Uni on terveyden perusta – Maailman unipäivää vietetään Skanssissa 13.3.
5.3.2026 09:05:00 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) Uni- ja hengityskeskus järjestää Maailman unipäivänä perjantaina 13.3.2026 kello 12.00–18.00 kaikille avoimen tapahtuman Kauppakeskus Skanssin keskustorilla Turussa.
Tänä vuonna Maailman unipäivää vietetään 13.3. teemalla Sleep Well, Live Better – Nuku hyvin, elä paremmin. Teemalla muistutetaan, että uniterveys kannattaa nostaa tietoiseksi arjen valinnaksi. Pienilläkin teoilla voi tukea parempaa unta:
- säännöllinen unirytmi
- rauhallinen ja palautumista tukeva uniympäristö
- oman vireyden ja jaksamisen havainnointi arjessa.
Tutkimusnäyttö on selvä: uni on välttämätöntä terveydelle ja hyvinvoinnille. Hyvä uni tukee jaksamista, terveyttä ja palautumista, kun taas univaje ja huono unenlaatu vaikuttavat haitallisesti lähes kaikkiin kehon ja mielen toimintoihin. Uni on yhtä tärkeä hyvinvoinnin peruspilari kuin ravinto ja liikunta.
Unipäivänä on tarjolla vinkkejä parempaan uneen
Kauppakeskus Skanssin keskustorilla 13.3. kello 12.00–18.00 järjestettävä unipäivän tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä pohtimaan omaa unta ja sen merkitystä hyvinvoinnille. Tapahtumassa pääsee myös keskustelemaan unesta ja unihäiriöistä Tyksin asiantuntijoiden kanssa.
- Tyks Lastenklinikan sairaanhoitaja Heljä Salminen (paikalla kello 12–14) jakaa oppaita ja vinkkejä lasten ja lapsiperheiden uneen.
- Tyks unipoliklinikan sairaanhoitaja Sinisofia Vikki-Mulari antaa aikuisille unikyselylomakkeita sekä neuvoja ja keinoja unen parantamiseen.
- Tyks Uni- ja hengityskeskuksen sairaanhoitaja Susanna Aalto tarjoaa tietoa uniapneasta ja sen hoitovaihtoehdoista.
Uniterveyden edistämiseen panostetaan Varsinais-Suomessa monin tavoin
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) terveysasemilla on tarjolla unihoitajien yksilö- ja ryhmäkäyntejä. Lääkkeetön unikoulu perustuu pitkäkestoisen unettomuuden Käypä hoito -suosituksiin. Lisäksi Varhan keskitetty etäpalvelu tarjoaa etäyhteyksin toteutettavia unikouluryhmiä koko hyvinvointialueella lähetteellä omalta terveysasemalta.
Tyks Uni- ja hengityskeskus on hengitysvajauksen sekä uni- ja vireystilahäiriöiden osaamiskeskus, joka suunnittelee, koordinoi ja kehittää näiden sairauksien diagnostiikkaa ja hoitoa valtakunnallisesti.
– Unettomuus ja uniapnea ovat hyvin yleisiä vaivoja, ja niihin on tarjolla monipuolisia hoitokeinoja. Hoito voi olla lääkkeetöntä, lääkkeellistä tai uniapnean osalta laitetukeen perustuvaa. Jokaisen, jota oma uni huolettaa, kannattaa hakeutua tutkimuksiin ja hoitoon matalalla kynnyksellä, rohkaisee Tyks Uni- ja hengityskeskuksen koordinaattori, asiantuntijasairaanhoitaja Nina Vahlman-Sario.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Nina Vahlman-SarioAsiantuntijasairaanhoitajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 407 7354nina.vahlman-sario@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha
Arto Lehtokari direktör för informationsförvaltning i Varha3.3.2026 16:12:44 EET | Pressmeddelande
Arto Lehtokari har utnämnts till direktör för informationsförvaltning i Egentliga Finlands välfärdsområde.
Varhan tietohallintojohtajaksi Arto Lehtokari3.3.2026 16:12:44 EET | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tietohallintojohtajaksi on nimitetty Arto Lehtokari.
En rusmedelsmottagning utan tidsbokning öppnas i Tallbacken3.3.2026 12:10:45 EET | Pressmeddelande
I Åbo i Tallbacken öppnas den 4 mars 2026 rusmedelsmottagningen utan tidsbokning Askel för myndiga invånare i Egentliga Finland. Den kan besökas på vardagar (må, on, fr kl. 8.30–15, ti och to kl. 12–15). Genom att starta en mottagning vill man sänka den eventuella höga tröskeln för att påbörja vård, och effektivera handledningen av kunderna till tjänster inom missbrukar- och beroendetjänster.
Mäntymäkeen avautuu ilman ajanvarausta toimiva päihdevastaanotto3.3.2026 12:10:45 EET | Tiedote
Turun Mäntymäkeen avautuu 4.3.2026 täysi-ikäisille varsinaissuomalaisille suunnattu ajanvaraukseton päihdevastaanotto Askel, jossa voi asioida arkisin (ma, ke, pe klo 8.30–15, ti ja to klo 12–15). Vastaanoton perustamisella halutaan madaltaa mahdollista korkeaakin hoidon aloittamisen kynnystä ja tehostaa asiakkaiden ohjautumista päihde- ja riippuvuushoidon palveluihin.
Kaskisbackens social- och hälsocentral öppnas 2027 - den tvåspråkiga servicehelheten samlar tjänster inom Varha under ett tak3.3.2026 10:00:00 EET | Pressmeddelande
Egentliga Finlands välfärdsområde öppnar en ny typ av social- och hälsocentral i Åbo centrum (Kaskisgatan 13) 2027. Kaskisbackens social- och hälsocentral kommer att vara Varhas första social- och hälsocentral som samlar branschövergripande social- och hälsotjänster till ett tätt samarbete på en och samma plats.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme