Länsiratikat valmistautuu aloittamaan rakentamisen toukokuussa — valmistelevia töitä maaliskuussa

5.3.2026 09:42:53 EET | Infraohjelma Helsinki | Tiedote
Länsiratikat-projekti valmistautuu aloittamaan raitiotien rakentamisen toukokuussa 2026. Valmistelevat työt alkavat jo maaliskuussa useissa kohteissa linjan varrella. Merkittävässä kaupunkikehityshankkeessa rakennetaan 10 kilometriä pitkä uusi pikaraitioyhteys Kannelmäestä keskustaan sekä uusitaan monia muita katuja ja kunnallistekniikkaa.
Länsiratikat on raitiotie- ja kaupunkikehityshanke, jossa rakennetaan ja uusitaan läntisen Helsingin raitiotieverkkoa ja kunnallistekniikkaa sekä toteutetaan katuympäristön muutoksia. Näiden muutosten myötä 2030-luvun alussa aloittaa uusi pikaraitiolinja 14 Kannelmäestä keskustaan, ja Huopalahdentie ja Vihdintie muuttuvat kantakaupunkimaisiksi kaupunkibulevardeiksi.
Valmistelevat työt alkavat puunkaadoilla
Rakentamistyöt valmistaudutaan aloittamaan useassa kohteessa. Rakentamista valmistelevia puunkaatoja tehdään jo maaliskuussa Vihdintiellä, Haagan liikenneympyrän alueella (tuleva Länsi-Haagan aukio), Huopalahdentien ja Turunväylän liittymäalueella, Linnankoskenkadulla, Ilmarinkadun ja Arkadiankadunkadun risteyksessä sekä Taivallahden koira-aitauksen alueella.
Puita kaadetaan vain sen verran kuin rakentamisen kannalta on välttämätöntä, ja puiden kaadot tehdään ennen lintujen pesimäkauden alkua. Ennen puiden kaatamista liito-oravien reittejä Länsiratikoiden hankealueella on tutkittu yhdessä Helsingin kaupungin ympäristö- ja metsäasiantuntijoiden sekä lupa- ja valvontaviraston kanssa. Haagan ympyrän alueella on todettu olevan liito-oravan kehitettävä kulkuyhteys, minkä toimivuus ja turvallisuus liito-oraville varmistetaan jättämällä reitin varrelle niin sanottuja hyppypuita.
Maaliskuussa aloitetaan myös valmistelevia töitä Vihdintiellä junaradan ylittävien siltojen kohdalla, jotta rakentamistyöt saadaan yhteensovitettua kesän 2026 rantaradan tulevien ratakatkojen kanssa. Valmistelevat työt alkavat Vihdintien länsipuolella välillä Karvaamokuja-Valimon silta. Töistä aiheutuu muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reiteille.
Rakentamisesta aiheutuvia häiriöitä minimoidaan useilla tavoilla
Länsiratikoiden rakentaminen vaikuttaa liikenteeseen rakentamisen lähialueilla seuraavien vuosien aikana. Tilapäisten liikennejärjestelyjen toimivuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota ja järjestelyt suunnitellaan turvallisiksi kaikille liikkujille. Järjestelyistä tehdään mahdollisimman sujuvia ja pitkäaikaisia, jotta työmaan ympäristössä liikkuminen pysyy selkeänä.
Osa rakennettavista kaduista voidaan sulkea joko kokonaan tai joltakin liikennemuodolta rakentamisen ajaksi. Katuja sulkemalla mahdollistetaan suuret yhtenäiset työalueet, jolloin rakentaminen nopeutuu ja turvallisuus paranee sekä liikenteen että työmaan näkökulmasta. Myös suljetuilla kaduilla on mahdollista ajaa kiinteistöille ja pelastustehtävissä.
Tilapäisistä liikennejärjestelyistä ja vaihtoehtoisista reiteistä tiedotetaan kattavasti muun muassa työmaiden läheisyydessä opastein sekä Länsiratikoiden verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. HSL (Helsingin seudun liikenne) kertoo joukkoliikenteen poikkeusreiteistä tarkemmin omissa viestintäkanavissaan.
Liikennejärjestelyjen lisäksi rakentamisesta aiheutuu esimerkiksi melua ja pölyä, joita pyritään torjumaan useilla keinoilla. Länsiratikoiden työmailla työskennellään pääsääntöisesti arkisin klo 7–18 ympäristöviranomaisten myöntämien melupäätösten mukaisesti. Joissakin työvaiheissa voidaan joutua työskentelemään myös öisin. Näin toimitaan silloin, kun töitä ei voida tehdä päivällä esimerkiksi liikenteen sujuvuuden tai turvallisuuden vuoksi.
Länsiratikat toteuttavan Infraohjelma Helsingin osapuolet ovat Helsingin kaupunki, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut, YIT Suomi Oy, NRC Group Finland Oy, Destia Oy, Sweco Finland Oy, WSP Finland Oy ja Sitowise Oy.
Infraohjelma Helsinki
Infraohjelma Helsinki on kolmen projektin kokonaisuus, jossa suunnitellaan ja rakennetaan tulevaisuuden kaupunkiympäristöä Länsi-, Koillis- ja Pohjois-Helsingin sekä läntisen kantakaupungin alueilla.
Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan ja toteutetaan Länsiratikat-projekti. Optiona suunnitellaan ja toteutetaan myös Länsisataman pikaraitiotie ja Viikin–Malmin pikaraitiotie -projektit, mikäli kaupunginvaltuusto tekee näistä päätökset vuosien 2025–2026 aikana.
Tavoitteenamme on toteuttaa maailman parasta ja vastuullisinta kaupunkikehitystä.
