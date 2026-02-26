Uskalla Yrittää 2026: Uudenmaan oppilaitoksista 12 nuorten harjoitusyritystä finaaliin

Espoossa palkittiin innovatiivisia tuotteita ja monipuolisia palveluita. Yläkoulun ja toisen asteen opiskelijat esittelivät kehittämiään tuotteita ja palveluita messutapahtumissa Kauppakeskus Sellossa.

Uudenmaan alueelta Uskalla Yrittää -kilpailun finaaliin etenivät seuraavat NYT-yritykset

Paras NYT-yritys

Perusaste: Taitoiza NYT

Lauttasaaren yhteiskoulu, Helsinki

Liikeidea: Taitoiza-sovellus tekee opiskelusta tehokkaampaa, henkilökohtaisempaa ja mielekkäämpää opiskelijoille. Käyttäjä ottaa kuvia koealueen sivuista, jotka sovellus muuntaa erilaisiksi oppimista tukeviksi peleiksi, kuten flash cardeiksi, monivalintakysymyksiksi tai yhdistelypeleiksi.

Palkitsemisperusteet: Yritys ratkaisee yhteiskunnallista haastetta innovatiivisesti. Tuote vastaa asiakaskunnan, erityisesti nuorten tarpeeseen ja liiketoimintamalli on skaalattavissa. Myös tekoälyn tuomat mahdollisuudet on huomioitu tuotekehityksessä. Yrittäjät toimivat lisäksi tiiminä hyvin yhteen.

Toinen aste: Shroomies NYT

Etu-Töölön lukio, Helsinki

Liikeidea: Yritys myy ilmakuivattua sienijerkyä, johon on lisätty proteiinia. Tuote on monikäyttöinen.

Palkitsemisperusteet: Yrityksellä on loistava tuote ja innostunut meininki. Kaikki on kunnossa – niin tuote, brändi kuin markkinointi. Vastuullinen toiminta ja ekologisuus on otettu upeasti huomioon. Yrityksellä on isoja tulevaisuuden suunnitelmia.

Paras liikeidea

Perusaste: Porvoonpuu UF -yritys

Lyceiparkens skola, Porvoo

Liikeidea: Porvoonpuu UF tekee kaikkea, mikä liittyy puihin ja puutarhoihin. Jos et ole tyytyväinen siihen, miltä pihasi näyttää, voimme tulla laittamaan sen kuntoon toiveidesi mukaan.

Palkitsemisperusteet: Yrityksen palvelu ratkaisee asiakkaan ongelman. Sen takana on motivoitunut tiimi, joka haluaa kehittää tekemistään. Yrityksellä on jo näyttöä yritystoiminnasta ja sen taloudellinen puoli on hyvin hallussa.

Toinen aste: SPROUT NYT

Vihdin lukio, Vihti

Liikeidea: Kasvun markkinapaikka muille nuorille yrittäjille! Alustamme tarjoaa jäsenille netissä olevan markkinapaikan sisältäen kaiken tarvittavan yrityksen kasvuun. Sivumme mahdollistaa muun muassa omat brändättävät myyntisivut, myynnin sekä valmiin asiakaskunnan.

Palkitsemisperusteet: Yritys tarjoaa ympäristön ja alustan uusille nuorille yrittäjille. Tuomaristoon teki vaikutuksen skaalattava palvelu useille ikäryhmille ja erilaisille toimijoille. Edullinen hinta ja uusien käyttäjien on helppo lähteä mukaan. Yrityksellä on motivoitunut tiimi ja hyviä esiintyjiä.

Paras tuote





Perusaste: Dreamy Soaps UF

Lagstads skola, Espoo

Liikeidea: Yritys valmistaa käsintehtyjä tuoksullisia sekä tuoksuttomia saippuoita. Haluamme luoda puhtaan ja hyväntuoksuisen tunteen tuotteiden käyttäjille.

Palkitsemisperusteet: Tuote oli houkuttelevan näköinen ja tiimi esitteli sitä innostuneesti. Valmistusprosessi ja tuotteen ominaisuudet osattiin kuvailla hienosti ja kattavasti. Yrityksen tuotevalikoima on laaja ja sopii eri käyttäjäryhmille. Liiketoimintaa on myös mahdollisuus laajentaa esimerkiksi kynttilöiden tuotantoon.

Toinen aste: GreenTrend NYT

Ammattioppilaitos Mercuria, Vantaa

Liikeidea: Itsetehtyjä kustomoituja vaatteita kierrätetyistä materiaaleista ja kankaista. Luomme ja suunnittelemme vaatteet uniikeiksi edistäen kestävää kehitystä.

