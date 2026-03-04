Väitös: Pitkäunisuus ja univaikeudet ovat yhteydessä heikompaan kognitioon

Turun yliopiston Silakka ja Itämeri -seminaari Uudessakaupungissa 13.3. 3.3.2026 11:05:00 EET | Tiedote

Miksi ja miten Itämeri on muuttunut? Miten meremme suurin luonnonresurssi, silakka, voi – onko se sopeutunut muutokseen? Heikentääkö vai ylläpitääkö ammattikalastus sitä luonnonresurssia ja ekosysteemiä, jossa se toimii? Entä mitä rannikkoseutujen asukkaat, kunnat ja yritykset voivat tehdä Itämeren ja silakkakantojen hyväksi? Näistä aiheista keskustellaan Saaristomeren tutkimuslaitoksen kaikille avoimessa seminaarissa 13. maaliskuuta.