Savua porraskäytävässä? Pysy asunnossa, pidä ovet ja ikkunat suljettuina
5.3.2026 06:50:09 EET | Suomen Palopäällystöliitto ry | Tiedote
Suomalaiset kerrostalot on suunniteltu siten, että tulipalo ei leviä asunnosta toiseen välittömästi. Paloa ja savun leviämistä estävät rakenteelliset palo-osastoinnit, kun niitä osataan käyttää oikein, kerrotaan Suomen Palopäällystöliitosta (SPPL). Kerrostalopalon sattuessa onkin oman turvallisuuden kannalta tärkeä pysyä omassa asunnossa, jos talon muussa osassa palaa, koska hengenvaarallinen savu on voinut levitä asunnon ulkopuolella olevaan porraskäytävään tai porrashuoneeseen.
Kerrostaloasunnossa pysyminen on useimmiten turvallisin paikka tulipalon aikana, jos palo on syttynyt muualla talossa.
Sulje ovet ja ikkunat tiiviisti tulipalon sattuessa
Tulipalon aikana on tärkeää sulkea oman asuntonsa ovet ja ikkunat tiiviisti, ettei savu pääse leviämään asuntoon. Jos tulipalo syttyy omassa asunnossasi, poistu sieltä nopeasti. Sulje sen jälkeen ovi perässäsi, ettei savu pääse porraskäytävään.
Jos porraskäytävässä on savua, sinne ei pidä mennä, sillä jo muutama hengenveto voi olla hengenvaarallinen. Vaikka asuntojen ovet on suunniteltu estämään savun leviäminen ja kestämään paloa vähintään 30 minuuttia, oven raot on hyvä tukkia märillä pyyhkeillä tai matoilla savun leviämisen estämiseksi. Muut kerrostalojen palo-osastoivat rakenteet kestävät tulipaloa jopa 60 minuuttia.
Auki jätetyt ovet ja ikkunat ovat liian usein palon ja savun leviämisen syinä
Tilastot osoittavat selvästi, että avoimet ovet ja ikkunat ovat merkittävä yksittäinen syy palon ja savun nopeaan leviämiseen.
”Avoin ovi toimii kuin hormi, joka vetää savun ja sen mukana liekit nopeasti käytäville ja muihin asuntoihin. Siksi jokaisen asukkaan on tärkeää sulkea ovi perässään. Porraskäytävän ovea ei todellakaan tule jättää auki, jos asunnossa on tulipalo”, sanoo koulutusjohtaja Tomi Timonen Suomen Palopäällystöliitosta. ”Asunnosta poistuminen on turvallista vain silloin, kun käytävä on täysin savuton. Jos savua on vähänkään, on parempi palata takaisin asuntoon ja sulkea ovi.”
Pelastustoimen onnettomuustilasto PRONTOn mukaan vuonna 2025 tapahtui 1148 tulipaloa kerrostaloissa. Viime vuoden kerrostalopaloista 69:ssä tapauksessa savukaasut levisivät syttymisosasto toiseen, ja lähes puolessa niissä syynä oli auki jätetyt ovet tai ikkunat.
Yksinkertaiset toimet – ovien ja ikkunoiden sulkeminen, savuisen porraskäytävän välttäminen ja hätäkeskukseen ilmoittaminen – voivat hidastaa palon etenemistä ratkaisevasti ja pelastaa henkiä. Myöskään hissiä ei saa käyttää tulipalon aikana, koska se voi pysähtyä kerrokseen, jossa on savua tai liekkejä, tai lakata toimimasta kesken matkan.
Kerrostaloasuminen on turvallista, kun asukkaat tuntevat oikeat toimintatavat ja noudattavat niitä myös kiireen ja paniikin keskellä.
”Savu on tulipalossa vaarallisinta: se kulkeutuu nopeasti, täyttää tilat ja lisäksi syttyessään levittää paloa erittäin nopeasti”, tiivistää Timonen.
Auki jätetyn oven tai ikkunan kautta ei siis leviä pelkästään savu, vaan savukaasujen mukana tuli leviää erityisen nopeaan.
