Uni on terveyden perusta – Maailman unipäivää vietetään Skanssissa 13.3.

Tänä vuonna Maailman unipäivää vietetään 13.3. teemalla Sleep Well, Live Better – Nuku hyvin, elä paremmin. Teemalla muistutetaan, että uniterveys kannattaa nostaa tietoiseksi arjen valinnaksi. Pienilläkin teoilla voi tukea parempaa unta:

säännöllinen unirytmi

rauhallinen ja palautumista tukeva uniympäristö

oman vireyden ja jaksamisen havainnointi arjessa.

Tutkimusnäyttö on selvä: uni on välttämätöntä terveydelle ja hyvinvoinnille. Hyvä uni tukee jaksamista, terveyttä ja palautumista, kun taas univaje ja huono unenlaatu vaikuttavat haitallisesti lähes kaikkiin kehon ja mielen toimintoihin. Uni on yhtä tärkeä hyvinvoinnin peruspilari kuin ravinto ja liikunta.

Unipäivänä on tarjolla vinkkejä parempaan uneen

Kauppakeskus Skanssin keskustorilla 13.3. kello 12.00–18.00 järjestettävä unipäivän tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä pohtimaan omaa unta ja sen merkitystä hyvinvoinnille. Tapahtumassa pääsee myös keskustelemaan unesta ja unihäiriöistä Tyksin asiantuntijoiden kanssa.

Tyks Lastenklinikan sairaanhoitaja Heljä Salminen (paikalla kello 12–14) jakaa oppaita ja vinkkejä lasten ja lapsiperheiden uneen.

Tyks unipoliklinikan sairaanhoitaja Sinisofia Vikki-Mulari antaa aikuisille unikyselylomakkeita sekä neuvoja ja keinoja unen parantamiseen.

Tyks Uni- ja hengityskeskuksen sairaanhoitaja Susanna Aalto tarjoaa tietoa uniapneasta ja sen hoitovaihtoehdoista.

Uniterveyden edistämiseen panostetaan Varsinais-Suomessa monin tavoin

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) terveysasemilla on tarjolla unihoitajien yksilö- ja ryhmäkäyntejä. Lääkkeetön unikoulu perustuu pitkäkestoisen unettomuuden Käypä hoito -suosituksiin. Lisäksi Varhan keskitetty etäpalvelu tarjoaa etäyhteyksin toteutettavia unikouluryhmiä koko hyvinvointialueella lähetteellä omalta terveysasemalta.

Tyks Uni- ja hengityskeskus on hengitysvajauksen sekä uni- ja vireystilahäiriöiden osaamiskeskus, joka suunnittelee, koordinoi ja kehittää näiden sairauksien diagnostiikkaa ja hoitoa valtakunnallisesti.

– Unettomuus ja uniapnea ovat hyvin yleisiä vaivoja, ja niihin on tarjolla monipuolisia hoitokeinoja. Hoito voi olla lääkkeetöntä, lääkkeellistä tai uniapnean osalta laitetukeen perustuvaa. Jokaisen, jota oma uni huolettaa, kannattaa hakeutua tutkimuksiin ja hoitoon matalalla kynnyksellä, rohkaisee Tyks Uni- ja hengityskeskuksen koordinaattori, asiantuntijasairaanhoitaja Nina Vahlman-Sario.