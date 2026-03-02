Kreatiinin suosio kasvaa ja käyttö laajenee – Nutri Worksin kreatiinit valittiin Vuoden 2026 Liikkujan tuotteeksi

Kreatiini on yksi käytetyimmistä ravintolisistä urheilussa, ja sen käyttäjäkunta on hyvin laaja. Sitä käyttävät niin huippu-urheilijat kuin aktiiviset kuntoilijat. Sen on osoitettu lisäävän fyysistä suorituskykyä peräkkäisissä lyhytkestoisissa ja kovatehoisissa suorituksissa, minkä vuoksi se on vakiinnuttanut asemansa urheiluravitsemuksessa.

Nutri Works -sarjan kreatiinivalmisteet tunnetaan puhtaudestaan, laadukkaista raaka-aineistaan ja hyvästä liukenevuudestaan. Tuotteet soveltuvat niin tavoitteellisille urheilijoille kuin aktiivisille kuntoilijoille, jotka haluavat tukea harjoitteluaan ja suorituskykyään osana suunnitelmallista liikuntaa.

”Olemme erittäin iloisia ja kiitollisia tästä tunnustuksesta. Nutri Works -sarjan tuotteita on kehitetty ajatuksella, että ne tarjoavat monipuolisesti vaihtoehtoja harjoittelun tueksi. Haluamme tuoda markkinoille tuotteita, jotka ovat toimivia, helposti käytettäviä ja sopivat osaksi aktiivista elämäntapaa niin tavoitteellisille urheilijoille kuin tavallisille kuntoilijoille. Voittaneessa tuotesarjassa on pyritty huomioimaan myös kuluttajien erilaiset maku- ja käyttömieltymykset, minkä vuoksi sarja sisältää kreatiinia useissa eri käyttömuodoissa, jotta mahdollisimman monelle löytyisi itselleen sopiva valmiste”, sanovat Nutrimarket Oy:n yrittäjät Katja ja Anton Kiuttu.

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton mukaan voittajatuote heijastaa myös laajempaa kehitystä liikunnan ja ravitsemuksen yhdistymisessä.

”Kreatiinin suosio on viime vuosina kasvanut selvästi, ja kiinnostus sitä kohtaan näkyy myös tutkimuksessa. Kreatiinia ei mielletä vain urheilijoiden ravintolisäksi, vaan sitä tarkastellaan yhä laajemmin myös esimerkiksi aivojen energiatalouteen, palautumiseen ja ikääntyvien lihaskuntoon liittyvissä tutkimusalueissa. Tämä kertoo urheiluravitsemuksen alan vahvasta kehityksestä ja siitä, kuinka aktiivisesti uusia näkökulmia ravitsemuksen ja suorituskyvyn yhteyteen tutkitaan. Nutri Works lisää hyvällä tavalla kreatiinin tunnettuutta ja huomioi käyttäjien erilaisia tarpeita onnistuneesti”, sanoo Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.