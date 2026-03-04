Vasemmistoliitto

Minja Koskela: Pätkätyölaki näkyy jo kokoomuksen kannatuksessa – kuunteleeko Orpo ollenkaan puolueensa naisia?

5.3.2026 08:17:43 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Minja Koskela vaatii hallitusta vetämään pois esityksensä perusteettomien määräaikaisten työsopimuksien laillistamisesta.

Kansanedustaja Minja Koskela
Kuva: Antti Yrjönen

– Arvostan kokoomuksen naisjärjestöjen kriittistä kannanottoa pätkätyölakiin, mutta on syytä kysyä kuunteleeko pääministeri Orpo ollenkaan puolueensa naisia. Jopa tämän esityksen vaikutusarviot osoittavat, että se ei lisää työllisyyttä vaan ainoastaan työelämän eriarvoisuutta, Koskela sanoo. 

Tänään julkaistussa Ylen kannatusmittauksessa kokoomuksen kannatus on Taloustutkimuksen mukaan alentunut ennen kaikkea naisten keskuudessa. Koskela arvelee, että tämä voi osittain liittyä työelämän tasa-arvoa heikentävään lakihankkeeseen.

– Kokoomus on ainoa eduskuntapuolue, jota ei ole koskaan puheenjohtanut nainen. Olisi toivottavaa, että vastaavaa lasikattoa ei rakennettaisi koko suomalaiseen työelämään,  Koskela sanoo. 

