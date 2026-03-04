Tävlingen Våga vara företagsam för unga 2026: 12 företag från Nyland fortsätter till finalen

I Esbo segrade innovationer inom frisörbranschen och miljövänliga lösningar. Elever i högklasserna och studerande på andra stadiet presenterade sina företagsprodukter och -tjänster under Våga vara företagsam-evenemanget i köpcentret Sello, Esbo.

Följande UF-företag från Nyland fortsätter till Våga vara företagsam-finalen



Bästa UF-företag





Grundskolan: Taitoiza NYT

Drumsö samskola, Helsingfors

Affärsidén: Taitoiza-appen gör studierna effektivare, mer personliga och mer meningsfulla för studerande. Användaren tar bilder av provområdets sidor som appen omvandlar till olika inlärningsstödjande spel, såsom flashcards, flervalsfrågor eller kombinationsspel.

Motivering: Företaget löser en samhällelig utmaning på ett innovativt sätt. Produkten svarar mot kundernas behov, särskilt ungas, och affärsmodellen är skalbar. Även de möjligheter som artificiell intelligens medför har beaktats i produktutvecklingen. Dessutom fungerar företagarna väl tillsammans som ett team.



Andra stadiet: Shroomies NYT

Etu-Töölön lukio, Helsingfors

Affärsidén: Företaget säljer lufttorkad svampjerky med tillsatt protein. Produkten är mångsidig.

Motivering: Företaget har en utmärkt produkt och ett entusiastiskt driv. Helheten är genomtänkt – produkt, varumärke och marknadsföring stöder varandra på ett övertygande sätt. Ansvarsfullhet och ekologiska värden genomsyrar verksamheten på ett föredömligt sätt. Företaget har dessutom ambitiösa och tydliga framtidsplaner.

Bästa affärsidén





Grundskolan: Porvoonpuu UF

Lyceiparkens skola, Borgå

Affärsidén: Porvoonpuu UF gör allt som har med träd och trädgård att göra. Om du inte är nöjd med hur din gård ser ut kan vi komma och fixa till din gård just som du vill.

Motivering: Företagets tjänst löser kundens problem. Bakom verksamheten står ett motiverat team som vill utveckla sitt arbete. Företaget har redan visat prov på företagande och har god kontroll över sin ekonomi.



Andra stadiet: SPROUT NYT

Vihdin lukio, Vichtis

Affärsidén: En tillväxtmarknadsplats för unga entreprenörer. Plattformen erbjuder allt som behövs för företagsutveckling: egna varumärkesanpassade säljsidor, försäljning och en färdig kundbas.

Motivering: Företaget erbjuder en plattform och miljö för unga entreprenörer. Juryn imponerades av den skalbara tjänsten som lämpar sig för olika åldersgrupper och aktörer. Den förmånliga prissättningen och den låga tröskeln för nya användare gör tjänsten lättillgänglig. Teamet är motiverat och består av engagerade och skickliga presentatörer.

Bästa produkt





Grundskolan: Dreamy Soaps UF

Lagstads skola, Esbo

Affärsidén: Företaget säljer handggjorda tvålar med både doft och utan doft. Vi vill skapa en ren och god doftande känsla.

Motivering: Produkten var attraktiv och teamet presenterade den med entusiasm. Tillverkningsprocessen och produktens egenskaper beskrevs på ett utmärkt och omfattande sätt. Företagets produktsortiment är brett och passar olika användargrupper. Verksamheten kan också utvidgas till exempel till produktion av ljus.

Andra stadiet: GreenTrend NYT

Ammattioppilaitos Mercuria, Vanda

Affärsidén: Vi producerar handgjorda, kundanpassade kläder av återvunna material och tyger. Våra plagg är unika och främjar hållbar utveckling.

Motivering: Företaget har en stark och internationellt gångbar slogan, och internationalisering har varit en naturlig del av verksamheten redan från start. Prissättningen är väl genomtänkt, och hållbar utveckling samt ekologiska värderingar genomsyrar hela verksamheten. Entreprenörerna är karismatiska och har god produktkännedom. Teamet har tydliga roller, produkten kan anpassas efter kundens behov och företaget är väl förankrat i ungas samtid.

Bästa tjänst





Grundskolan: CityTassu NYT

Drumsö samskola, Helsingfors

Affärsidén: Företagets tjänster omfattar hundpromenader samt passning av hundar och katter, antingen i hemmet eller till exempel i ett köpcentrum medan kunden handlar. CityTassu NYT strävar efter att underlätta vardagen för hund- och kattägare.

Motivering: Tjänsten är en innovativ och tydlig helhet som löser vardagliga problem. Företaget har identifierat målgruppens behov och har potential att utvidga sin verksamhet samt till exempel sysselsätta andra unga under sommaren. Teamet har reflekterat över affärsmodeller och en framtida tillväxtplan. De unga kunde också på ett övertygande sätt presentera sin tjänst.

Andra stadiet: KoneKingi UF

Kyrkslätts gymnasium, Kyrkslätt

Affärsidén: Företaget köper begagnade datorer, uppgraderar komponenterna och renoverar dem för försäljning.

Motivering: Återvinning och ekologiskt tänkande står i centrum för företagets verksamhet. Teamet besitter hög yrkeskompetens och entreprenörerna har god sakkunskap om sin produkt. Prissättningen är väl genomarbetad. Tjänsten svarar tydligt mot ett kundbehov, och juryn ser god tillväxtpotential i företaget.

