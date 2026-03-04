Suomalainen kaurainnovaatio voitti Lidlin kansainvälisen kilpailun: Mö Foodsin hittituote myyntiin Saksaan ja Suomeen

Lidl tekee tiivistä yhteistyötä yli kolmensadan kotimaisen tavarantoimittajan kanssa, ja mahdollistaa yli sadan tuotteen viennin vuosittain. Sadat suomalaiset tuotteet pääsevät hyötymään Lidlin tiiviistä kansainvälisestä yhteistyöstä ja verkostosta.

Yksi näistä on Mö Foods, joka onnistui nappaamaan voiton 55 osallistujan joukosta Lidlin kansainvälisessä vegejuustokilpailussa. Kilpailussa etsittiin innovatiivisia, kasvipohjaisia juustovaihtoehtoja ruokakaupan hyllylle ja samalla haluttiin helpottaa kasvuyritysten pääsyä markkinoille. Nyt saksalaiset pääsevät ostamaan Lidlistä tätä suomalaista kauratuotetta.

– Olemme todella iloisia kilpailun voitosta ja siitä, että pääsemme viemään suomalaista osaamista muualle Eurooppaan. Meillä Suomessa on edelläkävijyyttä vuustojen valmistuksessa, ja uskomme, että myös saksalaisten on helppo ottaa tämä tuote omakseen, sanoo Mö Foodsin toimitusjohtaja Annamari Jukkola.

Voittajatuote on saapunut tällä viikolla myyntiin myös kaikkiin 209 Lidl-myymälään ympäri Suomen. Tuotteen maustettu versio Välimeren yrtit taas on tulossa myyntiin maanantaina 6.4. Tuotteita on saatavilla rajoitettu erä.

– On aivan mahtavaa, että suomalainen tuote voitti Lidlin kansainvälisen kilpailun! Hyville tuotteille löytyy kysyntää rajojen ulkopuolella, ja on hienoa olla vahvistamassa suomalaistuotteiden vientiä. Myös asiakkaamme täällä Suomessa pääsevät nauttimaan tästä tuotteesta. Erätuotteet ovat loistava keino kokeilla uusia ja vähän rohkeampiakin innovaatioita. Mö:n vuustot ovat hyvä esimerkki siitä, kuinka voimme tuoda hyllyihimme kaivattua yllätyksellisyyttä ja samalla tarjota kestävämpiä vaihtoehtoja perinteiselle juustolle, kertoo Lidlin valikoimapäällikkö Matias Lankinen.

Yhteistyöllä kohti kestävämpiä vaihtoehtoja

Mö Kreikkalainen on kaurajuomasta valmistettu vuusto, jota voi käyttää fetajuuston tavoin joko sellaisenaan tai esimerkiksi salaateissa tai pastoissa. Suomalaisesta kaurasta valmistettu täysin vegaaninen tuote valmistetaan Lohtajalla ja sillä on avainlippumerkki.

Mö Foods on yksi Lidlin kotimaisista tavarantoimittajista. Lidlillä on parinkymmenen vuoden kokemus yhteistyöstä kotimaisten tavarantoimittajien kanssa, joiden määrän se on viisinkertaistanut vuosien aikana. Mö Foodsin kanssa Lidl on tehnyt yhteistyötä vuodesta 2021 saakka. Mö Foodsin tuotteita on ollut Lidlillä myynnissä kampanjaluonteisesti useita kertoja.

– Kotimaiset tavarantoimittajat ovat meille todella tärkeitä. On hienoa, että pääsemme tekemään yhteistyötä Mö Foodsin kaltaisten suomalaisten kasvuyritysten kanssa, jotka haastavat perinteisiä markkinoita. Pääsemme tekemään yhteistyötä, josta molemmat osapuolet hyötyvät ja kehittyvät, Lankinen kertoo.

Lidl haluaa kannustaa suomalaisia kasvipohjaiseen ruokavalioon. Lidlillä on tavoitteena muun muassa lisätä kestävän ruokavalion mukaisten tuotteiden myyntiä 20 prosentilla sekä kasvattaa kasviproteiinien myynnin osuus 20 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Erätuotteet ovat yksi konkreettinen keino tähän.

– Haluamme tehdä kestävämmistä valinnoista asiakkaillemme helppoja ja houkuttelevia. Mö Kreikkalaisen kaltaiset erätuotteet tuovat tervetullutta vaihtelua hyllyymme ja auttavat meitä tavoitteessamme lisätä kasvipohjaisten tuotteiden osuutta valikoimassamme, sanoo Lankinen.

Tuotetiedot:

Mö Kreikkalainen, 200 g, 3,19 €