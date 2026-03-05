Helmi Vesa -pianokilpailun palkinnot on jaettu
8.3.2026 16:25:05 EET | Taideyliopisto | Tiedote
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian pianonsoiton opiskelijoille järjestettävä kilpailu käytiin 15. kertaa 5.-8. maaliskuuta 2026 Helsingissä.
Kilpailuun osallistui 32 Sibelius-Akatemiassa pianonsoittoa pääaineenaan perus- tai nuorisokoulutuksessa opiskelevaa nuorta taituria.
He esittivät 25-30 minuutin pituisen vapaavalintaisen ohjelman, jonka tuli sisältää vähintään kaksi Domenico Scarlattin sonaattia ja vähintään 5 minuutin ohjelma Franz Lisztin musiikkia. Tuomaristoon kuuluivat Ronan O’Hora (puheenjohtaja), Vanessa Cunha, Aleksandar Madžar sekä Roberto Plano.
Kilpailussa jaettiin palkintoina yhteensä 19 800€ seuraavasti:
Palkinnot (6 kpl, 2000€/opiskelija)
- Gabrielé Agilé Bajoraité
- Timur Garist
- Ekaterine Nikoladze
- Otto Popescu
- Yoka Saito
- Elodie Sigrist
Palkinnot (4 kpl, 1700€/opiskelija)
- Ahti Alavillamo
- Mattias Heina
- Linh Ngyuen
- Kārlis Gusts Zariņš
Nuorisokoulutus (500€/opiskelija)
- Ahti Ihonen
- Akira Kawai
Kilpailun tunnustuspalkinto myönnettiin tällä kertaa Otto Popesculle. Se on pieni hopeinen flyygeli, johon kaiverretaan palkinnonsaajan nimi.
Helmi Vesa -kilpailu on vuodesta 1985 alkaen järjestetty pianokilpailu Sibelius-Akatemian opiskelijoille. Se sai alkunsa, kun professorinrouva Helmi Vesa perusti testamentissaan muistorahaston. Siinä velvoitettiin jakamaan apurahoja tai stipendejä menestyville pianonsoiton opiskelijolle. Ensimmäinen kilpailu käytiin 1980-luvulla ja se rahoitetaan edelleen tästä rahastosta.
Kilpailuun saavat osallistua Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa pääaineenaan pianoa opiskelevat opiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet maisterintutkintoa, sekä nuorisokoulutuksen opiskelijat.
Kilpailun pääsihteeri Terhi Luukkonen
terhi.luukkonen@uniarts.fi