Palkitsemisperusteet: Yrityksellä on todella hyvä ja kansainvälinen slogan, ja kansainvälisyys on heti alusta alkaen mukana toiminnassa ja suunnitelmissa. Hyvä hinnoittelu, kestävä kehitys ja ekologiset arvot näkyvät kaikessa toiminnassa. Valovoimaisia esiintyjiä ja yrittäjiä, jotka tunsivat tuotteensa hyvin. Tiimissä oli selkeät roolit, ja tuote muokkautuu asiakkaan mukaan. Yritys on ajan hermolla nuorten maailmassa.

Paras palvelu





Perusaste: CityTassu NYT

Lauttasaaren yhteiskoulu, Helsinki

Liikeidea: Yrityksen palveluihin kuuluvat koirien ulkoiluttaminen sekä koirien ja kissojen vahtiminen joko kotona tai esimerkiksi kauppakeskuksessa asiakkaan ruokaostoksen ajan. CityTassu NYT pyrkii helpottamaan koiran- ja kissanomistajien arkea.

Palkitsemisperusteet: Palvelu on innovatiivinen ja selkeä kokonaisuus, joka ratkaisee arjen ongelmia. Yritys on tunnistanut kohderyhmän tarpeet ja sillä on potentiaalia laajentaa liiketoimintaansa sekä esimerkiksi työllistää muita nuoria kesätöihin. Tiimi on pohtinut liiketoiminnan bisnesmalleja sekä tulevaisuuden kasvusuunnitelmaa. Nuoret osasivat myös hyvin esitellä palveluaan.

Toinen aste: KoneKingi UF

Kyrkslätts gymnasium, Kirkkonummi

Liikeidea: Yritys ostaa käytettyjä tietokoneita, vaihtaa niihin paremmat osat ja kunnostaa ne myytäviksi.

Palkitsemisperusteet: Kierrätys ja ekologisuus korostuvat yrityksen liiketoiminnassa. Tiimissä on korkea ammattitaito, ja yrittäjät ovat asiantuntevia tuotteensa suhteen. Hinnoittelu oli mietitty hyvin. Yrityksen palvelu vastaa asiakkaiden tarpeeseen, ja tuomaristo näkee yrityksellä kasvupotentiaalia.

Paras messupiste





Toinen aste: Klyra NYT

Etu-Töölön lukio, Helsinki

Liikeidea: Klyra NYT myy yhtä Suomen tehokkaimmista ja eniten testejä läpäissyttä käsihuuhdetta. Klyran NYTin desinfiointi- ja suojasuihke jättää käyttäjälle huomaamattoman kalvon iholle, joka suojaa vielä monta tuntia käytön jälkeen. Tuote on pääosin luonnollinen ja valmistettu Suomessa.

Palkitsemisperusteet: Messupiste oli yhtenäinen ja hyvin suunniteltu. Tiimin vahvuus oli vuorovaikutus, ja asiakkaat osattiin kohdata myyntimielessä. Selkeä ja hieno kokonaisuus.

Paras myyntipuhe





Toinen aste: NextSummer NYT

Etu-Töölön lukio, Helsinki

Liikeidea: Yrityksellä on nettisivut kesätöiden hakuun. Nettisivuilla on eri yritysten työhakemuksia, joita nuoret voivat täyttää ja hakea kesätöitä suoraan nettisivujemme kautta. Nettisivuilla on myös valmiita ilmaisia CV-pohjia sekä ohjeet kesätöiden ja esim. videotyöhakemuksen tekemiseen.

Palkitsemisperusteet: Myyntipuheen aloitus oli tunteisiin vetoava ja esitys tuli suoraan sydämestä. Iso yhteiskunnallinen ongelma kuvattiin selkeästi ja siihen tarjottiin ratkaisu. Esitys oli selkeä ja ammattimainen ja esittäjällä oli innostunut, läsnä oleva ote sekä tiivis katsekontakti yleisöön. Esitys oli tiivis, napakka, selkeä ja vakuuttava sekä sisällöltään mielenkiintoisesti rakennettu.

Paras vastuullinen NYT-yritys



Toinen aste: Donna Doki Craft Room NYT

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Espoo

Liikeidea: Yritys valmistaa kierrätetystä materiaalista tai kirppikseltä löytyneistä tuotteista luovia asusteita ja leluja. Jokainen tuote on uniikki.

Palkitsemisperusteet: Yritys tekee roskasta kaunista ja käytännöllistä ja opettaa myös muita tekemään. Ekologisuuden ja kiertotalouden lisäksi toiminnassa korostuu sosiaalinen vastuu. Yrityksellä on hyvä näkemys omasta brändistään ja liiketoiminnan kehittämisestä tulevaisuudessa.

Paras yhdessä tekemisen NYT-yritys





Toinen aste: shine&serve NYT

Vihdin lukio, Vihti

Liikeidea: Juhliin liittyviä apupalveluita: siivousta, tarjoilua tai paikkojen järjestelyä.

