Akava: Akava vaatii eduskuntavaalitavoitteissaan merkittävää lisäystä osaamis- ja koulutuspanostuksiin

– Suomen tulevaisuus rakennetaan osaajien avulla. Tavoitteenamme on, että Suomesta tulee vahva osaamis- ja sivistysyhteiskunta, koska kestävä talouskasvu perustuu korkeaan osaamiseen ja työllisyyteen sekä hyvään ja turvalliseen työelämään. Laadukas korkeakoulutus ja tutkimus ovat kasvun ja uudistumisen elinehto kansainvälisessä kilpailussa. Niiden avulla yritykset ja julkinen sektori saavat tarvitsemaansa osaavaa työvoimaa. Tätä korostamme tuoreissa eduskuntavaalitavoitteissamme, jotka olemme laatineet yhteistyössä jäsenjärjestöjemme kanssa, sanoo Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.

Suomen koulutustaso pitää kääntää uuteen nousuun

– Olemme jääneet koulutustasossa jälkeen tärkeistä kilpailijamaistamme. Korkeakoulutuksen perusrahoitus ei ole kasvanut opiskelijamäärien kasvaessa ja tehtävien lisääntyessä. On tärkeää, että osaamis- ja koulutustason nostoa tarkastellaan pitkäjänteisesti, joten ehdotamme parlamentaarisen työryhmän perustamista, joka laatii suunnitelman osaamis- ja koulutustason nostamiseksi kansainväliseen kärkeen. Työssä hyödynnetään kokemuksia parlamentaarisen TKI-työryhmän työstä sekä määritetään myös hallituskausittaiset välitavoitteet ja mittarit, joilla tavoitteen saavuttamista seurataan, Löfgren toteaa.

– Ehdotamme tavoitteissamme, että korkeakoulujen ja tutkimuksen toimintaedellytyksiä parannetaan muun muassa vahvistamalla korkeakoulujen taloudellista autonomiaa, jotta niillä on jatkossa paremmat edellytykset nostaa koulutus- ja osaamistasoa sekä menestyä kansainvälisessä kilpailussa. Mielestämme korkeakoulujen perus- ja soveltavan tutkimuksen rahoitusta pitää kasvattaa merkittävästi vuosina 2028–2030 ja korkeakoulujen rahoitustaso pitää nostaa 10 miljardin euron luokkaan muun muassa hyödyntämällä valtion yhtiöomistuksia, Löfgren jatkaa.

Panostukset koulutukseen ja tutkimukseen tukevat kansantalouden uudistumista pidemmällä aikavälillä ja vahvistavat tieteen, taiteen, tutkimuksen ja opetuksen vapautta.

Hyvinvoivat työntekijät tekevät tuottavan työelämän

Akava esittää, että työlainsäädäntöä uudistetaan vastaamaan työnteon tapojen muutosta. Asiantuntijatyön yleistyminen edellyttää etätyökäytäntöjen selkeyttämistä sekä oikeutta irtautua työtehtävistä. Määräaikaisten työntekijöiden asemaa pitää parantaa.

– Tavoitteemme on, että tulevalla hallituskaudella kehitetään työelämää työntekijöiden hyvinvoinnin ja osaamisen varmistamiseksi. Työpaikoille tarvitaan selkeät vastuut ja hyvää johtamista työhyvinvoinnin parantamiseksi. Ehdotamme, että säädetään uusi asetus psykososiaalisen kuormituksen hallinnan parantamiseksi ja vastuiden selkeyttämiseksi. Työnantajia tulee kannustaa työntekijöidensä osaamisen jatkuvaan kehittämiseen, jotta heidän osaamisensa vastaa muuttuvan työelämän tarpeisiin, Löfgren sanoo.

Tutustu Akavan eduskuntavaalitavoitteisiin osoitteessa https://akava.fi/tavoiteohjelmat/eduskuntavaalitavoitteet/