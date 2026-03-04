Finnveran aluekatsaus 1–12/2025: Investoinnit kasvoivat voimakkaasti Keski-Suomessa ja Etelä-Savossa
5.3.2026 09:04:03 EET | Finnvera Oyj | Tiedote
Yritysten investointihankkeet piristyivät vuonna 2025 sekä Keski-Suomessa että Etelä-Savossa. Finnvera myönsi maakuntiin rahoitusta selvästi edellisvuotta enemmän, ja yhdessä muiden rahoittajien kanssa mahdollistetut investoinnit nousivat 53 prosentilla. Myönnetty rahoitus kertoo alueiden yritysten aktivoitumisesta haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Viennin rahoitus jäi edellisvuotta matalammaksi, mutta omistajanvaihdoksissa nähtiin hienoista nousua.
Finnvera rahoitti vuonna 2025 Keski-Suomen ja Etelä-Savon pk- ja midcap-yrityksiä yhteensä 62 miljoonalla eurolla (51).
Keski-Suomessa investoinnit kasvoivat etenkin liike-elämän palveluissa
Keski-Suomen yrityksille myönnettiin vuonna 2025 rahoitusta yhteensä noin 32 miljoonaa euroa (32). Suurimmat rahoituksen saajat olivat teollisuus sekä liike-elämän palvelut.
Finnveran yhdessä muiden rahoittajien kanssa mahdollistamat investoinnit nousivat 24 miljoonaan euroon (17), mikä merkitsee selvää kasvua edellisvuoteen verrattuna. Kasvua syntyi erityisesti liike-elämän palveluista ja matkailualan hankkeissa.
– Keski-Suomessa yritykset ovat panostaneet liiketoiminnan kehittämiseen myös haastavassa taloustilanteessa. Rahoitusta on saatavilla, ja toivomme yrityksiltä rohkeutta toteuttaa kasvusuunnitelmiaan, sanoo aluepäällikkö Markus Raaska.
InvestEU-lainoja myönnettiin Keski-Suomeen yhteensä 2 miljoonaa euroa. Lainat tukevat yritysten digitalisaatio-, vihreän siirtymän ja innovaatiohankkeita EU:n takaustuella.
Etelä-Savossa teollisuuden suuret hankkeet nostivat investointitason poikkeuksellisen korkeaksi
Etelä-Savossa rahoitus nousi selvästi edellisvuoteen verrattuna, yhteensä 30 miljoonaan euroon (19). Kasvu syntyi erityisesti teollisuuden investoinneista.
Finnveran yhdessä muiden rahoittajien kanssa mahdollistamat investoinnit nousivat 21 miljoonaan euroon (12), mikä tarkoittaa lähes 70 prosentin kasvua. Kasvu selittyy yksittäisillä hankkeilla ja teollisuuden alueellisia toimintaedellytyksiä parantavilla investoinnilla. Teollisuuden hankkeiden lisäksi myös kaupan alan investoinnit nousivat poikkeuksellisen korkealle tasolle.
– Yritykset ovat tehneet rohkeita investointipäätöksiä tilanteessa, jossa markkina ei ole ollut helpoin mahdollinen. Tämä kertoo uskosta alueen pitkän aikavälin kehitykseen, jatkaa Raaska.
Etelä-Savossa myös InvestEU-lainojen käyttö kasvoi merkittävästi ja nousi 2 miljoonaan euroon (0,2).
Viennin rahoitus laski molemmissa maakunnissa
Viennin rahoitus jäi vuonna 2025 yhteensä noin 4 miljoonaan euroon (14). Lasku selittyy erityisesti puutuoteteollisuuden haasteilla ja vientimarkkinoiden epävarmuudella.
Finnvera haluaa alueilla erityisesti vahvistaa pk-yritysten vientivalmiuksia tarjoamalla neuvontaa ja rahoitusratkaisuja.
Omistajanvaihdoksissa pientä piristymistä
Keski-Suomessa ja Etelä-Savossa rahoitettiin vuoden aikana yhteensä 48 omistajanvaihdosta (44), yhteisarvoltaan 7 miljoonaa euroa (6). Keski-Suomessa rahoitettiin vuoden aikana 32:ta omistajanvaihdosta, Etelä-Savossa 16:ta.
– Omistajanvaihdosten määrä on hienoisessa nousussa, mikä on erittäin tärkeää alueiden elinvoimaisuudelle. Toimivien yritysten on löydettävä jatkaja, jotta liiketoiminta voi jatkua, Raaska toteaa.
Tulevaisuuden näkymät
Vuoden 2025 loppupuolella ja alkuvuonna 2026 investoinneissa on nähty piristymisen merkkejä. Aikaisempina vuosina lykkääntyneitä investointeja aletaan nyt toteuttaa. Keski-Suomen näkymiä vahvistaa myös Jyväskylän Hippos-hankkeen eteneminen, sillä rakentaminen tuo alueelle merkittäviä työllisyys- ja alihankintavaikutuksia tuleville vuosille. Etelä-Savossa tulevaisuuden investointinäkymiä vahvistavat Mikkeliin suunnitteilla olevat useat datakeskushankkeet sekä alueen kehittyvä teknologia- ja turvallisuusosaamisen keskittymä, jotka tuovat merkittäviä investointi- ja työllisyysvaikutuksia.
Finnvera jatkaa aktiivisesti yritysten rahoitusvalmiuksien tukemista, jotta positiivinen kehitys molemmissa maakunnissa voi jatkua.
Finnvera vauhdittaa pienten ja aloittavien yritysten kasvua lainoilla ja käynnistää toukokuussa maatalousyritysten investointien rahoituksen.
LIITE: Finnveran aluekatsaus 1-12/2025: Keski-Suomi ja Etelä-Savo (PDF)
Markus Raaska, aluepäällikkö, Keski-Suomi ja Etelä-Savo, markus.raaska@finnvera.fi, 029 460 2911
Johanna NorrenaViestintäasiantuntijaFinnvera oyjPuh:+358 40 837 2511johanna.norrena@finnvera.fi
Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vienninrahoituspalveluja. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). www.finnvera.fi
