittajia ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään torstaihin 5.3. klo 14 mennessä osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Lähetämme ilmoittautuneille linkin tilaisuuteen ja ohjeet kysymysten esittämistä varten.