Bästa mässmonter





Andra stadiet: Klyra NYT

Etu-Töölön lukio, Helsingfors

Affärsidén: Klyra NYT säljer ett av Finlands mest effektiva och testade handdesinfektionsmedel. Desinfektions- och skyddssprayen lämnar en osynlig skyddsfilm på huden som verkar i flera timmar. Produkten är huvudsakligen naturlig och tillverkad i Finland.

Motivering: Mässmontern var enhetlig, genomtänkt och visuellt tilltalande. Teamets styrka låg i interaktionen och i förmågan att möta kunderna på ett professionellt och säljande sätt. Helheten var tydlig, stilren och mycket väl genomförd.

Bästa säljpitch





Andra stadiet: NextSummer NYT

Etu-Töölön lukio, Helsingfors

Affärsidén: Företaget driver en webbplats för sommarjobbssökning där unga kan ansöka om jobb direkt. Webbplatsen erbjuder även gratis CV-mallar och guider för jobbsökning och videointervjuer.

Motivering: Inledningen av säljpitchen var känslomässigt engagerande och presentationen kom direkt från hjärtat. Ett stort samhälleligt problem beskrevs tydligt och en lösning presenterades. Presentationen var tydlig och professionell, och presentatören hade ett engagerat och närvarande sätt samt god ögonkontakt med publiken. Presentationen var kort, tydlig och övertygande, och innehållet var uppbyggt på ett intressant sätt.

Bästa hållbara UF-företag





Andra stadiet: Donna Doki Craft Room NYT

Omnia, Esbo

Affärsidén: Företaget tillverkar kreativa accessoarer och leksaker av återvunnet material eller produkter från loppmarknader. Varje produkt är unik.

Motivering: Företaget förvandlar avfall till något vackert och användbart och inspirerar även andra att göra detsamma. Utöver ekologiskt och cirkulärt tänkande betonas socialt ansvar i verksamheten. Företaget har en tydlig förståelse för sitt varumärke och en genomtänkt vision för den framtida affärsutvecklingen.

Bästa UF-företag i samarbete





Andra stadiet: shine&serve NYT

Vihdin lukio, Vichtis

Affärsidén: Hjälptjänster för fester: städning, servering och arrangemang.

Motivering: Teamarbetet och ansvarsfördelningen i företaget är tydliga och välfungerande. Entreprenörerna visar mod och en stark vilja att nätverka och har aktivt samarbetat med andra företag. De har tagit emot och samlat in feedback, även på eget initiativ, och varit beredda att utveckla sin verksamhet utifrån den respons de fått.

Vid evenemanget delades dessutom följande priser ut





Bästa mässmonter – grundskolan: Kindled UF

Grundskolan Norsen, Helsingfors

Affärsidén: Kindled UF säljer hemlagade ljus i olika former gjorda av sojavax.

Motivering: Företagets mässmonter var tydlig och visuellt tilltalande. Produkterna var representativt framlagda. Prislistan var tydlig och all nödvändig information var väl synlig.

Bästa säljpitch – grundskolan: Handsaver NYT

Drumsö samskola, Helsingfors

Affärsidén: Handgjorda tvålar med trendiga dofter.

Motivering: Teamet presenterade sin säljpitch på ett övertygande och tydligt sätt. Inledningen väckte omedelbart publikens intresse och presentationen följde en tydlig röd tråd från början till slut. Ett bra tempo, att hålla sig inom tidsramen och att produkten fanns naturligt med på scenen stärkte helheten. Ett självsäkert framförande samt att engagera publiken genom frågor ökade budskapets genomslagskraft.

Mer information om de UF-företag och domarna som deltog i evenemanget finns på evenemangets webbplats:

3.3 Högklasserna

4.3 Andra stadiet

Vid evenemanget belönades också Årets lärare i företagsamhetsfostran i regionen

Vid evenemanget i Esbo fick Reetta Oksanen från Vuosaaren lukio utmärkelsen för sitt framstående arbete inom företagsamhetsfostran. Hon beskrivs på följande sätt:

År efter år lyckas hon inspirera och engagera ett stort antal studerande vid sitt gymnasium i att våga tänka stort, testa idéer och förverkliga dem genom att grunda UF-företag som under årens lopp även klarat sig bra i Våga vara företagsam-sammanhang. Flera av UF-företagen har levt vidare och blivit riktiga verksamma företag.

Med sitt genuina engagemang, sin kunskap och sin förmåga att se potentialen i varje studerande väcker hon entreprenörsanda och framtidstro hos sina studerande. Hon har dessutom en stark vilja att bygga broar mellan olika utbildningsstadier och till näringslivet.

Från finalen på våren till EM-tävlingen i sommar

Finalen i tävlingen Våga vara företagsam ordnas i Helsingfors 28–29.4.2026. På det spännande finalevenemanget får ungas övningsföretag priser i flera kategorier. I finalen utses också årets bästa UF-företag, som får representera Finland på evenemanget Gen-E sommaren 2026 i Riga, Lettland.

Programmet Ett år som företagare främjar företagsamhets-, arbetslivs- och ekonomikunskaper

Våga vara företagsam-evenemangen riktar strålkastaren på de unga som deltar i Ett år som företagare-programmet. Under året grundar deltagarna ett UF-företag som verkar med riktiga pengar och samlar värdefull praktisk erfarenhet av företagsamhet och ekonomiska färdigheter.

År 2026 deltar över 640 UF-företag och mer än 1 600 högstadieelever och studerande på andra stadiet i de regionala evenemangen. Deltagarna har grundat ett övningsföretag i programmet Ett år som företagare under det pågående läsåret. År 2025 deltog över 4 400 studerande från mer än 220 läroanstalter och enheter runt om i Finland i programmet för att utveckla sina företagsamhetsfärdigheter.

