Helsinkiläislapset saavat kuulla sävellyksensä ammattimuusikoiden esittämänä konsertissa maaliskuussa

Helsinkiläisen Hietakummun ala-asteen koulun 5A-luokan oppilaat ovat kulkeneet ainutlaatuisen musiikillisen matkan säveltämisen maailmaan. Yhdessä ammattisäveltäjien, Sibelius‑Akatemian opiskelijoiden ja sinfoniaorkesterien ammattimuusikoiden kanssa he ovat säveltäneet uudet teokset, jotka esitetään Kohtaamisia‑konsertissa Musiikkitalon Alalämpiössä maanantaina 16.3.2026 klo 17.30.

Konsertti on osa Kuule, minä sävellän! -koulutushanketta, joka antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden säveltää musiikkia sinfoniaorkesterin soittimille ilman ennakkovaatimuksia tai aiempaa musiikkitaustaa. Hanke toteutetaan nyt ensimmäistä kertaa yhden kokonaisen koululuokan kanssa. Se tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden kuulla, millaista musiikkia lapset tekevät, kun heille annetaan luova tila ja luottamus.

Sävellysseikkailu alkoi soittimien tutkimisesta

Lasten sävellystyö käynnistyi joulukuussa 2025. Tuolloin he pääsivät tutkimaan orkesterisoittimia ja ideoimaan teoksiensa rakennetta säveltäjien, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian opiskelijoiden ja orkesterimuusikoiden kanssa. Vuoden 2026 alussa työskentely jatkui koululla, jossa oppilaat kokoontuivat säännöllisesti ammattilaisten kanssa. Tämän vuoden Kuule, minä sävellän! -projektiin osallistuvatkin vahvasti myös Sibelius-Akatemian sävellyksen pedagogiikan opiskelijat.

Työskentelyä ovat luotsanneet säveltäjät Minna Leinonen ja Pasi Lyytikäinen, näyttelijä, improvisaatiokouluttaja Elina Stirkkinen sekä taideopettaja Anna-Karin Korhonen. Lapsia ohjaamassa ovat myös Sibelius-Akatemian opiskelijat Otto Nuoranne, Matteo Bello, Arttu Ahovaara, Maria Ilmoniemi-Loureiro, Jin Oh, Preben Antonsen ja Nino Hellberg Håkansson.

"Olen oppinut soittamaan erilaisia soittimia ja säveltämään. Säveltämisessä on parasta, että voi kuunnella hyviltä muusikoilta sen mitä on itse tehnyt ja yrittänyt luoda. Jos sävellyksiä tarvitaan tulevaisuudessa niin voin jatkaa säveltämistä", kuvailee eräs projektiin osallistunut viidesluokkalainen.

”On ollut hienoa nähdä mikä luova voima lapsissa on ja miten ajatukset on muodostunut oikeiksi biiseiksi. Prosessi on ollut täynnä iloa”, kertoo Baabek Stenholm, 5A-luokan opettaja.

Huippumuusikot kantaesittävät lasten teokset

Konsertissa 16.3. lasten sävellykset esittää Kuule Ensemble, joka koostuu Helsingin kaupunginorkesterin ja Radion sinfoniaorkesterin muusikoista. Konsertin johtaa Sibelius-Akatemian orkesterinjohdon opiskelija Vuokko Lahtinen.

Kuule, minä sävellän! -koulutushankkeen taustalla ovat Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Radion sinfoniaorkesteri, Helsingin kaupunginorkesteri ja Helsingin Musiikkitalo Oy. Hanke pohjautuu New York Philharmonicin Very Young Composers -ohjelmaan. Suomessa toiminnan käynnisti Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen lehtori Riitta Tikkanen vuonna 2011. Sen filosofia on selkeä: osallistuvilta lapsilta ei edellytetä musiikillista osaamista ja jokaisen lapsen musiikillinen visio toteutetaan sellaisenaan. Aikuinen toimii kuuntelijana, tukijana ja nuotintamisen apuna – mentorina, joka auttaa lasta toteuttamaan omia musiikillisia ajatuksiaan. Prosessi kannustaa keskittymään, oivaltamaan ja ilmaisemaan itseään.

Kuule, minä sävellän! – Kohtaamisia

Musiikkitalon Alalämpiö, Mannerheimintie 13 A, 00100 Helsinki

Maanantai 16.3.2026 klo 17.30, vapaa pääsy

Kapellimestari: Vuokko Lahtinen

Kuule Ensemble: Jenny Villanen, huilu ja pikkolo (Helsingin kaupunginorkesteri), Péter Jánosi, käyrätorvi (Radion sinfoniaorkesteri), Pasi Eerikäinen, viulu (Radion sinfoniaorkesteri), Saara Särkimäki, sello (Helsingin kaupunginorkesteri)





