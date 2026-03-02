Tässä on uusi yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus – loputkin JHL:n lakot peruuntuvat

Ammattiliitto JHL on hyväksynyt neuvottelutuloksen, jonka myötä se liittyy yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimukseen. Muut liitot solmivat viime viikolla yksityiselle sosiaalipalvelualalle työehtosopimuksen ilman JHL:ää eikä JHL:llä ollut muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä tehty ratkaisu ja liittyä mukaan muiden aiemmin solmimaan työehtosopimukseen. Paremmista palkankorotuksista tai sopimusteksteistä ei ollut sen jälkeen enää mahdollista neuvotella.



Lue JHL:n neuvottelijoiden blogista, miten tapahtumat yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluissa etenivät.

Uuden työehtosopimuksen synnyttyä JHL peruuttaa kaikki vielä voimassa olevat lakko- ja työtaistelutoimenpiteet välittömästi.

– Neuvottelukierros on ollut pitkä ja raskas. Nyt aikaan saatu sopimus on pieni askel parempaan suuntaan. Haluamme kiittää ihan jokaista, joka seisoi mukana ja näytti, että yksityisen sosiaalipalvelualan työntekijöitä ei ilman taistelua sivuuteta. Tulos ei ole sellainen mitä lähdimme hakemaan, mutta se on paras, mihin näissä olosuhteissa oli mahdollisuus. Jatkamme vahvasti työtä jäsentemme työsuhteen ehtojen parantamiseksi, JHL:n sopimusasiantuntija Tanja Tuunainen-Vainio toteaa.

- Sovintoehdotuksiin verrattuna taulukkopalkkojen tasoa saatiin nostettua ja yleiskorotuksen osuutta on vahvistettu, mikä tarkoittaa palkan euromääräistä nousua useammalle JHL:n jäsenelle. Tässä sopimuksessa jokaisessa palkkaluokassa korotus on suurempi, mikä tietenkin on ollut JHL:n tavoite. Sopimuksessa ei ole lainkaan paikallisesti sovittavaa korotuserää, mikä edellisellä kierroksella koettiin kentällä erittäin hankalaksi neuvotella, JHL:n sopimusasiantuntija Siru Heromaa-Karjalainen jatkaa.

Uusi yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on voimassa 28 kuukautta eli 1.1.2026–30.4.2028. Osapuolet tarkastelevat alan taloustilannetta ja tulevaisuuden näkymiä joulukuussa 2026 ja tarvittaessa osapuolilla on mahdollisuus irtisanoa työehtosopimus päättymään jo 30.4.2027, jos irtisanominen tehdään 31.1.2027 mennessä.

- Alusta asti on ollut selvää, että lähihoitajille kohdennetaan korotusta enemmän kuin muihin ryhmiin, koska heillä ero julkisen sektorin palkkoihin on suurin. Halusimme kuitenkin myös yleiskorotuksia suuremmaksi, koska näin saimme korotuksia tasaisemmin myös muille JHL:n jäsenryhmille lähihoitajien lisäksi, Tanja Tuunainen-Vainio toteaa.

Palkankorotukset 2026–27

Vuosi 2026

1.9.2026 Yleis- ja taulukkokorotus on 2,7 %

1.9.2026 Alaraja- ja palvelusvuosilisäkohdennukset, kustannusvaikutus 0,7 %

Palkkaryhmä A alarajakorotus 0,5 %

Palkkaryhmä B alarajakorotus 0,4 %

Palkkaryhmä C-F alarajakorotus 0,5 %

Vuosi 2027:

1.9.2027 Yleis- ja taulukkokorotus on 2,7 %.

Yhteensä tämän palkankorotusratkaisun kumulatiivinen palkankorotusvaikutus 28 kuukauden sopimuskaudella on toimialalla 6,2 %.

Palkkojen lisäksi hyväksytty työehtosopimus sisältää lähinnä aiempaa tekstiä selkeyttäviä ja täsmentäviä kirjauksia muun muassa työsuhteen alkamiseen ja päättymiseen liittyviin kirjauksiin, suojavaatetukseen sekä suosituksia ja ohjeistuksia mm. yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöhön.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvotteluja on käyty viime vuoden marraskuusta lähtien. Kiista siirtyi valtakunnansovittelijan ratkaistavaksi tammikuun lopussa. Alan työehtosopimusta noudatetaan esimerkiksi yksityisissä vanhusten ja vammaisten palvelutaloissa, vanhainkodeissa, ensi- ja turvakodeissa, yksityisissä lastensuojelulaitoksissa, henkilökohtaisessa avussa ja kotipalveluissa.

Lisätiedot:

Tanja Tuunainen-Vainio, sopimusasiantuntija, 050 463 2243

Siru Heromaa-Karjalainen, sopimusasiantuntija, 050 472 4270