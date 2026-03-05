Taideyliopisto

Helmi Vesa -pianokilpailun palkinnot on jaettu

8.3.2026 16:25:05 EET | Taideyliopisto | Tiedote

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian pianonsoiton opiskelijoille järjestettävä kilpailu käytiin  15. kertaa 5.-8. maaliskuuta 2026 Helsingissä.

Kilpailuun osallistui 32 Sibelius-Akatemiassa pianonsoittoa pääaineenaan perus- tai nuorisokoulutuksessa opiskelevaa nuorta taituria.

He esittivät 25-30 minuutin pituisen vapaavalintaisen ohjelman, jonka tuli sisältää vähintään kaksi Domenico Scarlattin sonaattia ja vähintään 5 minuutin ohjelma Franz Lisztin musiikkia. Tuomaristoon kuuluivat Ronan O’Hora (puheenjohtaja), Vanessa Cunha, Aleksandar Madžar sekä Roberto Plano. 

Kilpailussa jaettiin palkintoina yhteensä 19 800€ seuraavasti: 

Palkinnot (6 kpl, 2000€/opiskelija) 

  • Gabrielé Agilé Bajoraité 
  • Timur Garist 
  • Ekaterine Nikoladze 
  • Otto Popescu 
  • Yoka Saito 
  • Elodie Sigrist

Palkinnot (4 kpl, 1700€/opiskelija) 

  • Ahti Alavillamo 
  • Mattias Heina 
  • Linh Ngyuen 
  • Kārlis Gusts Zariņš

Nuorisokoulutus (500€/opiskelija) 

  • Ahti Ihonen 
  • Akira Kawai

Kilpailun tunnustuspalkinto myönnettiin tällä kertaa Otto Popesculle. Se on pieni hopeinen flyygeli, johon kaiverretaan palkinnonsaajan nimi.

Helmi Vesa -kilpailu on vuodesta 1985 alkaen järjestetty pianokilpailu Sibelius-Akatemian opiskelijoille. Se sai alkunsa, kun professorinrouva Helmi Vesa perusti testamentissaan muistorahaston. Siinä velvoitettiin jakamaan apurahoja tai stipendejä menestyville pianonsoiton opiskelijolle. Ensimmäinen kilpailu käytiin 1980-luvulla ja se rahoitetaan edelleen tästä rahastosta. 

Kilpailuun saavat osallistua Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa pääaineenaan pianoa opiskelevat opiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet maisterintutkintoa, sekä nuorisokoulutuksen opiskelijat.

Avainsanat

pianopianokilpailusibelius-akatemiataideyliopistomusiikin opiskeluklassinen musiikkitaidemusiikki

Yhteyshenkilöt

Kilpailun pääsihteeri Terhi Luukkonen
terhi.luukkonen@uniarts.fi

Kuvat

Helmi Vesa -kilpailussa palkittiin Sibelius-Akatemian nuoria pianisteja 8.3.2026
Helmi Vesa -kilpailussa palkittiin Sibelius-Akatemian nuoria pianisteja 8.3.2026
Kuva: Karoliina Pirkkanen
Taideyliopisto tarjoaa ylintä musiikin, kuvataiteen, esittävien taiteiden sekä kirjoittamisen koulutusta Suomessa. Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Vuonna 2013 perustetun Taideyliopiston muodostavat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu.