Älä jätä palavan asunnon ovea auki edes pelastajille
Pelastajat kiertävät asunnoissa ja evakuoivat ihmiset asunnoista. Usein myös lemmikit pääsevät turvaan. Siirry ikkunan luo tai parvekkeelle, jos voit. Silloin pelastajat huomaavat sinut paremmin. Soita hätänumeroon 112 ja ilmoita talon tarkka osoite ja huoneiston numero.
Palavan asunnon ovea ei pidä jättää auki edes pelastajia varten. Sen sijaan talon ulko-oven auki jättäminen helpottaa sammutus- ja pelastustöiden aloittamista.
Tulipalon sattuessa kerrostalossa muista nämä seikat
Jos palo syttyy omassa huoneistossasi
- Yritä ensin sammuttaa palo itse. Jos voit ja osaat, käytä palon sammuttamiseen sammutuspeitettä, käsisammutinta tai vettä. Sen jälkeen soita 112.
- Muista sulkea ikkunat ja ovet. Estä palo- ja savukaasujen leviäminen porraskäytävään tai toiseen huoneistoon. Palo voi levitä myös ulkokautta.
- Poistu savuisesta huoneistosta. Jos savua on huoneiston yläosassa, kulje matalalla.
Jos palo syttyy muualla kuin omassa huoneistossasi
- Pysy asunnossasi.
- Sulje ovet ja ikkunat, ettei savu leviä asuntoosi. Kerrostalon ovi on osastoiva palo-ovi. Se suojaa huoneistoa tulipalolta ja siksi on turvallisempaa pysyä huoneistossa kuin mennä savuiseen rappukäytävään.
- Pelastajat ilmoittavat, milloin huoneistosta on turvallista poistua. He tarkastavat tulipalon viereiset tilat ja raput.
- Jos avuntulo viivästyy, soita 112.
On tärkeää ymmärtää tulen leviämisen periaatteet – palokaasut ja tuli leviävät avointen ovien ja ikkunoiden kautta.
Aiheesta muissa SPPL:n tiedotteissa
Palo‑osastointi on rakennuksen näkymätön turvatekijä – mutta vain jos savu pysyy osastossa
https://sppl.fi/yleinen-fi/palo-osastointi-on-rakennuksen-nakymaton-turvatekija-mutta-vain-jos-savu-pysyy-osastossa/
Suomessa kerrostalot ovat paloturvallisia, mutta palon leviämisen estämiseksi pitää muistaa nämä asiat
https://sppl.fi/yleinen-fi/suomessa-kerrostalot-ovat-paloturvallisia-mutta-palon-leviamisen-estamiseksi-pitaa-muistaa-nama-asiat/
Yhteyshenkilöt
Tomi TimonenkoulutusjohtajaSuomen Palopäällystöliitto
rakennusinsinööri, rakennustekniikka
pelastusalan päällystötutkinto
ammatillinen opettaja
Tietoja julkaisijasta
Suomen Palopäällystöliitto on pelastus- ja turvallisuusalan koulutus- ja asiantuntijaorganisaatio, jonka keskeisimpiä tavoitteita on yhteiskunnan turvallisuuden edistäminen ja jäsenistönsä ammattiosaamisen kehittäminen.
Palopäällystöliiton jäsenistö koostuu pelastusalan päällystöstä, alipäällystöstä ja sopimuspalopäällystöstä sekä varautumisen, ensihoidon ja turvallisuuden asiantuntijoista ja esihenkilöistä, sekä pelastus- ja turvallisuusalan opiskelijoista. Liitolla ei ole ammatilliseen edunvalvontaan liittyviä tehtäviä.
Suomen Palopäällystöliitto on arvostettu turvallisuuspoliittinen keskustelija sekä avoimeen kumppanuuteen ja jatkuvaan kehittymiseen luottava yhteistyöjärjestö, joka tuottaa asiantuntija-, koulutus- ja materiaalipalveluja. Liiton vaikuttavuus perustuu pitkäjänteiseen työhön sekä välittömään yhteydenpitoon eri viranomaisten ja turvallisuusalan toimijoiden kanssa.
