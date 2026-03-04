SDP:n Kim Berg: Pääministeri Orpon väitteet hoitojonoista eivät kestä tarkastelua – lääkärille pääsy on selvästi heikentynyt

– Pääministeri ei ilmeisesti tiedä, mistä puhuu – sillä toinen vaihtoehto olisi paljon vakavampi, Berg toteaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tuoreiden tilastojen mukaan terveyskeskuslääkärille pääsee aiempaa hitaammin. Joulukuussa 2024 kahdessa viikossa lääkärin vastaanotolle pääsi 69 prosenttia potilaista. Vuotta myöhemmin enää 58 prosenttia.

Nuorten osalta tilanne on vielä dramaattisempi. Joulukuussa 2024 alle 23-vuotiaista lääkärin vastaanotolle pääsi 71 prosenttia. Vuotta myöhemmin enää 53 prosenttia. Molempien tilastojen osalta alkuvuodesta 2026 suunta on edelleen heikkenevä.

– Suunnan pitäisi olla parempi – ei huonompi. Nämä ovat faktoja, eivät mielipiteitä, Berg painottaa.

Bergin mukaan hallituksen päätös höllentää aikuisten hoitotakuuta kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen näkyy nyt suoraan ihmisten arjessa.

– Kun lääkärille ei pääse ajoissa, vaivat pahenevat ja hoito siirtyy päivystykseen. Se ei ole potilaan eikä veronmaksajan etu. Kolmen kuukauden odotus lääkärille ei ole terveyspolitiikkaa, joka ehkäisee sairauksia – se on politiikkaa, joka siirtää ongelmat eteenpäin. Ajoissa annettu lääkärin hoito säästää kärsimystä ja rahaa, Berg sanoo.

Berg varoittaa, että lääkärille pääsystä on tulossa yhä enemmän lompakkokysymys.

– Työterveyshuolto ja yksityinen sektori tarjoavat nopean väylän niille, joilla siihen on pääsy. Muut jonottavat. Tämä kasvattaa eriarvoisuutta, Berg linjaa.

Bergin mukaan Suomi tarvitsee vahvan perusterveydenhuollon ja omalääkärimallin, jossa jokaisella on nimetty lääkäri ja hoitoon pääsee ajoissa.

– Hoitotakuun heikennys oli virhe. Se on korjattava. Lääkärille on päästävä silloin kun tarve on – ei kuukausien päästä, Berg päättää.