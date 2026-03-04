Muistutus: Kutsu toimittajatilaisuuteen: Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 6.3. klo 9–10
5.3.2026 09:21:46 EET | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Kutsu
Tervetuloa etäyhteyksin järjestettävään toimittajatilaisuuteen perjantaina 6.3. klo 9–10 Suomen aikaa.
Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin maaliskuun ensimmäisen täysistunnon aiheita ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin.
Tällä kertaa toimittajatilaisuuteen osallistuvat mepit Aura Salla (EPP, kok.), Eero Heinäluoma (S&D, sd.), Elsi Katainen (Renew, kesk.), Anna-Maja Henriksson (Renew, r.), Maria Ohisalo (Greens/EFA, vihr.) ja Merja Kyllönen (The Left, vas.).
Maaliskuun ensimmäisessä täysistunnossa parlamentti keskustelee ja äänestää mm. EU:n ja Yhdysvaltojen poliittisista suhteista, EU:n yhteisistä puolustushankkeista ja EU:n laajentumisstrategiasta. Lisäksi mepit äänestävät myös uusista matkapaketteja ja yhdistettyjä matkajärjestelyjä koskevista säännöistä sekä tarpeesta tehostaa yhteistyötä Kanadan kanssa.
Pyydämme toimittajia ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään torstaihin 5.3. klo 14 mennessä osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Lähetämme ilmoittautuneille linkin tilaisuuteen ja ohjeet kysymysten esittämistä varten.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia SiitonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Roosa PurhonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