Palkitsemisperusteet: Yrityksen tiimityö ja vastuunjako on selkeää. Yrityksellä on rohkeutta ja valmiutta verkostoitua, ja yhteistyötä on tehty muiden yritysten kanssa. Yrittäjät ottivat vastaan ja keräsivät myös itse palautetta ja olivat valmiita kehittämään toimintaansa palautteen perusteella.

Lisäksi tapahtumassa jaettiin seuraavat palkinnot



Paras messupiste – perusaste: Kindled UF

Grundskolan Norsen, Helsinki

Liikeidea: Yritys myy kotitekoisia soijavahasta tehtyjä kynttilöitä eri muodoissa.

Palkitsemisperusteet: Yrityksen messupiste oli selkeä ja visuaalisesti houkutteleva. Tuotteet oli laitettu esille edustavasti. Hinnasto oli selkeä ja kaikki tarvittava tieto oli hyvin esillä.

Paras myyntipuhe – perusaste: Handsaver NYT

Lauttasaaren yhteiskoulu, Helsinki



Liikeidea: Käsintehtyjä saippuoita trendaavilla tuoksuilla.



Palkitsemisperusteet: Tiimi esitti myyntipuheen vakuuttavasti ja selkeästi. Aloitus herätti heti yleisön kiinnostuksen, ja esitys eteni johdonmukaisesti alusta loppuun. Hyvä tempo, aikarajassa pysyminen ja tuotteen luonteva esilläolo tukivat kokonaisuutta. Itsevarma esiintyminen sekä yleisön osallistaminen kysymyksillä vahvistivat viestin vaikuttavuutta.

Tapahtumiin osallistuneista NYT-yrityksistä ja tuomareista löytyy lisätietoa tapahtumien verkkosivuilta:

3.3. Perusaste

4.3. Toinen aste

Tapahtumassa palkittiin myös Vuoden yrittäjyyskasvatusopettaja



Alueen aluetapahtumassa jaettiin myös tunnustus ansioituneesta työstä yrittäjyyskasvatuksen parissa, jonka sai Reetta Oksanen Vuosaaren lukiosta. Häntä kuvaillaan näin:

Reetta Oksanen on vaikuttanut monen itähelsinkiläisen nuoren arkeen ja koulunkäyntiin. Hän käynnisti Vuosi yrittäjänä -opinnot Vuosaaren lukiossa viime lukuvuonna ja nyt yrittäjyysohjelmassa on mukana jo yli 60 nuorta. Oksanen osoittaa työssään yrittäjämäistä asennetta ja rakentaa oppilaitoksen yrittäjyysopinnoille yhteistyöverkostoja aina ulkomaita myöten. Ennen kaikkea hän on onnistunut siinä vaikeimmassa, eli tuomaan yrittäjyyskasvatuksen osaksi oppilaitoksen rakenteita ja toimintakulttuuria.

Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajan alueen alueella valitsivat ehdotusten perusteella Nuorten NYTin asiantuntijat.

Kevään Uskalla Yrittää -finaalista kohti Euroopan mestaruuskisoja

Uskalla Yrittää -kilpailun finaali järjestetään 28.–29.4.2026 Helsingissä. Finaalissa palkitaan nuorten harjoitusyrityksiä useissa eri kategorioissa ja valitaan vuoden parhaat NYT-yritykset. Suomen parhaaksi valittavan NYT-yrityksen matka jatkuu kohti kesän Gen-E-tapahtumaa, Euroopan suurinta nuorten yrittäjyyskilpailua Latvian Riikassa.

Vuosi yrittäjänä -opinnot vahvistavat nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja

Uskalla Yrittää -tapahtumien valokeilassa ovat NYTin Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa mukana olevat nuoret. Oppijat perustavat vuoden aikana oikealla rahalla toimivan NYT-yrityksen ja keräävät arvokasta käytännön kokemusta yrittäjyydestä sekä taloustaidoista.

Vuonna 2026 aluetapahtumiin ympäri Suomen osallistuu yli 640 NYT-yritystä ja yli 1 600 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa, jotka ovat perustaneet kuluvan lukuvuoden aikana harjoitusyrityksen Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa. Yrittäjyystaitoja kehittävään ohjelmaan osallistui vuonna 2025 yli 4 400 opiskelijaa yli 220 oppilaitoksesta ja yksiköstä ympäri Suomen. Kansainvälisesti nuorten yrittäjämäistä asennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa vahvistava ohjelma on käytössä yli 110 maassa.

Lisätietoja Espoon aluetapahtumista ja haastattelupyynnöt:

Veera Hakaste

Asiantuntija, yrittäjyyskasvatus ja koulutuspalvelut

p. 050 3559 975

veera.hakaste@nuortennyt.fi

Haastattelupyynnöt ja valokuvat:

Kaisa Huikuri

Viestintäjohtaja

p. 045 7734 9347

kaisa.huikuri@nuortennyt.fi